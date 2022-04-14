作為一篇論說文，韓愈〈師說〉有什麼值得學習和借鑑的地方？

文：希文樂見

可以從韓愈的〈師說〉教學生什麼？

〈師說〉在各版本中幾乎都是高一國文的第一課，作為歷久不衰的古文選文，除了篇幅頗長，使得多數高一生在閱讀上會有一些吃力，需要多多進行句讀上的解釋外，老師究竟想從韓愈的〈師說〉帶給活在21世紀的高中生什麼呢？

〈師說〉旨在批判中唐時代的士大夫恥於從師的風氣，並說明從師問學的重要性，韓愈行文的措辭強烈，善用對比鮮明的例子使人印象深刻。有些老師會拿來結合生活中的情境，讓學生思考學習的態度及意義。而我也在思索〈師說〉除了探討學習之外，還可以有什麼切入點？ 於是想到了〈師說〉作為論說文，有什麼可以值得學習和借鑑的地方。

論說文的三大要素

要回答這個問題之前，必須先思考的是：那好的論說文應該長什麼樣子呢？

這個問題可以從論說文的三大要素去想。論說文必須要有的三大要素是論點、論據、論證。

論點就是作者在文章中想要呈現的觀點。

論據支持這些論點的例子。

論證則是說明論點和論據之間有何關聯。

這三者之間是密不可分的，所以一篇好的論說文應該要有清晰一致的論點、強而有力的論據以及符合邏輯的論證。以料理來比喻的話，論點是主餐，論據是配菜，論證則是烹調的手法，少了主餐的餐點沒有靈魂，但沒有合適的配菜及烹調手法，也很難是一道美味的料理。

以高中生是否可以訂外食的爭議為例：

假設我的論點是「我贊成高中生可以訂外食。」如果論據和論證只有「很多學校都可以，為什麼我們學校不行？」就不能算是非常有說服力，看起來只是出於自身情緒的發言。但如果說「經過我們的調查，發現目前約有3成的學校已經開放訂外食，我們也研究了其他學校是如何解決校方所擔憂的食安、垃圾處理等問題，以食安為例，有4成學校建立『安心店家』名單，讓學生可以在安全的範圍內選擇外食……綜合來說，我認為讓高中生訂外食可以培養高中生的自主能力。」雖然最終說服的結果也不見得會成功，但一樣是舉別的學校為論據，第二個版本就顯得清楚具體許多，更能支持贊成高中生訂外食的論點。

一個人所寫的文字會反映他的思考過程，如果本身對於自己為何抱有這樣的論點就不太清楚，也就很難拿出什麼說服人的論據和論證，所以練習寫好一篇論說文，也是在訓練如何嚴謹地思考。

〈師說〉的論點、論據、論證

而回到〈師說〉這篇課文，韓愈的論點、論據、論證又是什麼呢？〈師說〉一文的整理如下：

Photo Credit: 本文作者提供

透過整理可以發現，韓愈的觀點是非常清晰的，而且呈現的方式十分簡潔有力，他認為老師是傳道、受業、解惑的人，與年齡、地位無關。而從他對於「句讀」之學的態度又可知，從師問學最重要的任務是學習「道」，所以韓愈才說「道之所存，師之所存也。」

然而韓愈所認為的「道」是指什麼？是道家的道，法家的道，還是儒家的道呢？在〈師說〉一文中並未看見，我們只能透過韓愈的生平及思想來判斷，韓愈所要弘揚的應該是指儒家的道。至於韓愈所認為的「業」是什麼，有版本將其解釋為六藝經傳，也就是儒家的典籍，也有版本將其解釋為經史百家之書，之所以會有這樣的歧異，也是由於韓愈在文章中並沒有說明得很清楚的關係。

在韓愈所提及的論據中，透過正反對比鮮明的例子，讓讀者對於士大夫恥學於師的印象異常深刻，這也是論說文提出論據常見的技巧。然我認為第一個古之聖人和今之眾人的對比並不是那麼有說服力，其一是因為，古之聖人究竟指得是誰？他向誰從師？學習了什麼？並沒有什麼事實依據；其二是拿聖人和眾人相比較，說明今人是因為恥學於師才越來越愚昧，本身就是一件不太合理的事情，因為聖人之所以被稱為聖人，代表他是出類拔萃的極少數人，拿特例來說明普遍性，就像在說大多數人沒有愛因斯坦在科學上的成就，單純是因為他們不好好學習，忽略了其他可能的變因，要做古今對比的話，也應該拿「古之眾人」做比較。

而從韓愈的論點中，我們也看得出他對於學習「儒家的道」的重視，所以他才說「小學而大遺，吾未見其明也。」但他也沒有針對學道提出相應的論據，除了含糊的古之聖人外，童子學得是句讀之學，巫、醫、樂師、百工之人學得是專業技術，就連聖人孔子也是向郯子學習以鳥名官、與萇弘請教古樂、同師襄學琴、問禮於老子，都不能算是韓愈所講的學習「儒家的道」。韓愈告訴我們從師問學很大的一個目的在於學道，但除了文末的李蟠「請學於余」之外，並沒有什麼關於學道的具體例子，只舉自己作為例子難免會被質疑客觀性。難道〈師說〉其實是一篇招生文宣？

〈師說〉可以學習和借鑑的地方

雖然上文針對韓愈的〈師說〉提出了比較多的質疑，但這是由於〈師說〉的優點是比較顯而易見的，也一直被反覆提及，像是：

以形式而言，〈師說〉的結構分明，每一段都有要闡明的主旨；且駢散間用，使文句朗朗上口。 以論說文該具備的要素來說，論點鮮明且貫徹始終，且所舉的例子呈現正反對比，讓讀者印象深刻。

然而我認為〈師說〉確實也存在著一些可以借鑑的地方：

並沒有在文章中把論點講清楚。如果他的文章讀者只設定給李蟠看，也許兩人之間早就存在著共識，所以不用特別說明，這當然沒什麼問題。但如果今天寫論說文的目的是想說服更多的人，就不該預設所有人對你的想法都有了解，在概念的說明上應該要更細緻。 如果學「道」是從師問學最主要的目的，那應該要花更多的篇幅來證明。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航