BB. Call：回到數字傳情的年代，「53770、53880」是什麼意思？

在手機尚未普及化之前，資訊流通是非常的不方便，這時候BB. Call成了1990年代最主要的通訊方式，甚至在1999年達到400萬用戶。雖然需要仰賴呼叫中心（中華電信當初稱為電話秘書，亦稱為秘書台）當作中間傳遞媒介，但現在回想起來確實有滿滿的回憶，

像是數字傳情、港台淒美愛情電影故事等都經常利用BB. Call做文章，但自從手機出現後BB. Call快速消失在科技光譜上，現在只留在老人們的回憶中。

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單向發送訊息的BB. Call

在手機尚未盛行之前BB. Call是當時最主要的通訊工具，也就是所謂的呼叫器，而香港在1970年就開始盛行，在當地則稱Call機；至於台灣則是到1992年使用量才破百萬，1999年則是最高峰時期，約有432萬用戶。當時BB. Call售價約1000至2000元，但隨後手機出現，在便利性方面遠勝過BB. Call，到了2011年台灣的BB. Call約僅剩10萬戶的用戶。

在亞洲地區的BB. Call大部分採用由Motorola開發的FLEX協議，主要是以900MHz頻段單向訊息傳送功能，因此必須要倚賴呼叫中心當作傳導媒介，早期完全仰賴大量人工接聽、口述，後來才逐漸由系統取代。

BB. Call一開始需仰賴大量人力傳遞訊息

最一開始的BB. Call沒有螢幕顯示只靠聲音提示，這類型的BB. Call必須倚賴大量人力，透過呼叫中心傳遞訊息，用戶端先打電話到呼叫中心，留下BB. Call號碼後再口述想要跟對方說的話，對方收到提示聲之後再回撥電話到呼叫中心，呼叫中心就像秘書一樣轉述今天收到的留言。

後來出現有螢幕顯示機型後，對方的BB. Call就會出現要回撥哪支號碼，這時候螢幕上只能顯示數字，很快的又演變成使用者可以直接傳送數字訊息到對方BB. Call上，對方再透過數字猜測其內容涵意；舉例，使用者可以直接輸入520當作訊息內容，對方收到520的數字訊息就會很有默契的猜測這是我愛你的意思。

最後則是出現可以顯示中文字的BB. Call，使用者會打給呼叫中心請對方協助手動輸入文字，或是使用者可以到特定網頁輸入文字，對方的BB. Call上則會出現使用者想傳遞給對方的純文字訊息。這些演化過程莫約在數年內發生，隨著技術進步，傳遞方式跟著演進，因此設備也得更新，幾乎每隔幾個月就得更換一次BB. Call。

Photo Credit: 癮科技 使用BB. Call必須仰賴公用電話或家用電話

在台灣最興盛時期約有432萬用戶

最早的呼叫器可以回朔到1964年Motorola的第一台呼叫器Pageboy，在美國當時主要是以警報接收器為主，尤其在消防隊當作警報接受器是相當實用，後來沿用到醫院以及工廠等大範圍地區，最後才開始越來越普及化。

BB. Call最興盛的時期其實沒有特別長，台灣起初在1976年優先開放無線電呼叫器服務，1988年才出現有螢幕顯示的BB. Call，一直到1992年台灣用戶才正式破百萬，最興盛時期則是在1999年，當時有將近432萬用戶在使用，到2000年手機開始興起後BB. Call才開始被取而代之。

全台灣最後一個BB. Call通訊服務處是中華電信，而中華電信表示2011年時全台僅剩76名用戶，因此當年12月底就正式停止該項服務。而日本最後一個服務業者tokyo telemessage則在2018年宣布預計到2019年9月就會結束BB. Call服務。

不過在2011年日本311地震發生當下，因為基地台倒榻導致許多手機在現場都無法使用也沒收訊，只有BB. Call這類型無線通訊系統不會受手機基地台影響可以獨立運作，產生電磁波影響較低，較不會搜救儀器或影響醫療儀器等，因此tokyo telemessage社長表示未來會把BB. Call的技術轉移到防災或醫療系統上，重新為BB. Call找到新的價值。

Photo Credit: 癮科技 BB. Call除了可以傳送數字外，到最後還可以發送中文訊息。

BB. Call時代所建立的520我愛你數字傳情

最早期的BB. Call是沒有螢幕的，因此當訊息進來時只會有「嗶！」的聲音，所以才會被稱為BB. Call；後來出現螢幕顯示介面後，起初僅能輸入數字以及＊或＃等特定符號，甚至當時在書局還能找到數字傳情的秘訣，像是520就是我愛你、1314520代表一生一世我愛你、20999愛你久久久這類的代碼，以那個年代來說，數字比寫信還更帶點神祕、刺激，在1998年就連范曉萱都還出過數字戀愛這首歌。

如果找到1990年代左右的港台影片也都可以看得到BB. Call的蹤跡，在通訊不發達的情況下，一些淒美愛情故事總是會透過BB. Call傳情留下伏筆，像是女方要離開傷心地之前，會到打電話到呼叫中心留話給男主角，當男主角看到BB. Call的訊息再回撥電話到呼叫中心之後，女主角就已經登機準備起飛了。BB. Call可稱之為時代的眼淚不為過阿，短時間內成為當時掛在腰際上必備的通訊設備，雖然很快的被手機給取代了，但卻留下相當多有趣的回憶。

Photo Credit: 癮科技 透過數字傳情這個文化一直延伸到到手機時代也還有出現

當時的數字密碼，你還記得哪幾個？

282 餓不餓

360 想念你

505 SOS

520 我愛你

526 我餓了

537 我生氣

559 我鬱卒

560 我要你

584 我發誓

720 親愛的

734 請三思

738 去上班

740 氣死你

745 氣死我

748 去死吧

789 去打球

1350 要想我喔

0487 你是白癡

3399 長長久久

3406 想你你了

4430 時時想你

4457 速速回機

04551 你是我唯一

5366 我想聊聊

5476 沒事情了

5770 我去接你

5776 我出去了

06885 你來陪陪我

8013 伴你一生

53880 我想抱抱你

1799 一起走走

246 餓死了

3344520 生生世世我愛你

2010000 愛你一萬年

456 是我啦

775885 親親我抱抱我

594230 我就是愛想你

20184 愛你一輩子

25910 愛我久一點

53770 我想親親你

本文經癮科技授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航