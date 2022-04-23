《好好說話的情緒教養》：為了見爺爺走10公里，聖雄甘地一句話讓孫子感受到無條件的愛

文：金善浩

孩子們從某人那裡感受到的「無條件的愛」，就源自於小小的信號，而那個信號正是「肯定信號」。

極為簡單的話語，讓人感受到無條件的愛

在小學生家長的演講上，透過聽眾提問，我了解到很多人都在「憤怒的調節」方面感受到困難。因此，我在搜尋各種與「憤怒」有關資料的過程中，偶然認識了一位思想家，那就是「阿倫．甘地」（Arun Gandhi）。然而，當我在閱讀他撰寫的《甘地教我的情商課》（The Gift of Anger）這本書時，我很好奇阿倫．甘地是「從誰那裡得到龐大的愛的」。

大部分的人應該都熟知聖雄甘地，就是那位被尊稱為印度聖者的人物，而阿倫．甘地正是他的孫子。阿倫．甘地珍藏著對於爺爺的回憶，他透過著作這樣描述對於爺爺的記憶：爺爺只是一個身材矮小，轉動著手紡車的老人。阿倫．甘地回憶說，在他小時候，為了去見爺爺，下了火車以後走了10公里左右，當他說起自己走這麼遠的一段路時，爺爺甘地對他如此說道：

「你真是了不起。」

阿倫．甘地回憶，爺爺多次親吻了他的臉頰，他從這樣的爺爺那裡感受到了無條件的愛，而那份無條件的愛正是自己最需要的祝福。

「祝福」這個詞彙並不是在平凡的日常生活中會使用到的單字，阿倫．甘地之所以會使用到這種程度的敘述，就代表他的感受是如此深刻，甚至在整個人生中留下了烙印。僅僅是「從某人那裡獲得了無條件的愛」的那一小段記憶，就會對於一個人的「自尊感」產生巨大的影響，而且在主體自我的成長方面也扮演著十分重要的角色。

明明聖雄甘地只是說了一句話、擁抱和親吻，就讓孫子阿倫．甘地感受到了無條件的愛，而且還成為了他人生中的重要轉捩點，這是怎麼做到的呢？

讓孩子感受到自己獲得了「無條件的愛」的「肯定的信號」

當我們很珍惜某個人的時候，其實我們不會花太多時間去察覺到這一點，而是在一瞬間就會明白了。孩子們是從哪裡感受到自己獲得了「無條件的愛」呢？

其實也不是那麼複雜、困難、深奧、難懂的東西，因為它就來自於一個小小的信號，只不過這個信號太小，小到難以察覺，甚至可能還會讓人產生「就只是因為這個嗎？」的疑慮——這個信號就是「肯定的信號」。

聖雄甘地察覺到時隔多年再次見面的孫子阿倫．甘地所講的第一句話：

「我是從車站走過來這裡的。」

在小孩子說自己走了10公里遠的敘述之中，有對於自己的自豪，同時也包含著「渴望從爺爺那裡得到稱讚」的原意。作為對於這份原意的回應，爺爺甘地發出了「肯定的信號」。

「你真是了不起。」

接著再加上一個擁抱和親吻。

如果，爺爺甘地對孫子阿倫．甘地這麼說的話，會變得怎麼樣呢？

「為什麼要這麼辛苦呢？你還是坐車來吧。」

這樣子的話，從爺爺摻雜著憂慮的否定敘述中，阿倫．甘地恐怕就沒有辦法感受到「無限的愛」了吧。

讓人感受不到「無限的愛」的憂鬱與擔心話語

我們往往會認為，在日常生活中，肯定的敘述和否定的敘述是截然相反的敘述，而大部分父母所使用的否定敘述，其實都是出自於對孩子的憂慮與擔心，然而在那份憂慮與擔心之中，孩子是感受不到「無限的愛」的。

父母之所以會產生憂慮和擔心，是因為內心深處隱藏著「我無法信任你」表現。《黑鑽定律》（하버드 상위1퍼센트의 비밀）的作者鄭周榮在《獻給孩子的哈佛頂尖1％人士成就卓越的祕密》（어린이를 위한 하버드 상위 1퍼센 트의 비밀，暫譯）的序言裡如此寫道：

「只要接收到否定的信號，學生們的工作記憶力就會大幅受損，本來應該用於解開問題的工作記憶力，也會流向建立心理防禦機制方面。」

雖然很困難、很辛苦，但自己還是達到了某種成就，當我們聽到孩子這麼說時，最好就應該發出「肯定的信號」，千萬不要出於憂慮和擔心的想法而說出這樣的話：

「這一定很辛苦，你應該輕鬆一點就好了。」

「你其實沒有必要做到這種地步。」

「就算你這樣做，也不是所有人都能夠認同的。」

「這沒有很重要，你應該在這段時間裡做點別的事情才對。」

雖然我們並沒有對孩子大力責備、教訓、感到憤怒，只不過是在日常生活中夾雜著微小而單純、帶有一點憂慮的「否定的信號」，但在這個小小的信號之中，孩子就沒有辦法感受到無限的愛。對於孩子們來說，看到的就只有不願意信任自己的父母而已。

「你真是了不起。」

這句話並沒有想像中那麼困難。

相關書摘 ▶《好好說話的情緒教養》：因為孩子的表情、語氣、視線而受傷的父母們，要懂得保持距離守護自己

書籍介紹

本文摘錄自《好好說話的情緒教養：傾聽恐懼&撫平創傷，陪孩子面對課業、人際、情緒等成長困境》，大好書屋出版

作者：金善浩

譯者：李煥然

父母的話語是有溫度的！要如何好好說話，讓溝通產生強大的正向力量，協助孩子的大腦、智能、學業、人際與情緒發展？第一線資深小學教育專家提供你溫暖良方！從理解孩子的內在需求開始，在多元世界裡建立正向的親子關係！

我們都以為只要不帶髒字、不辱罵或責打，就不會對孩子的心靈造成創傷。其實真正毀掉孩子自尊心的，是那些看起來不經意的情緒勒索、嘮叨和過度的善意……

金善浩在多年教職的經驗中體悟到，親子對話的重點，不在於具體的技巧與說話方式，而是洞察孩子狀況的直覺性視線與充滿存在感的語言。當父母配合孩子內心的視角，調整正確的話語溫度，不只能安撫孩子緊張的神經，更有益於大腦發展！

此外，父母也應該察覺自己的壓力、傷痛、遺憾與焦慮等，避免再次傳達給孩子。適時觀察內心，意識到自己疲憊的情緒與自尊狀態，就能有效調節憤怒、預防衝動行為，進而採取正確的方式守護孩子，建立穩固的親子關係！

Photo Credit: 大好書屋

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航