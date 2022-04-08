WHO研究：非洲實際染疫人數比通報數多97倍，都市、鄉村區確診率和接種率都差異極大

世界衛生組織於7日發布一項分析，指出有多達65％的非洲人感染COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），該項研究發現，整個非洲大陸染疫的實際人數，遠比報告的確診病例還要多上97倍。

這項研究綜合了2020年1月到2021年12月所發表的151項報告，發現隨著Beta和Delta變異株的出現，染疫的人數急劇增加，COVID-19的陽性率在非洲從2020年6月的3％（1.0-9.2％），暴增到2021年9月的65％（56.3-73％），感染人數高達8億人，但當時報告的病例數卻只有820萬人。

WHO指出，非洲國家內部以及國家之間的確診率差異很大，例如人口密集的城市地區，就高於人口較少的農村地區；東非、西非和中非地區的陽性率是最高的。而在不同年齡層的人之間，0-9歲的兒童感染率也低於成人。

「這項分析表明，目前報告的COVID-19確診病例，只是非洲大陸實際感染人數的一小部分」，WHO非洲區主管莫耶提（Matshidiso Moeti）表示，「全球都在低估這樣的數字，在非洲有這麼多無症狀病例，特別大的確診數也不足為奇。」

截至2022年4月6日，非洲大陸上報1150萬例確診病例，和超過25萬2000的死亡病例。WHO的報告指出，非洲的病例症狀較輕微，因為患有糖尿病、高血壓等和重症相關的慢性病人數比例較小，且非洲年輕人口較多。

莫耶提指出，關於陽性率的分析顯示出病毒傳播的程度，特別是新型變異株的傳播，這些變異會戰勝從過去的感染中所獲得的免疫力，所以疫苗接種仍是對抗COVID-19的關鍵武器。

然而，提供醫療服務的肯亞非營利組織「Amref Health Africa」執行長Githinji Gitahi博士和組織成員在《CNBC》的投書指出，雖然運往非洲的疫苗數量有所增加，但鄉村地區衛生服務的供應不足，仍可能影響接種工作的進行。

Gitahi博士表示，非洲各國內部疫苗分配不均，在肯亞的城市地區有40-50％的人口接種疫苗，但鄉村地區卻只有不到10％。而肯亞的醫生有46％都位於首都奈洛比及周邊地區，這些地區的人口僅佔全國人口不到1/5，在安哥拉、南非也有類似狀況。

Gitahi博士指出，非洲醫療保健系統缺乏資金，美國人均衛生支出是1萬美元，非洲卻只有70美元。非洲衛生工作者的外移，造成農村衛生服務的短缺，醫生往往基於薪資因素，而外移到歐洲、美洲、亞洲或中東，有高達63％在非洲培訓的醫師最終離開本國。

他呼籲非洲除了需要更多疫苗以外，更要大量增加醫護人員的數量，尤其是在鄉村地區。

針對疫苗接種狀況，WHO的報告表明，非洲已經有2.09億人口接種，佔總人口數的16％，目前接種的疫苗有4.57億劑，總共到貨8.16劑疫苗，WHO正在努力協助各國加強疫苗接種。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範