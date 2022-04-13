拉美「暴政三駕馬車」堅定支持俄羅斯，巴西、阿根廷選擇與俄「團結」令美國非常不悅

文：楊建平（宏都拉斯國防大學榮譽教授）

俄羅斯於今（2022）年2月24日對烏克蘭採取「特別軍事行動」，聯合國大會在3月2日第11次緊急特別會議中，以141國贊成、五國反對通過要求俄羅斯立即停止在烏克蘭軍事行動之決議，35個投棄權票國家中，包含拉丁美洲的玻利維亞、古巴、薩爾瓦多及尼加拉瓜四國，委內瑞拉因積欠聯合國規費而未具投票權。

聯合國及美洲國家組織（OAS）皆通過譴責俄羅斯決議，拉丁美洲大部分國家雖對議案投贊成票，但美國聯合西方國家對俄羅斯實施之制裁行動，沒有任何一個國家願意宣布對俄羅斯採取即使僅為「象徵性」的制裁聲明。拉丁美洲前三大經濟體墨西哥、巴西及阿根廷均反對制裁俄羅斯，墨西哥藉口該國法律明定除聯合國決議外，禁止對任何國家進行單方面的制裁；因對俄羅斯實施經濟制裁，而被俄羅斯於3月7日列為「不友好」的48個國家中，沒有任何拉丁美洲國家上榜。

巴西、阿根廷總統在俄羅斯出兵前夕前往訪問

美洲國家組織於2月25日召開特別會議，發布「烏克蘭情勢聲明」（Declaration “The Situation in Ukraine”），譴責俄羅斯入侵烏克蘭，但引人注目的是拉丁美洲僅21國簽署聲明，巴西及阿根廷兩大國皆未簽署。而在美洲國家組織3月25日以28國贊成通過「烏克蘭危機」議案，巴西、玻利維亞、薩爾瓦多、宏都拉斯及聖文森五國反對，尼加拉瓜缺席；巴西反對的理由為：區域性組織不適宜討論另一區域的問題。

阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernández）於2月4日參加北京冬奧開幕式及訪問中國前，先於2月2日訪問俄羅斯，期間費爾南德斯總統強調與俄羅斯發展合作關係之意願，消除阿根廷對美國與國際貨幣基金（IMF）之債務依賴，阿根廷可作為俄羅斯與拉丁美洲國家合作之「切入點」。費爾南德斯總統相關言論引起美國關注，特別是在阿根廷與國際貨幣基金就445億美元債務進行談判需美方支持之際。

巴西極右派總統波索納洛（Jair Bolsonaro）風格與美國前總統川普（Donald Trump）類似，有「巴西川普」之稱，在川普敗選後波索納洛與拜登（Joe Biden）政府關係疏離。此次波索納洛不顧美國強力勸阻執意如期出訪，在俄羅斯陳兵烏克蘭邊境、籠罩可能即將發生戰事之敏感時刻，選擇與俄羅斯「團結」一起，令美國非常不悅。

在俄羅斯出兵烏克蘭後，波索納洛總統宣稱巴西保持「中立」，並公開否定副總統莫朗（Hamilton Mourão）譴責俄羅斯行動的言論。巴西今年10月將舉行大選，民調領先的左派前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）亦贊成對俄烏戰爭維持中立，不願與任何一個強權為敵。

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拉丁美洲「暴政三駕馬車」堅定支持俄羅斯任何對外政策

自1999年拉丁美洲「反美鬥士」委內瑞拉查維茲（Hugo Rafael Chávez Frías）當選總統後，委內瑞拉繼20世紀冷戰時期的古巴及尼加拉瓜，成為俄羅斯21世紀在美國「後院」對抗美國的主要基地。2007年尼加拉瓜桑定陣線奧蒂嘉（Daniel Ortega）於大選中勝出，尼加拉瓜回歸俄羅斯盟邦陣營。2014年2月，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）宣布，俄羅斯計畫增加海外軍事基地，其中即包括古巴、尼加拉瓜和委內瑞拉。此三國被美國川普總統任內國家安全顧問波頓（John Bolton）於2018年11月稱之拉丁美洲「暴政三駕馬車」（Troika of Tyranny）。

無論俄羅斯出兵烏克蘭或喬治亞，古巴、尼加拉瓜和委內瑞拉三國，皆為俄羅斯對外政策的堅定支持者。2008年8月位於外高加索喬治亞因境內分離地區南奧塞提亞（South Ossetia）與俄羅斯發生軍事衝突，8月26日俄羅斯承認南奧塞提亞和阿布哈茲（Abkhazia）獨立，尼加拉瓜與委內瑞拉成為第二及第三個承認南奧塞提亞和阿布哈茲獨立的國家。

2014年3月27日聯合國大會投票以100票支持、11票反對、50票棄權，決議拒絕接受俄羅斯兼併克里米亞（Crimea）。11個投反對票支持俄羅斯國家中，包括拉丁美洲玻利維亞、古巴、尼加拉瓜及委內瑞拉四國；14個拉美國家投棄權票（安地卡及巴布達、阿根廷、巴西、多米尼克、厄瓜多、薩爾瓦多、蓋亞那、牙買加、巴拉圭、聖克里斯多福、聖露西亞、聖文森、蘇利南及烏拉圭），貝里斯及格瑞那達未投票。

拉丁美洲原物料生產大國因價格上漲獲益

俄烏戰爭使全球能源及穀物等原物料價格大幅上漲，而拉丁美洲主要出口產品為石油、大豆、牛肉、咖啡，以及銅、鐵等礦產；歐美各國對俄羅斯禁運的原物料，部分可由拉丁美洲產品取代。特別是拉丁美洲原曾為歐洲國家的殖民地，長期以來雙方政治及經貿關係密切，拉丁美洲豐富的原物料可提供歐洲國家的需求。

2019年1月委內瑞拉馬杜洛（Nicolas Maduro）總統就職，國會議長瓜伊多（Juan Guaidó）自行宣布為臨時總統，並獲得美國、歐盟等約60國承認。在美國強大外交壓力及經濟制裁，甚至「威脅軍事干預」危機中，馬杜洛政權在俄羅斯支持下艱苦撐過三年。