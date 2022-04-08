拒「馬來文」為東協第二語言，印尼部長稱「印尼文」更具資格

印尼教育暨文化部長納迪姆．馬卡里姆（Nadiem Makarim）4日發表聲明，拒絕馬來西亞首相沙比里（Ismail Sabri）提出將馬來語作為東南亞國家協會（ASEAN）的第二語言的建議。

根據印尼教育暨文化部官方網站，馬卡里姆說，「印尼語在歷史、語法和語言學方面都佔優勢，將印尼語視為東協官方語言更為可行。」他補充，印尼語在國際上已經成為東南亞最廣泛使用的語言，其分佈涵蓋47個國家，另也在歐洲、美國、亞洲及澳洲等一流大學內作為一門學科教授。

馬卡里姆強調，「我敦促印尼社會與政府攜手合作，繼續賦予和捍衛印尼語的權利。」並表示馬國首相的願望需要再進一步進行研究和討論。

馬卡里姆的回應是針對沙比里4月1日在馬印兩國的研討會上對馬來語作為官方語言的堅持。沙比里稱，馬來語在馬來西亞、印尼及汶萊被廣泛使用，泰國、柬埔寨及菲律賓的某些地區也會說馬來文。

然而，印尼語言發展局局長阿米努丁．阿茲（Aminudin Aziz）卻說明，馬來語及印尼語之間存在許多差異，「印尼語的『相互理解性』比馬來語廣泛，馬來語只能被歸類為在特定區域使用的語言。」

《新海峽時報》報導，沙比里在3月23日國會上宣布，規定馬來西亞議員在國外參加會議時使用馬來語。他也意識到一些國內外交官的孩子的馬來語不流利，並指示馬來西亞駐外大使館設立語言及文化部門，派駐外交官為孩子們開設國語課程。沙比里提出，高等教育部應該將馬來語作為馬來西亞大學外國學生的必修科目。

專家怎麼看待？

東協的第一官方語言一直是英文，馬國時事評論家帕卡蘭（K. Parkaran）批評沙比里有如「井底之蛙」的主張是在開倒車。帕卡蘭指責：「納稅人為什麼要為外交官的孩子們繳付學馬來語的錢，這難道不是他們父母該做的事？」他更表示，前首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）、阿都拉．巴達維（Abdullah Badawi）、納吉（Najib Razak）和前副首相安華（Anwar Ibrahim）在國際場合上都以流利的英文震驚許多外國人。

新加坡東協研究員喬安．林（Joanne Lin）評論道，東南亞是個多元種族文化的地區，推廣任何一種種族、文化或語言將打翻整個區域的平衡，更可能削弱55年來各國努力維持地域的穩定和秩序。他聲稱，東協得處理緬甸危機及南海爭議，已沒有餘力聘請翻譯員及提供資源來推動馬來文作為第二語言，「東協在這幾年內不斷經歷各種考驗，他們應該不想再涉略任何導致分裂的議題上。」

其實，將馬來語作為東協官方語言並非首次提出。回溯2011及2015年，當時的馬國新聞、通訊及文化部長皆提出相同意見，納吉也在2017年推動馬來語為主要語言。馬國網路媒體《Cilisos》曾發表評論，認為馬來語作為第二語言並非毫無根據，「首相的主張並不代表馬來語會取代英語，其他區域確實有很多官方語言和工作語言——歐洲承認24種，聯合國承認6種。」

該評論也道出馬來西亞與印尼之間存在已久的文化爭議，兩國在語言、巴迪布、仁當咖哩、皮影戲等等文化都稱是源自於他們的國家。不過語言主要功能在於互相溝通，評論者皆認為設立「馬來語」為第二語言的必要性並不高。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒