睿米X300無線吸拖吸塵器，強勢登台！品牌代言人修杰楷搶先體驗，推薦效率滿分清潔神隊友

疫情改變民眾生活型態，民眾待在家時間變更長，也讓居家清潔與衛生顯得格外重要。致力提供消費者內外兼具家電產品，創造無與倫比居家生活品質的創家股份有限公司，看準台灣消費者對於家電產品「內外兼修」的渴望，今日宣布正式代理與引進小米生態鏈中頂級品牌：睿米科技當中的「Roidmi睿米X300無線吸拖吸塵器」。睿米X300無線吸拖吸塵器樹立無線吸塵科技新標竿，擁有巔峰極致高達27,000pa超強吸力，使用時間最長可連續吸塵達90分鐘，並擁有一鍵開啟自動清洗拖布並瀝乾的完美功能，讓你的居家清潔體驗全方位升級。此外，睿米X300無線吸拖吸塵器更融合多項創新設計，如：V型多功能滾刷減少頭髮纏結，自動辨識地板材質調整吸力的智慧感應，內含HEPA13濾網的八重過濾防止污染物回到空氣中，滿足消費者最高標準居家清潔要求。

創家公司也看好顧家暖爸代表「修杰楷」體貼、重視家人健康與生活品質又能兼顧事業的生活態度與形象，邀請擔任品牌年度代言人。修杰楷特別在活動前夕搶先體驗睿米X300無線吸拖吸塵器所帶來的潔淨感受，現場更大秀顧家好男人打掃密技，大方分享平時居家清潔困擾與照顧全家人生活品質的秘密武器，一同為年度最受矚目的清潔家電新品登台揭開序幕！

睿米科技巔峰之作- 睿米X300無線吸拖吸塵器，為市場第一台整合頂規吸力、 超強電池續航、自動清洗拖布的旗艦機種，帶來最全方位的高效清潔體驗。 Photo Credit : 睿米科技

睿米科技顛峰之作 六大創新功能打造最全能「睿米無線吸拖吸塵器」

創家(股)公司總經理劉至軒表示：「我們觀察到市場上消費者對居家生活品質的追求越來越高，仍有許多清潔的需求無法被滿足，本次由創家所獨家引進的睿米X300無線吸拖吸塵器，是市場第一台整合頂規吸力吸塵、拖地、自動清洗拖布的旗艦機種，更加入不少智慧貼心功能，滿足多元居家打掃情境並解決惱人問題，為居家清潔帶來終極解決方案。」

睿米X300無線吸拖吸塵器有著北歐極簡時尚外型，精心打造的設計採用符合人體工學的吸塵方式，結合六大創新功能，以全方位的清潔實力，帶來最全方位的高效清潔體驗。

創新 亮點一：領先業界真空度高達 27,000 pa 的 極致 吸力： 睿米X300無線吸拖吸塵器擁有轉速高達115,000 rpm 數位無刷馬達，創造出強勁離心力，能快速吸除所有灰塵和毛髮。結合多椎氣旋設計讓吸力不衰減，領先所有旗艦機種的超強吸力，彈指間讓所有髒污一掃而空，增強清潔效率。

睿米X300無線吸拖吸塵器擁有轉速高達115,000 rpm 數位無刷馬達，創造出強勁離心力，能快速吸除所有灰塵和毛髮。結合多椎氣旋設計讓吸力不衰減，領先所有旗艦機種的超強吸力，彈指間讓所有髒污一掃而空，增強清潔效率。 創新亮點二：業界最強 90 分鐘超長電池續航力，讓清潔一氣呵成： 睿米X300無線吸拖吸塵器採用4000mAh可拆式大容量鋰電池，充飽一次電即可持續運轉90分鐘，若多購買一顆可一鍵更換的電池，更可使電池壽命加倍至180分鐘，再也不用擔心清潔到一半沒電窘境。

睿米X300無線吸拖吸塵器採用4000mAh可拆式大容量鋰電池，充飽一次電即可持續運轉90分鐘，若多購買一顆可一鍵更換的電池，更可使電池壽命加倍至180分鐘，再也不用擔心清潔到一半沒電窘境。 創新亮點三：自動清洗拖布與瀝乾，一個按鍵將地板清潔作業一次完成：睿米貼近消費者使用需求，體貼清掃者的辛勞，提供自清潔拖地組件。吸塵、拖地兩種模式一秒切換，開啟清洗模式，一個按鍵機器即自動清潔拖布，不彎腰不髒手，讓你以最優雅的姿態打掃家裡。

創新亮點四：V型多功能滾刷 配備 智能檢測 科技 ，地板地毯輕鬆搞定： 睿米X300無線吸拖吸塵器具備獨特V型刷毛結構，可在吸塵過程中理順頭髮等纏繞物體，搭配智能感應科技，能自動辨識地板材質調整吸力，滿足所有地板和地毯的清潔需求。同時清潔床底和沙發底部等黑暗區域時，地板頭會自動打開LED燈，讓家居清潔不留盲區。

睿米X300無線吸拖吸塵器具備獨特V型刷毛結構，可在吸塵過程中理順頭髮等纏繞物體，搭配智能感應科技，能自動辨識地板材質調整吸力，滿足所有地板和地毯的清潔需求。同時清潔床底和沙發底部等黑暗區域時，地板頭會自動打開LED燈，讓家居清潔不留盲區。 創新亮點五：HEPA 13八重過濾，讓家中角落一塵不染 ， 還你純淨空氣 ： 睿米X300無線吸拖吸塵器透過採用先進的八層空氣過濾系統，能徹底鎖住灰塵顆粒與懸浮粉塵，並有效過濾留在0.65L超大容量集塵筒，免接觸式一鍵清空髒汙，再透過前後雙濾芯進行雙重淨化，帶來乾淨新鮮空氣，完美守護家人健康。

睿米X300無線吸拖吸塵器透過採用先進的八層空氣過濾系統，能徹底鎖住灰塵顆粒與懸浮粉塵，並有效過濾留在0.65L超大容量集塵筒，免接觸式一鍵清空髒汙，再透過前後雙濾芯進行雙重淨化，帶來乾淨新鮮空氣，完美守護家人健康。 創新亮點六：智能OLED螢幕加上智慧遠端控制，實現超進化清潔生活：藉由連接睿米智慧APP系統，可隨時隨地透過APP查看主機功率、清潔時間、灰塵已滿和過濾器更換提醒，掌握即時資訊無縫串聯智慧家居。使用時更可透過智能OLED螢幕，顯示清潔時的當下功率、當前吸力模式、清潔時消耗的卡路里等動態資訊，為消費者提供更友善的清潔體驗。

睿米X300無線吸拖吸塵器年度代言人修杰楷，分享照顧家人生活品質秘密武器，推薦效率滿分居家清潔神隊友。 Photo Credit : 睿米科技

暖爸修杰楷分享照顧家人生活品質秘密武器，居家清潔只有睿米X300能做到全方位

創家公司力邀國民暖爸修杰楷首度成為品牌代言人，記者會現場修杰楷一身俐落褐色風衣、西裝現身，同代言人廣告片的形象吸睛登場！平時斜槓身兼多職，即便工作生活忙碌，為全家人打造最佳居家環境就是他愛護家人的最好方式！



這次搶先體驗睿米X300無線吸拖吸塵器，修杰楷驚艷分享：「睿米X300無線吸拖吸塵器，不論在吸力、續航力等都很讓我非常有感，結合一鍵拖地自動清洗與瀝乾的特色功能，讓我無論灰塵、頭髮、噴濺髒汙、寵物毛髮我都能快速清潔，居家掃拖清潔能一次解決，提升家事效率又能保持帥氣，也能更全方位照顧全家人的居家健康及生活品質，只能說現在家裡真的沒有睿米X300無線吸拖吸塵器不行！

睿米X300無線吸拖吸塵器獨特V型滾刷設計，也是修杰楷喜歡的功能之一，能在吸塵過程中就將毛髮理順，再也不會有毛髮糾結的問題，滿足所有地板與地毯的清潔需求。修杰楷現場更進一步分享：「因為家裡成員眾多，頭髮與毛髮纏繞是清掃上遇到的最大難題，過往的清潔家電較難滿足我在這方面的需求，直到遇見了睿米X300這些問題都迎刃而解，推薦大家一起升級，感受最全方位的居家清潔體驗！」

把握限時早鳥優惠預購，輕鬆享有全方位完美超淨力

眾所期待的睿米X300無線吸拖吸塵器，即日起於嘖嘖開放限時超早鳥預購，可享有單機市售79折優惠，「吸塵器單機預售價」NT$16,800 (原價NT$19,900)；「含拖地組全配預售價」NT$19,980 (原價NT$24,800)。本次預購消費者同步享有「睿米X300無線吸拖吸塵器」主機兩年保固，馬達五年的保固服務，為消費者提供更超值全方位的保固服務，更多睿米X300無線吸拖吸塵器資訊，敬請鎖定Roidmi Taiwan 臉書粉絲專頁！

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