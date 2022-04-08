英最高法院院長：辭任終院不涉政治壓力，港方錯誤解讀
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這是英國最高法院院長和副院長雙雙辭任香港終審法院非常任法官後，首度在英國國會道出事情始末。兩人辭任震撼法律界也引起港府批評，他們以南非種族隔離時期的法院為例，表明香港的社會現狀置英國法院於不利位置。
（德國之聲中文網）英國最高法院院長韋彥德（Robert Reed）和副院長賀知義（Patrick Hodge）辭去香港終審法院非常任法官後相隔近一週，在4月6日出席英國國會憲法委員會，他們在回答議員質詢時首度回應事件始末。
香港行政長官林鄭月娥和不少建制派質疑，兩人辭職是出於政治動機和英方政治操作，大律師公會和律師會也表示遺憾。韋彥德表明，他和賀知義並沒有受任何政治人物、英方和港方政府的壓力，反駁香港部分意見屬「錯誤解讀」（mistaken reading）。
他說這個決定無損英國法院的司法獨立：「如果說有的話，這是非常諷刺，並沒有這樣的事。我與官員們討論後達至共識，我不是被逼離開香港。我只考慮到我們所代表的利益和價值，時候到了，須要到此為止。」
韋彥德透露，是他主動要求與英國副首相和外相開會，討論他對香港現狀的憂慮，發現各方意見一致——留任香港終院會損害英國最高法院的聲譽和利益。
類比南非種族隔離時期
他解釋主要原因是香港政治及言論自由受侵蝕愈來愈嚴重，去年末和今年初更明顯惡化。韋彥德強調，他很堅持除了考慮法院的角度，社會狀況也同樣重要，兩者不能割裂。他以南非種族隔離時期類比現時香港，指當時南非也「完美地實踐法治」，「但我不會希望任何最高法院法官在那時候的法院服務，因為為那個社會環境下的政府機關供職，只會令我們的法官聲譽受損」。
他關注目前香港出現的兩個情況：一是以《國安法》的權力關閉公司和充公財產；二是用《國安法》或英殖時期煽動法拘捕民眾，繼而拒絕保釋。他舉例，一個店主可以因為在社群媒體上批評疫苗接種計劃而被控煽動、收監直至開審，是他觀察到的後果。
林鄭月娥4月7日在記者會上表示，早前已發聲明詳細回應事件，對此不想再作補充。
港現狀損英法院聲譽
韋彥德和賀知義在3月30日宣佈辭任香港職務，標誌著1997年香港主權移交後，首次沒有英國現任法官到終院擔任法官。英國外交部和首相亦隨即表明支持，將不會再派員赴港。
《國安法》實施後不足兩年間，已經有4名海外非常任法官請辭或離任。除了韋彥德和賀知義，還有來自澳洲的施覺民，以及來自英國的何熙怡。
韋彥德透露，早在2020年《國安法》實施時，他已經與身兼副首相的司法大臣以及外相討論了預案，司法和行政機關都會定期評估香港局勢發展，以決定是否繼續派法官到香港終審法院任職。他解釋，行政部門都有份執行委派法官赴港的協議，是持份者之一，協議必須得到司法和行政兩方都同意才能繼續運作。
為了維護香港普通法法制、司法獨立和外資信心，《中英聯合聲明》列明容許任命外籍法官、「終審法院可根據需要邀請其他普通法適用地區的法官參加審判」，相關規定亦寫進《基本法》第82條及第92條，實施至今。
香港終審法院過往處理的案件中，傳統上都有海外非常任法官的參與，他們均是香港或其他普通法地區包括英國、加拿大和澳洲等的最高法院法官，在業內舉足輕重。而法例規定上訴須以「4+1」方式審訊，即由終審法院首席法官、3名由他提名的常任法官，以及1名非常任法官負責。
「如我是退休法官仍會離任」
目前香港終審法院餘下10名海外非常任法官，其中6人來自英國，3人來自澳大利亞，1人來自加拿大，他們都是在所屬國退休的最高法官或資深法官。10人當中，已有9人表態會繼續留任。
有英國議員在會上質疑，認為其餘的英國非常任法官都應該辭職，藉此表明英國最高法院前任及現任法官都秉持相同價值觀。韋彥德說，他和賀知義現在是公職人員，而其餘6名非常任法官都是英國退休法官，身份並不一樣。「這是他們的決定，而對方都是極度資深的法官，我不認為需要我的意見」。不過他同時表示，如果他現在是退休法官，還是會決定離任。
韋彥德坦言，他非常喜愛香港和香港人，對於離任感到傷感。他稱：「有議員提到香港有人認為我們離職是種背叛，我們像是煤礦場裡的金絲雀，遇到一絲毒氣就會消失，不留下幫助他們逃生，以致他們變得更加脆弱。這些說法都是對的。」他補充，其餘許多非常任法官都在香港終院服務很久，最長的有25年，與香港法官和香港人都有很深厚的情誼，相信是他們的考量之一。
副院長賀知義則強調，另一方意見希望他們留任，以支持那些在艱難時刻仍堅守法治的本地法官，這些理據也一樣重要，而他們已作出最好的平衡。他重申，即使辭任也不等於是批評留任者的表現。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin