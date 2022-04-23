《好好說話的情緒教養》：因為孩子的表情、語氣、視線而受傷的父母們，要懂得保持距離守護自己

文：金善浩

如果常常從孩子那裡聽到令人受傷的話語，身為父母自然就會陷入一種無力感，這種無力感遠比日常生活中遇到的困難份量還要龐大。

因為孩子的表情、語氣、視線而受傷的父母們

每次在去演講給小學生家長聽的路途上，在期待的同時，也會稍微浮現緊張的想法，雖然進行過很多場演講，但我每次始終都抱持著同樣的心情，並不是對於當天的演講內容，而是對於演講之後的想法。

「今天會遇到什麼樣的提問呢？要是可以為那些煩惱減輕一點重量，那就太好了……」

有時我還會產生一種感覺，自己好像不是為了演講去的，而是為了接受提問而去的。接受提問時感受到來自家長們的懇切視線，往往會讓人反思自己身為教育工作者的角色。

事實上，演講本身比較接近單方面的傳遞，但問答環節就不一樣了，那是一段溝通的時間。在產生共鳴的同時，也是直球對決的時刻，在這些動態而綜合的提問之中，我們面對的是教育相關的實際問題與煩惱，往往會發生不符合任何教育理論或發展過程順序的事情，有著各式各樣的變數，而且在過程中也會讓我產生新的煩惱，並且進一步思考。有一次，在某間圖書館舉辦的小學生家長的演講中，我被問到了這樣的問題：

「我家的孩子在上五年級之後，第一次對媽媽大聲怒吼，這讓我嚇了一大跳，雖然他也沒有罵什麼髒話，不過該怎麼說呢？我總覺得自己好像被蔑視了，但也沒辦法隨便責備他……現在開始就已經這樣了，上了國中之後感覺自己好像會承受不住…… 因為他只要一生氣，講話就可能會很大聲，我應該直接忽略嗎？還是要怎麼辦才好呢？因為我原本想說他只是到了青春期才會這樣，所以一直以來都沒有多管……不知道這樣子有沒有關係……我實在是不太清楚。」

這不是我在演講的場合上經常會聽到的問題，因為有很多其他學生家長在場，所以大家往往很難把自己的現狀如實呈現出來。有時候可能會在學生家長的個別面談中聽到，但是也很少像這樣詳細地闡述自己的心情。

一般來說，在演講結束之後，我遇到的大多數問題都長這個樣子：「我家的孩子受到了其他孩子的欺負」、「我家的孩子和其他孩子在關係上遇到了什麼問題」、「我應該要如何指正孩子的錯誤習慣」等等。然而以上問題的情況卻不一樣，她使用了有點激烈的表達方式，加害者是「我家的孩子」，受害者則是「父母」。於是，我向提出這個問題的家長給出這樣的回答：

「會受傷的不是只有孩子而已，父母也會因為孩子說出來的話而受到傷害，請您保護好自己。」

準確來說，學生家長們會因為孩子看起來蔑視父母的表情、語氣、視線而受到傷害，然而很不幸的是，在這樣的情況下，不使用「防禦機制」的父母卻出乎意料地多。心理防禦機制還能夠發揮守護「自我存在」的正面作用，當然，如果防禦機制過度、氾濫的話，也可能會讓彼此的關係難以獲得改善。問題在於，在受到來自孩子的攻擊時，有些學生家長會讓自己處於毫無防備的狀態，之所以會選擇這麼做，其實是出於一種罪惡感。

「我們家宰賢現在之所以會這樣，都是因為我明明應該在孩子小時把工作辭掉，陪伴他長大，可是我沒能做到這一點。」 「我們家秀智現在這麼生氣，可能是因為看到我的行為，有樣學樣吧？」 「都是因為那個時候爸爸、媽媽為了賺錢疲於奔命，忙得不可開交，沒能好好照顧他，所以他現在才會變成這樣吧？」

懂得保持距離守護自己的父母

事實上，如果讀一讀以上這些句子，你會發現雖然看起來好像有好好掌握因果關係，但終究只是父母單方面的想法和推測而已。如果準確一點來說的話，就是罪惡感產生了不合理的信念，把毫無因果關係的事物連結起來。而且就算是因為父母某個錯誤而導致這樣的事情發生，也沒有理由受到不合理的傷害，只要父母承認錯誤，並且道歉就可以了；不需要像是在被處罰一樣，承受孩子的諷刺、怒氣，甚至是辱罵。

當然，孩子在脫離父母視線的當下，是有可能一個人大罵特罵，或者表達憤怒的，至少這點程度小孩子也是做得到的。在這個過程中，既能夠產生緩解的感覺，也可以調節自己的情緒，然而，如果是反覆而持續的強烈表現，其本身就是一種暴力。

父母千萬不要因為罪惡感而把自己當成犧牲品，愈是這麼做，孩子在表面上就愈是粗暴，內心也會愈發不安。孩子渴望的並不是破壞父母的存在，而是能夠從父母的存在之中安全地分離出來，只是不明白方法而已。

如果常常從孩子那裡聽到令人受傷的話語，身為父母自然就會陷入一種無力感，這種無力感遠比日常生活中遇到的困難份量還要龐大，也會對生活的品質產生很多影響。

「你可能會對父母產生不滿，也可能會出現憤怒的情緒，這一點爸爸媽媽都能夠給予認同，但是我不能接受你在爸爸媽媽面前把這些情緒直接發洩出來，如果你要發洩怒氣的話，就進去你的房間，而不是在我的面前。」

看到父母如此保護自己的樣子，孩子也會客觀地審視自己的態度，另外還能夠親身體悟到如何保護自己、免於受到他人的傷害。

「如果對孩子有罪惡感的情緒，父母就必須用無限的愛來包容孩子，承受痛苦與傷害。」我們千萬不可以陷入這種看似理所當然的邏輯當中。這並不理想，而是一種奇怪的信念，這只不過是一種世代流傳的所謂「明明不可行，但又必須可行」的強烈的社會約束罷了。

「父母的愛不是無限的，只是跟其他的愛比起來，存在著更為強烈、更為持久的動機罷了。」

比起讓自己暴露在傷害之中，父母處於足以保持距離守護自己的位置上時，反而能夠更長久地維持父母穩定的愛。如果想要守護孩子，父母自己必須先保持安全。

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書籍介紹

本文摘錄自《好好說話的情緒教養：傾聽恐懼&撫平創傷，陪孩子面對課業、人際、情緒等成長困境》，大好書屋出版

作者：金善浩

譯者：李煥然

父母的話語是有溫度的！要如何好好說話，讓溝通產生強大的正向力量，協助孩子的大腦、智能、學業、人際與情緒發展？第一線資深小學教育專家提供你溫暖良方！從理解孩子的內在需求開始，在多元世界裡建立正向的親子關係！

我們都以為只要不帶髒字、不辱罵或責打，就不會對孩子的心靈造成創傷。其實真正毀掉孩子自尊心的，是那些看起來不經意的情緒勒索、嘮叨和過度的善意……

金善浩在多年教職的經驗中體悟到，親子對話的重點，不在於具體的技巧與說話方式，而是洞察孩子狀況的直覺性視線與充滿存在感的語言。當父母配合孩子內心的視角，調整正確的話語溫度，不只能安撫孩子緊張的神經，更有益於大腦發展！

此外，父母也應該察覺自己的壓力、傷痛、遺憾與焦慮等，避免再次傳達給孩子。適時觀察內心，意識到自己疲憊的情緒與自尊狀態，就能有效調節憤怒、預防衝動行為，進而採取正確的方式守護孩子，建立穩固的親子關係！

Photo Credit: 大好書屋

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航