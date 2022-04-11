一圖看懂 禾聯R32變頻空調「沼氣防護清淨旗艦型」，柔道男神楊勇緯熱力推薦

疫情時代，好好呼吸是最重要的事。禾聯推出全新 R32 變頻一級空調「沼氣防護清淨旗艦型」，不只採用對地球環保傷害更少、效能更高的 R32 新環保冷媒，還是一台能免除病毒威脅的冷氣，強調健康、安心、節能，為消費者打造「全新健康居家型態」。本次一圖看懂聚焦禾聯空調「沼氣防護清淨旗艦型」的 4 大強項，挑戰今年夏季最健康涼爽的空調提案。

強項 1：芬多殺菌 2.0

疫情時代宅在家，居家防護不能掉以輕心，隨著氣候轉暖、溫度漸熱，高溫潮濕的環境容易滋生細菌，此時良好的空調才能確保室內享有舒適的呼吸品質。

禾聯 R32 變頻空調「沼氣防護清淨旗艦型」，可選配搭載廣受好評的「芬多殺菌 2.0」功能，有效抑制空氣中的細菌滋生，經 SGS 測試除菌，濾除懸浮微粒 PM2.5 的效果皆大於 99.9%，確保用戶在室內享有舒適又安全的呼吸品質。

強項 2：i 乾淨

保持空調機身內部清潔，是享有乾淨空氣的關鍵。對此，禾聯 R32 變頻空調「沼氣防護清淨旗艦型」有非常貼心的設計，導入「i 乾淨」配備，讓室內機具有自動清潔蒸發器功能，透過冷凝技術將鰭片雜質凝結，再於升溫過程中藉由溶解的凝結水流帶走髒污，最後用 55 度高溫烘乾水氣，同時防霉抑菌。想要省時省力、減少人工清潔頻率，就不能不選擇一台 i 乾淨的自體清潔空調。

強項 3：沼氣防護

一般室內機蒸發器型管路通路暴露在水氣之中，且因排水問題易發生沼氣侵蝕銅管，若未特別塗裝塗料，容易造成鏽蝕問題影響空調品質與機體壽命。因此禾聯空調因應特殊環境研發了「沼氣防護」，透過高耐腐蝕性沼氣防護塗裝，即可有效降低沼氣對銅管的侵蝕，延長蒸發器的防護力及持久力。

強項 4：全域循環

吹冷氣最怕頭頂直吹，或是有的人喊冷、有的人喊熱。因此，針對冷熱空氣對流，禾聯 R32 變頻空調「沼氣防護清淨旗艦型」可進行「上下、左右、直吹」風向變化的 5D 氣流功能，並具備同級產品中規格更好的 7 段可調風速設計，確保空調效果佈及室內每個角落，打造全區域的高舒適度，確保居家每個人都能感受到更均勻適溫的空氣。

Photo Credit：禾聯家電

總的來說，禾聯 R32 變頻空調「沼氣防護清淨旗艦型」在特殊功能、環保效能等層面上都表現不俗，值得消費者入手。且禾聯空調作為台灣本土家品牌，無論是研發設計、生產製造、銷售或服務，均堅守創新自主，以不斷超越能效標準為目標，採用對地球環保傷害更少、效能更高的 R32 新環保冷媒，同時也創下國產品牌開發最多的 R32 變頻機種的紀錄，是值得消費者肯定與鼓勵的本土品牌。

呼應這份專注和堅持，本次新品代言也找來同樣是台灣土生土長的「柔道男神」楊勇緯，以台灣精神出發，以「精力善用，自他共榮」的柔道宗旨製造，與消費者一起好好呼吸，也對地球盡一份心力。今年春夏，就讓禾聯 R32 變頻空調「沼氣防護清淨旗艦型」打造美好呼吸時光。