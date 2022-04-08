港人移台難？陸委會：強化審查涉陸因素，「依親」未收緊

（中央社）針對港人移民來台的困難，台灣陸委會發言人邱垂正昨天（7日）澄清並未收緊「依親來台」規定，而是針對涉陸因素強化審查。他也強調，港人移民來台獲公民權的規定與其他外籍人士並無二致。

大陸委員會發言人邱垂正7日在例行記者會中，做上述表示。

近期有關港人移民來台面臨困難的消息四起。媒體在會中說，有報導指政府對港人依親來台增加政治或謀生能力的審查。

邱垂正對此表示，相關報導並不正確，問題的源頭是來自政府2020年修訂「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」第22、30條，針對包括原出生於中國大陸、曾任職於大陸黨政軍相關職務等涉陸因素，強化「國安查核」。

不過他也強調，上述因素並非唯一的審查標準，而是提高審查強度，一旦經聯審會查核沒有「國安」方面疑慮，均會予以許可。

邱垂正指出，部分港人申請個案仍在大陸任職，因此政府特別要求申請人說明來台原由，以及來台居留規劃，作為裁量依據，「這也是合情合理的審查規範」。

他也說，主管機關會要求申請來台居留定居的港澳居民，盡量填寫相關事由申報書，並建請申請人如實填寫，也可自行增列，以減少補件時間。實務上，也有許多申請人另附補充說明。

Photo Credit: 中央社

近期有媒體報導「台灣香港協會」理事長桑普之前指政府吝於給港人實質的公民身份，令港人無法參與政治，難建立對台灣的認同感。

邱垂正對此表示，桑普給政府許多善意建議，並非批評，陸委會可以理解。

他說，港人經許可定居即有公民身份，但要登記為公職候選人、擔任軍職或組織政黨，則要在台設籍10年後才享這些權利，其他外籍人士也面對一樣的規範。

邱垂正最後強調，從2019年起，港人來台居留、定居人數都逐年上升，陸委會將持續盤點研議相關規範，給予港人「更實質的制度性協助」。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex