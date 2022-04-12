【圖解】淨水器怎麼挑？能生飲是基本，家中人數跟組成才是關鍵！想輕鬆喝好水，選擇有撇步

台灣由於地形關係，容易不定期缺水，導致水質不穩定，加上水管配線老舊鏽蝕，可能釋放出重金屬，而地下水也潛藏污染問題，你喝下的每一杯水中，都可能有著許多肉眼看不見的威脅和隱憂。因此，裝設淨水器已漸漸成為每個家庭的必備趨勢。但面對琳瑯滿目的產品，除了「生飲等級」的基本要求外，該如何挑選符合預算與家庭用水需求的淨水系統呢？

德國水質專家，50年純淨堅持

來自德國的BRITA，從1966年開始專精淨水技術，至今已超過50年，現在全球每天有高達2.5億人飲用BRITA過濾水，相當於台灣總人口的十倍。

如果說喝好水是對健康的投資，那麼淨水系統就是這項投資的關鍵第一步，當然要確保最佳品質跟售後服務，BRITA商品皆通過TUV及NSF國際檢驗，全系列皆可生飲，還有業界最長三年保固，可以放心喝好水。

然而，面對那麼多不同規格的產品，要怎麼挑選最適合的BRITA淨水系統呢？挑選淨水器的第一步，是觀察家中的居住環境，思考主要成員和需求，對自己的狀況有個初步規劃後，就可以跟著我們一起認識BRITA各系列淨水系統的強項和優勢。

Photo Credit:TNL Brand Studio

櫥下空間有限的淨水入門者，喝好水首選mypure P1/A1

Photo Credit:TNL Brand Studio

不需插電、不排廢水、安靜無聲、只需一支濾芯就搞定，適合剛開始使用淨水系統、櫥下空間有限的朋友。BRITA的P1及A1兩款淨水系統，主打單管全效，只要一支濾芯，就能整合前置和活性碳的過濾功能，輕鬆濾除煮不掉的重金屬、氯氣、還有各種雜質。而BRITA P1多了硬水軟化功能，水的軟硬度取決於水中石灰質的含量，含量越高的水質越硬，不僅影響飲用口感，煮沸後產生的水垢也容易造成家中電器損壞，尤其雙北以外居民更需要可硬水軟化的淨水器，BRITA P1只要一支濾芯，就整合前置、濾淨、去水垢 三個功能，不僅換濾芯更方便、也更省荷包。

Photo Credit:TNL Brand Studio

BRITA A1除了可以濾除煮不掉重金屬及雜質，專屬一萬公升的大濾水量供應安全好水，一支濾芯可以使用約一年，適合人口數多的大家庭、料理習慣的人，除可生飲外，清洗蔬果時也可使用過濾水，讓家中用水品質再提升。

BRITA R10業界首創雙RO濾芯，五秒直出新鮮好水

Photo Credit:TNL Brand Studio

有鑒於台灣民眾對於水質疑慮較多，部分地區民眾習慣到加水站取水。看似避開直接使用自來水的問題，卻必須面對加水站水源不透明的危機。因此，有些民眾會在家中加裝RO淨水器。

傳統的RO淨水器，會在過濾完成後，放置在儲水桶中，但其中有水質二次汙染的疑慮，進而影響健康，而且儲水桶空間有限，偶爾煮頓大餐就會發現水不夠用。

BRITA R10解決傳統RO的痛點，採「無桶直輸」的技術，不需儲水桶，不僅避免二次汙染，也省下更多櫥下空間，且擁有業界唯一雙RO膜濾芯，每分鐘可以產出高達1.5公升的淨水，只要五秒，就能裝滿一杯純淨好水。

為了重視健康的你， BRITA X6和V6去除細菌，同時保留有益礦物質

Photo Credit:TNL Brand Studio

市售淨水系統中，「中空絲膜」是等級最高也最受推崇的淨水技術。 有別於濾到最極致的純水，中空絲膜最大特性是可保留對身體有益的礦物質，從喝水就能促進健康。BRITA的X6以及V6型號即採用0.1微米中空絲膜技術，細菌濾除率高達99.999%，再利用活性碳去除煮不掉的重金屬，讓水質更純淨外，還能保留有益礦物質。對於將健康視為飲水重點的族群來說，X6跟V6是絕佳選擇。其中，BRITA X6還多了硬水軟化功能，住在軟水區的居民則可考慮選擇V6。

BRITA高階機種X9、V9濾除病毒，守護家中老小保持健康

Photo Credit:TNL Brand Studio

有嬰幼兒或者長者等免疫力不佳成員的家庭，對飲食的安全標準往往最高。不只是飲用水，包括清洗蔬果、下廚料理，甚至刷牙漱口等民生日常，都希望以最純淨的水，來照顧抵抗力較低的嬰幼兒或長者。

X9、V9為BRITA最高旗艦產品，使用業界最高規格的0.01微米中空絲膜過濾技術，可以濾除病毒99.99%和細菌99.9999%，若家中有免疫力較低的嬰幼兒或長者，不妨考慮用BRITA X9、V9，守護心愛家人的健康。

這兩款旗艦型產品同樣有分軟硬水區型號，雙北軟水區居民可選X9，而其他硬水區居民可選V9。

不同生活環境與樣貌，就有著不同的需求，BRITA總有一款符合預算與需求的淨水設備，重重過濾，嚴格把關，讓純淨好水與人生健康一次到位。

挑選最適合的BRITA，現在就上官網：https://bit.ly/3HyVWzW

閱讀BRITA SGS可生飲檢驗報告：https://bit.ly/3JmZE05