BB. Call：回到數字傳情的年代，「53770、53880」是什麼意思？
我們想讓你知道的是
最一開始的BB. Call沒有螢幕顯示只靠聲音提示，必須倚賴大量人力透過呼叫中心傳遞訊息，後來出現有螢幕顯示機型後，很快的又演變成使用者可以直接傳送數字訊息到對方BB. Call上，對方再透過數字猜測其內容涵意......
在手機尚未普及化之前，資訊流通是非常的不方便，這時候BB. Call成了1990年代最主要的通訊方式，甚至在1999年達到400萬用戶。雖然需要仰賴呼叫中心（中華電信當初稱為電話秘書，亦稱為秘書台）當作中間傳遞媒介，但現在回想起來確實有滿滿的回憶，
像是數字傳情、港台淒美愛情電影故事等都經常利用BB. Call做文章，但自從手機出現後BB. Call快速消失在科技光譜上，現在只留在老人們的回憶中。
單向發送訊息的BB. Call
在手機尚未盛行之前BB. Call是當時最主要的通訊工具，也就是所謂的呼叫器，而香港在1970年就開始盛行，在當地則稱Call機；至於台灣則是到1992年使用量才破百萬，1999年則是最高峰時期，約有432萬用戶。當時BB. Call售價約1000至2000元，但隨後手機出現，在便利性方面遠勝過BB. Call，到了2011年台灣的BB. Call約僅剩10萬戶的用戶。
在亞洲地區的BB. Call大部分採用由Motorola開發的FLEX協議，主要是以900MHz頻段單向訊息傳送功能，因此必須要倚賴呼叫中心當作傳導媒介，早期完全仰賴大量人工接聽、口述，後來才逐漸由系統取代。
BB. Call一開始需仰賴大量人力傳遞訊息
最一開始的BB. Call沒有螢幕顯示只靠聲音提示，這類型的BB. Call必須倚賴大量人力，透過呼叫中心傳遞訊息，用戶端先打電話到呼叫中心，留下BB. Call號碼後再口述想要跟對方說的話，對方收到提示聲之後再回撥電話到呼叫中心，呼叫中心就像秘書一樣轉述今天收到的留言。
後來出現有螢幕顯示機型後，對方的BB. Call就會出現要回撥哪支號碼，這時候螢幕上只能顯示數字，很快的又演變成使用者可以直接傳送數字訊息到對方BB. Call上，對方再透過數字猜測其內容涵意；舉例，使用者可以直接輸入520當作訊息內容，對方收到520的數字訊息就會很有默契的猜測這是我愛你的意思。
最後則是出現可以顯示中文字的BB. Call，使用者會打給呼叫中心請對方協助手動輸入文字，或是使用者可以到特定網頁輸入文字，對方的BB. Call上則會出現使用者想傳遞給對方的純文字訊息。這些演化過程莫約在數年內發生，隨著技術進步，傳遞方式跟著演進，因此設備也得更新，幾乎每隔幾個月就得更換一次BB. Call。
在台灣最興盛時期約有432萬用戶
最早的呼叫器可以回朔到1964年Motorola的第一台呼叫器Pageboy，在美國當時主要是以警報接收器為主，尤其在消防隊當作警報接受器是相當實用，後來沿用到醫院以及工廠等大範圍地區，最後才開始越來越普及化。
BB. Call最興盛的時期其實沒有特別長，台灣起初在1976年優先開放無線電呼叫器服務，1988年才出現有螢幕顯示的BB. Call，一直到1992年台灣用戶才正式破百萬，最興盛時期則是在1999年，當時有將近432萬用戶在使用，到2000年手機開始興起後BB. Call才開始被取而代之。
全台灣最後一個BB. Call通訊服務處是中華電信，而中華電信表示2011年時全台僅剩76名用戶，因此當年12月底就正式停止該項服務。而日本最後一個服務業者tokyo telemessage則在2018年宣布預計到2019年9月就會結束BB. Call服務。
不過在2011年日本311地震發生當下，因為基地台倒榻導致許多手機在現場都無法使用也沒收訊，只有BB. Call這類型無線通訊系統不會受手機基地台影響可以獨立運作，產生電磁波影響較低，較不會搜救儀器或影響醫療儀器等，因此tokyo telemessage社長表示未來會把BB. Call的技術轉移到防災或醫療系統上，重新為BB. Call找到新的價值。
BB. Call時代所建立的520我愛你數字傳情
最早期的BB. Call是沒有螢幕的，因此當訊息進來時只會有「嗶！」的聲音，所以才會被稱為BB. Call；後來出現螢幕顯示介面後，起初僅能輸入數字以及＊或＃等特定符號，甚至當時在書局還能找到數字傳情的秘訣，像是520就是我愛你、1314520代表一生一世我愛你、20999愛你久久久這類的代碼，以那個年代來說，數字比寫信還更帶點神祕、刺激，在1998年就連范曉萱都還出過數字戀愛這首歌。
如果找到1990年代左右的港台影片也都可以看得到BB. Call的蹤跡，在通訊不發達的情況下，一些淒美愛情故事總是會透過BB. Call傳情留下伏筆，像是女方要離開傷心地之前，會到打電話到呼叫中心留話給男主角，當男主角看到BB. Call的訊息再回撥電話到呼叫中心之後，女主角就已經登機準備起飛了。BB. Call可稱之為時代的眼淚不為過阿，短時間內成為當時掛在腰際上必備的通訊設備，雖然很快的被手機給取代了，但卻留下相當多有趣的回憶。
當時的數字密碼，你還記得哪幾個？
- 282 餓不餓
- 360 想念你
- 505 SOS
- 520 我愛你
- 526 我餓了
- 537 我生氣
- 559 我鬱卒
- 560 我要你
- 584 我發誓
- 720 親愛的
- 734 請三思
- 738 去上班
- 740 氣死你
- 745 氣死我
- 748 去死吧
- 789 去打球
- 1350 要想我喔
- 0487 你是白癡
- 3399 長長久久
- 3406 想你你了
- 4430 時時想你
- 4457 速速回機
- 04551 你是我唯一
- 5366 我想聊聊
- 5476 沒事情了
- 5770 我去接你
- 5776 我出去了
- 06885 你來陪陪我
- 8013 伴你一生
- 53880 我想抱抱你
- 1799 一起走走
- 246 餓死了
- 3344520 生生世世我愛你
- 2010000 愛你一萬年
- 456 是我啦
- 775885 親親我抱抱我
- 594230 我就是愛想你
- 20184 愛你一輩子
- 25910 愛我久一點
- 53770 我想親親你
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航