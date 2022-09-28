周玉蔻爭議不斷，民視取消《辣新聞152》53新聞台聯播，王鴻薇：證實國家機器掌控媒體，為了救陳時中選情
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周玉蔻昨晚在節目中爆哭，指控敵對陣營影射她與民進黨台北市長參選人陳時中有不正當關係。今天早上原打算要出面提告蔣萬安和柯文哲也由律師代理。王鴻薇認為這是「國家機器動起來」。
資深媒體人周玉蔻近來槓上國民黨台北市長參選人蔣萬安，甚至在其節目《辣新聞152》上直接聲稱當年和蔣孝嚴在晶華酒店開房間的女主角為前中國小姐張淑娟，引發軒然大波。張淑娟直接赴北檢按鈴提告周玉蔻；針對種種爭議，《民視》昨（27）日決議取消《辣新聞152》在民視53台頻道播出，不過仍會在152頻道的《民視》台灣台播出。而周玉蔻昨晚在錄製節目時大哭，指控敵對陣營影射她與民進黨台北市長參選人陳時中有不正當關係。
節目遭檢舉，民視將周玉蔻節目轉到152台播出
面對連日爭議不斷，周玉蔻不甘示弱，繼續在臉書持續對各界人士開砲，更揚言要赴北檢提告蔣萬安與柯文哲誹謗。而日前，包括議員王鴻薇在內，許多民眾也向國家通訊傳播委員會（NCC）檢舉稱《辣新聞152》內容不當，要求更換主持人等。
王鴻薇表示，自己已向《民視》檢舉周玉蔻的節目，且必須要給予回覆。另外NCC統計截至27日上午，共收到32件民眾陳情檢舉《辣新聞152》，包括內容不實、內容未查證，也有人要求更換主持人，目前案件還需要一點時間來整理，之後也將依SOP程序進行處理。
眼看事件越演越烈，民視昨天午召開常務董事會，基於各方爭議為避免擴大，決議取消周玉蔻的《辣新聞152》於電視台播出，不過該節目會回到152頻道台灣台播出。
根據最新消息，她也向民視請假《辣新聞152》，電視台稍早證實收到請假通知後即時應變，改由政治組記者蔡佩樺代班主持。
不過王鴻薇認為節目停播轉到台灣台，沒有真正解決周玉蔻惡質媒體內容的本質， 所以民視除害只除了一半 。因為民視火速對周玉蔻下手，也再度證實國家機器掌握媒體，雖然停止周玉蔻新聞節是大快人心，但其中細思極恐的問題是，國家機器的力量，早就緊緊扣住媒體，「平常放狗咬人縱容傷害無辜，一旦影響選情馬上就有動作，怎麼這麼巧？」
從周玉蔻出事至今20小時臉書未有發文，節目被停，王鴻薇表示，這是「對自己人下手，招招斃命」，誰都看的出來，今天處理周玉蔻不過是為了挽救陳時中的選情，而不是真正尊重媒體的專業，而這也證實了過去周玉蔻的惡根本就是民進黨所縱容、指揮出來的。
爆哭後未親自出席提告蔣萬安、柯文哲
而周玉蔻昨晚在民視《辣新聞152》中表示，最近她在報導蔣家的事件時，就被藍營用「抹黃」方式，影射她與陳時中有「不可告人的關係」，這讓老實的陳時中在應答時有點退縮，想不到藍營反而變本加厲狂問陳時中有關她的問題。
講到激動處，周玉蔻也忍不住當場大哭起來，並表示民眾黨的網軍把她與陳時中的訪問照片、影片蒐集起來，加工後製成「那種男女的東西」。周玉蔻指控，「然後還配音樂，還配紅色的心，然後很噁心的......就做成一個很髒污的男女影片」。
周玉蔻成立的《放言》傳媒昨（27）日公告周玉蔻今將赴北檢對柯文哲及蔣萬安提告，更點名「民進黨縱容黨內某立委放話」，導致她成為藍白聯手擊殺的沙包，但並未點明該名立委是誰。今早《放言》突公告，指周玉蔻原定今天早上10點於台北地檢署控告柯文哲及蔣萬安公開誹謗之記者會取消，「改由律師代為遞送訴狀。」
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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玩家必備「神」級利器 Android 12版即將登場
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