希臘物價飆升引爆民怨，兩大工會代表250萬勞工上街要求大幅增加工資

文：吳宗宜

4月6日，希臘國內規模最大的兩個工會，代表約250萬公私部門的勞工，在首都雅典市中心和其他主要城市發起了一場為期一天的大罷工，抗議國內因俄烏戰爭飆漲的物價，並提出資方與之達成集體工資協議、加薪以及其他要求。

本次罷工嚴重癱瘓希臘各大城的公共交通，學校和公立醫院也停擺，往返希臘個島嶼的渡輪被困在港口，雅典的地鐵、電車、無軌電車或郊區鐵路皆停駛，而公共汽車只從早上9點開始營運12小時。因醫護人員均加入罷工要求加薪以應對物價飛漲，國立醫院目前只收治需緊急治療的病患。

超過一萬人組成的示威遊行隊伍穿過雅典市中心，也有約9000名抗議者在希臘北部的第二大城市塞薩洛尼基（Thessaloniki）舉行示威。他們高呼，「工資很低、帳單很多，我們需要解方。」

對於希臘許多人來說，日常生活已經變得負擔不起。一位60歲的示威者、從事快遞業的亞歷山德普洛斯（Georgios Alexandropoulos）告訴路透社，他已經盡可能的減少所有開銷，「我們現在的生活只剩下負債，我有兩張電費帳單沒繳，拖欠房東房租兩個月，很快我們就會欠所有人債……我們不能再這樣下去了。」

另一位抗議者、57歲的心理學家托卡拉斯（Michalis Tokaras）也向《路透社》表示，他被迫削減一切開銷，「我們必須在支付房貸或其他帳單間做出選擇，我們已經跌倒谷底了。」

60歲的學校教師卡齊卡斯（Christos Katsikas）告訴《路透社》：「最近，我們這些有工作的人的薪水只能維持半個月的開支。」

32歲的教師比祖爾（YannisBitzoulis）告訴《法新社》：「與生活成本相比，工資根本微不足道。」

2010年至2018年間，希臘經歷了嚴重的債務危機和嚴厲的財政撙節措施，2018年，當希臘結束了歷時快10年的金融困境，經濟剛剛開始恢復增長時，2020年卻又遇上COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發，使其最為重要的收入來源旅遊業受到重創。

根據世界銀行的資料顯示，自2008至2016年間，希臘的GDP及人均GDP除2014年外每年均為負成長，直到2017至2019年間勉強才有稍高於1％的經濟成長率。而2020年，希臘的經濟成長率因疫情嚴重衝擊觀光業而為負8.96％，儘管2021年經濟小幅復甦（成長8.3％），但通膨率則於2021年開始上升，並於近期開始飆漲，使一般民眾的實質所得受到嚴重衝擊。

希臘工人總聯合會（GSEE）表示，自2009年底希臘債務危機以來，該國10年來一直仰賴國際財政援助，「在過去的14年裡，工人一直承受嚴重經濟危機帶來的負擔，這場危機影響了每個人的收入和生活。隨著時間的推移，危機不斷加深，我們的權利持續縮小，因此我們罷工並要求政府立即採取措施以改善現狀。」希臘共產黨（KKE）下轄的Pame工會表示，在希臘近十年債務危機最嚴重的2012年，最低工資已被削減了22％。

希臘共產黨總書記庫蘇帕斯（Dimitris Koutsoumpas）表示，「今天的全國性罷工，是工人運動對抗巨大生活成本陣線鬥爭升級的重要一步。」

自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，國際能源和食品價格（如麵粉）飆漲，希臘的家庭和企業越來越難以生存，人民要求國家採取更多支持措施，例如大幅增加工資。

由於能源、住房和交通成本上漲，希臘2月份的年度消費者通膨率飆升至7.2％，創下25年來高點，而雖然自2020年9月以來，希臘政府已花費約37億歐元（40億美元）來減輕農民、家庭和企業因應能源成本飆升的負擔，但對於罷工工人來說，這些措施還遠遠不夠。

希臘執政黨、保守派政黨「新民主黨」（ND）政府雖在今（2022）年1月份，將最低工資提高了2％至663歐元，但希臘工人總聯合會在今年3月份表示，由於通膨率飆升，提議應將每人每月最低工資提高13％至751歐元，而為面對2023年大選前的執政滿意度下降，希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）在3月宣布項11億歐元（12億美元）的福利計劃，以幫助貧困家庭對抗物價上漲，並承諾從5月1日起將第二次大幅調漲最低工資。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範