2022/04/10,
科技

BB. Call：回到數字傳情的年代，「53770、53880」是什麼意思？

BB. Call：回到數字傳情的年代，「53770、53880」是什麼意思？
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我們想讓你知道的是

最一開始的BB. Call沒有螢幕顯示只靠聲音提示，必須倚賴大量人力透過呼叫中心傳遞訊息，後來出現有螢幕顯示機型後，很快的又演變成使用者可以直接傳送數字訊息到對方BB. Call上，對方再透過數字猜測其內容涵意......

在手機尚未普及化之前，資訊流通是非常的不方便，這時候BB. Call成了1990年代最主要的通訊方式，甚至在1999年達到400萬用戶。雖然需要仰賴呼叫中心（中華電信當初稱為電話秘書，亦稱為秘書台）當作中間傳遞媒介，但現在回想起來確實有滿滿的回憶，

像是數字傳情、港台淒美愛情電影故事等都經常利用BB. Call做文章，但自從手機出現後BB. Call快速消失在科技光譜上，現在只留在老人們的回憶中。

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單向發送訊息的BB. Call

在手機尚未盛行之前BB. Call是當時最主要的通訊工具，也就是所謂的呼叫器，而香港在1970年就開始盛行，在當地則稱Call機；至於台灣則是到1992年使用量才破百萬，1999年則是最高峰時期，約有432萬用戶。當時BB. Call售價約1000至2000元，但隨後手機出現，在便利性方面遠勝過BB. Call，到了2011年台灣的BB. Call約僅剩10萬戶的用戶。

在亞洲地區的BB. Call大部分採用由Motorola開發的FLEX協議，主要是以900MHz頻段單向訊息傳送功能，因此必須要倚賴呼叫中心當作傳導媒介，早期完全仰賴大量人工接聽、口述，後來才逐漸由系統取代。

BB. Call一開始需仰賴大量人力傳遞訊息

最一開始的BB. Call沒有螢幕顯示只靠聲音提示，這類型的BB. Call必須倚賴大量人力，透過呼叫中心傳遞訊息，用戶端先打電話到呼叫中心，留下BB. Call號碼後再口述想要跟對方說的話，對方收到提示聲之後再回撥電話到呼叫中心，呼叫中心就像秘書一樣轉述今天收到的留言。

後來出現有螢幕顯示機型後，對方的BB. Call就會出現要回撥哪支號碼，這時候螢幕上只能顯示數字，很快的又演變成使用者可以直接傳送數字訊息到對方BB. Call上，對方再透過數字猜測其內容涵意；舉例，使用者可以直接輸入520當作訊息內容，對方收到520的數字訊息就會很有默契的猜測這是我愛你的意思。

最後則是出現可以顯示中文字的BB. Call，使用者會打給呼叫中心請對方協助手動輸入文字，或是使用者可以到特定網頁輸入文字，對方的BB. Call上則會出現使用者想傳遞給對方的純文字訊息。這些演化過程莫約在數年內發生，隨著技術進步，傳遞方式跟著演進，因此設備也得更新，幾乎每隔幾個月就得更換一次BB. Call。

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使用BB. Call必須仰賴公用電話或家用電話

在台灣最興盛時期約有432萬用戶

最早的呼叫器可以回朔到1964年Motorola的第一台呼叫器Pageboy，在美國當時主要是以警報接收器為主，尤其在消防隊當作警報接受器是相當實用，後來沿用到醫院以及工廠等大範圍地區，最後才開始越來越普及化。

BB. Call最興盛的時期其實沒有特別長，台灣起初在1976年優先開放無線電呼叫器服務，1988年才出現有螢幕顯示的BB. Call，一直到1992年台灣用戶才正式破百萬，最興盛時期則是在1999年，當時有將近432萬用戶在使用，到2000年手機開始興起後BB. Call才開始被取而代之。

全台灣最後一個BB. Call通訊服務處是中華電信，而中華電信表示2011年時全台僅剩76名用戶，因此當年12月底就正式停止該項服務。而日本最後一個服務業者tokyo telemessage則在2018年宣布預計到2019年9月就會結束BB. Call服務。

不過在2011年日本311地震發生當下，因為基地台倒榻導致許多手機在現場都無法使用也沒收訊，只有BB. Call這類型無線通訊系統不會受手機基地台影響可以獨立運作，產生電磁波影響較低，較不會搜救儀器或影響醫療儀器等，因此tokyo telemessage社長表示未來會把BB. Call的技術轉移到防災或醫療系統上，重新為BB. Call找到新的價值。

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BB. Call除了可以傳送數字外，到最後還可以發送中文訊息。

BB. Call時代所建立的520我愛你數字傳情

最早期的BB. Call是沒有螢幕的，因此當訊息進來時只會有「嗶！」的聲音，所以才會被稱為BB. Call；後來出現螢幕顯示介面後，起初僅能輸入數字以及＊或＃等特定符號，甚至當時在書局還能找到數字傳情的秘訣，像是520就是我愛你、1314520代表一生一世我愛你、20999愛你久久久這類的代碼，以那個年代來說，數字比寫信還更帶點神祕、刺激，在1998年就連范曉萱都還出過數字戀愛這首歌。

如果找到1990年代左右的港台影片也都可以看得到BB. Call的蹤跡，在通訊不發達的情況下，一些淒美愛情故事總是會透過BB. Call傳情留下伏筆，像是女方要離開傷心地之前，會到打電話到呼叫中心留話給男主角，當男主角看到BB. Call的訊息再回撥電話到呼叫中心之後，女主角就已經登機準備起飛了。BB. Call可稱之為時代的眼淚不為過阿，短時間內成為當時掛在腰際上必備的通訊設備，雖然很快的被手機給取代了，但卻留下相當多有趣的回憶。

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透過數字傳情這個文化一直延伸到到手機時代也還有出現

當時的數字密碼，你還記得哪幾個？

  • 282　餓不餓
  • 360　想念你
  • 505　SOS
  • 520　我愛你
  • 526　我餓了
  • 537　我生氣
  • 559　我鬱卒
  • 560　我要你
  • 584　我發誓
  • 720　親愛的
  • 734　請三思
  • 738　去上班
  • 740　氣死你
  • 745　氣死我
  • 748　去死吧
  • 789　去打球
  • 1350　要想我喔
  • 0487　你是白癡
  • 3399　長長久久
  • 3406　想你你了
  • 4430　時時想你
  • 4457　速速回機
  • 04551　你是我唯一
  • 5366　我想聊聊
  • 5476　沒事情了
  • 5770　我去接你
  • 5776　我出去了
  • 06885　你來陪陪我
  • 8013　伴你一生
  • 53880　我想抱抱你
  • 1799　一起走走
  • 246　餓死了
  • 3344520　生生世世我愛你
  • 2010000　愛你一萬年
  • 456　是我啦
  • 775885　親親我抱抱我
  • 594230　我就是愛想你
  • 20184　愛你一輩子
  • 25910　愛我久一點
  • 53770　我想親親你

本文經癮科技授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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