點算香港居民機場出入境數據：最近兩個月走10萬人

（編按：文章原刊於2022年4月3日）

文：梁啟智

不少朋友近來都在跟進David Webb整理入境處的香港居民出入境數字，觀察香港人移民離港的情況，這兒我用圖表形式表達。數據只點算在機場出入境的香港居民，累計淨移出數字（例如昨天4月2日有1206人到港，2211人離港，則在總數增加1005人），由2020年7月1日起為零點算。

這兒我們可以看到幾個現象。首先，2020年暑假經歷一波離港潮後，2020年10月至11月期間出入境人數基本持平，到了12月中旬開始再大幅上升，可見香港人出入境有一定的季節性。暑假和寒假明顯較多，可能和家長趁學校假期帶子女離港有關。

第二，離境人數有增速趨勢。2020年下半年和2021年上半年分別有約淨5萬人離港，但僅在2021年下半年已有近10萬人離開，速度翻了一倍。考慮到季節性影響，如果我們只看暑假，2020年7月和8月的淨移出是27,445人，2021年7月和8月的淨移出則有46,492人，仍可見明顯的增速。

第三，來到2022年，則出現了再進一步的增速。回到2021年2月和3月，淨移出為11,829人；於2022年的2月和3月，淨移出則為99,018人。出現如此大幅增長，相信和香港爆發疫情有很大關係。過往香港較各地安全，不少人願意留在香港；但當香港不再比各地安全，這個留港的理由就不再存在（而其他促使他們離港的理由也就相對變得重要）。

我不是說過去兩個月經機場離開的近10萬人個個都是移民走的。舉個例，內地生統計上也算是香港居民，如果有內地生來港時是從深圳灣入境，離開時因為深圳灣爆棚而選擇從機場飛到中國大陸，理論上也會為機場貢獻一名香港居民的淨移出。不過類似案例是否普遍得可以影響大局，大家心照。

更普遍的可能，要麼就是香港人移居海外，要麼就是本來在海外有居所的香港人或外國人選擇離港避疫。當然，後者如果不管因何理由最後決定不回來香港，也可理解為另一種的移民離港，也會對香港構成長遠影響。此外，也可能有本來打算在暑假才移居海外的香港家庭，因為政府「提早暑期」而提早離開。確切的影響要再過幾個月才能看得到。

Photo Credit: AP/ 達志影像

值得關注的是剛剛四月一日起重新開放英美等地航線後，不管經機場來港或離港的人數都錄得大幅增加。當然，這只是頭兩天的數字，還要一段時間才能評估影響。

總的來說，累計由2020年7月1日至昨日的淨移出是325,497人。32萬人即是多少人呢？大約是兩個灣仔，或一個大埔、油尖旺，或荃灣。大家可以想像一下，整個油尖旺的所有居民一下子消失了，會是怎樣的一個情景——這件想一想也覺得誇張的事，原來已經發生了。

（或者有人會問，離開了的人數，自有來自中國大陸的補充吧？同時段計算所有口岸和所有旅客，包括中國大陸居民往來中國大陸的累計淨移出數字，原來也是大約30萬人。）

注意離港潮不是平均分布的，總有些行業會比其他更多。對這些行業的衝擊，將會更為明顯。

（標題為編輯所擬，原標題為「兩個月走10萬人」）

文章獲作者授權轉載，原文看作者Patreon。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex