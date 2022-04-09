長輩噎到時應該馬上做的動作，以及絕對不能犯的三個錯誤

你知道在高齡長輩的生活裡，有一個我們要一定要看重的緊急事件，就是長輩嗆到、噎到的急救處理。本文將介紹：「長輩噎到的反應表現」、「長輩噎到時絕對不能犯的錯誤」，以及「長輩噎到的處理方法」，包括哈姆立克法與心肺復甦術（CPR）。

重視長輩安全，飲食是居家照護重要的一環

長輩因為年紀大了，吞嚥能力較差，有可能因吃東西的姿勢錯誤、吞嚥飲食發生障礙，在吃東西的過程裡發生噎到、喝水也可能嗆咳的情況。若是照顧者沒有發現到，就有可能因噎到而造成呼吸困難，如不盡快妥善處理，令人遺憾的永久性昏迷，甚至喪命的意外就可能發生。

因此長輩在飲食時，我們必須先了解長輩目前的吞嚥狀況，是否有吞嚥障礙？又屬於哪個等級？食物的料理方式是否需要調整？吃完飯後的口腔清潔是否完整？（吞嚥照護我們會再另外撰文分享給你）。

特別要注意的是，長輩噎到時，不一定會有馬上的反應，我們在旁應該觀察長輩是否有以下情況，若有的話，請機智地做好下一個應對措施。

長輩噎到的反應：

長輩吃東西吃到一半，突然停止不說話，並且出現窒息痛苦的表情。

長輩的手抓著脖子或胸口，並用手指著喉嚨。

持續性劇烈咳嗽，或是呼吸急促有喘鳴聲。

當發現長輩有噎到的反應時，我們採取的急救措施，有幾個下意識的錯誤，應該要避免。

長輩噎到的三個錯誤應對：

不要拍背 不要用手指去挖長輩喉嚨 別以喝水、灌水的方式處理

長輩噎到的處理方法

居家照護長輩的你，觀察長輩噎到的輕度、嚴重、失去意識等三種狀態，可以用以下的方式緊急應對。一般噎到分為幾種情況及處理方式。

輕度的噎到

若只是輕度的噎到，盡量讓長輩自己把噎到的東西咳出來，不要去干擾影響他，仍須儘速撥打119請求援助。

嚴重的噎到

若長輩意識清楚，可採用「哈姆立克法」急救：

先跟長輩說：「你先放鬆，我要幫你把東西弄出來」 移到長輩後方，兩手臂從他的腰部往上腹部環抱，一手握拳，拳眼向內，在肚臍上方稍高部位貼緊，另一手包住前述的拳頭，迅速稍用力往後上方，重複推擠數次，讓卡在氣管的東西噴出來。 如果長輩虛弱，可讓他坐在沒有扶手的椅子上進行。 防止長輩自己在家，噎到無人可幫忙時，也可教導長輩利用有靠背的椅子，人位於椅背後方，自己握住椅背兩側頂住自己的上腹部，依照前述方式進行。 當事件發生時，「求救」是最重要的事，即使同在家中，家人也可能不在同一區域，建議長輩先製造聲響，例如；摔破杯碗等等，吸引家人過來探望，以利後續進行。

噎到已經失去意識

若長輩已經失去意識了，這時就要採取心肺復甦術（CPR）急救了，並迅速打119求救告知長輩因噎到失去意識，務必在黃金時間將長輩及時就醫。

您也可以從《仁者照護講堂》影片，了解噎到後要如何「把握救命的黃金四分鐘」：

本文經優照護授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航