北韓不尋常釋出飛彈試射影片，是警告也是測試韓國準總統尹錫悅的能耐

正值全世界仍飽受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）肆虐，加上烏俄地區不平靜戰火消息，以及美國後疫情時代的升息縮表經濟政策之際，北韓似乎也沒閒著，試圖透過導彈、核子武器來吸引世人目光，除了讓人大嘆刷存在感之外，多月以來的導彈試射，更是寓含測試韓國準總統尹錫悅能耐的意涵存在。

根據韓媒消息，北韓分別於2月27日與3月5日，進行了自2017年以來的首次洲際彈道飛彈（ICBM）測試，此舉當然深受國際間各國批判外，更為要緊的是，北韓當局於3月25日，再度宣稱已成功試射曾於2020年閱兵典禮所展示出來的「火星-17」（Hwasong-17）長程洲際彈道飛彈，而這顆導彈最終射落在日本的專屬經濟海域上，讓韓日等鄰國大感緊張。

儘管後來韓國國防部出來澄清，北韓試射的此顆彈道飛彈，應為平壤當局在2017年11月就曾試射過的「火星-15號」，非新型導彈型號，但北韓當局持反駁態度，認為火星-17號導彈已於日前試射完畢，導彈威力大增，形成眾說紛紜。

但就北韓數十年來導彈發展歷程來看，成果卓越。依據日本2017年防衛白皮書與防衛省資料，北韓自1981年從埃及進口前蘇聯生產的飛毛腿B型導彈後，再借用90年代初期，所取得的前蘇聯生產的SS-N-6型潛射飛彈，研發出來的「舞水端技術」的多彈頭、精準打擊目標的「火星系列」洲際彈道飛彈，於這30、40年之間，實力可謂倍進，其導彈威力實不容小覷。

其中，火星-13與14型號導彈，射程已經可以來到5500公里，且早於火星系列導彈前的具有飛彈多段式與集束引擎技術的「大浦洞2型改良型」，射程早已可超過1萬公里，可輕易地打到美國洛杉磯、舊金山、丹佛等地。（註）

甚則，隨著北韓當局頻繁的導彈試射軍事行動，美國軍事單位也赫然發現，北韓境內咸鏡北道吉州郡豐溪里地區的核子試驗場，傳來「不尋常」的活動跡象，主因在於北韓軍方試圖修復一條四年前已被炸毀的核子武器試驗3號隧道，推測北韓最快將於金日成創立抗日游擊隊的4月25日前後，進行第七次的核子試驗，儘管此核子試驗截至發稿時間（4月5日）尚未發生，值得後續追蹤關注。

與此同時，若從北韓這近幾週的「宣傳行動」來看，足以推測境內軍事行動有所升溫乃至進行核子試驗，恐將成真，因為就北韓領導者金正恩於3月24日接見飛彈試射人員，場面有說有笑，甚則眾人脫下口罩，大有向外「大外宣」意味存在，證明北韓國內的疫情早已受到控制外，那麼接下來就是金氏對外斡旋的外交秀了。而更引起我關注的，莫過於北韓官媒於上個月底所釋出的不尋常約兩分半鐘的「宣傳影片」。

影片一開始就看到身著皮衣的金正恩，一臉自在地帶領著左右高官走出彈庫，而後頭倉庫就是一台吸睛的龐大新型火星導彈發射車台，走出來的金正恩，左右揮舞著雙手，伴隨大聲吆喝，根據唇語發音，似乎要求四周人士趕緊動起來，而影片突然鏡頭一切，來到全景的擦得一絲不茍的導彈特寫，與金氏與參與試射人士的「精準」的對錶舉動，到最後金氏脫下墨鏡，點頭示意等「帥氣」行為，都一再顯示金正恩對於此次的軍事活動，多麼自豪，深具信心。

最終，在昂首闊步的金正恩身影下，導彈一飛升空，搭配國民主播李春姬激昂的報導，大聲祝賀火星-17號試射成功，鏡頭帶到金正恩與許多官員，心滿意足的返回營區，劃下句點。

上述此不平常，甚至透過大量鏡頭切換編輯過的影片，與過往北韓當局單純硬梆梆展示軍事實力的影片風格迥異，私想北韓透過此風格影片，想要吸引更多網路「觀眾」，注意到他們的存在與其軍武實力。

當然，金正恩針對近期的軍事騷動所發表的聲明是，北韓將持續建立「更完善、更強大的戰略武器」，發展出外人無法用任何東西交換與購買的「強大打擊能力」武器，藉此才足以保護國家安全，並嚇阻與控制帝國主義所帶來的威脅與勒索。言下之意，金正恩對於國內的核子武器發展，仍是信心十足，不可能輕言放棄。

就我看來，北韓近月來的多次的境內外軍事行動，乃至大外宣，被視為對多國的挑釁行為，不僅僅是要威嚇已經對於北韓單方面制裁，限制禁止貿易與船隻進入的日本外，更是針對剛當選韓國第20屆總統尹錫悅的「選民公約」。

眾所皆知，尹錫悅選前對於北韓的「嗆聲」，韓國國民還歷歷在目，言及當他選上總統之後，絕對不會像北韓之子文在寅對北韓態度抱持模糊、得過且過的態度（諸如2020年北韓炸掉兩韓聯合辦事處），甚至尹氏談及，未來將與美國深化軍事聯盟（包含加強韓美「薩德」反導彈系統、持續對北韓的國際制裁，直到北韓當局無核化為止），擴大威嚇能力來應對北韓威脅，不惜採取先發制人態度來面對「惡鄰居」等強硬態度。

不論是北韓發射導彈，乃至20日北韓又在平安南道一代發射多管火箭彈後，尹氏馬上大力譴責北韓，違反2018年9月19日所簽署的《平壤共同宣言》外，我們也不要忘記，3月25日中國國家主席習近平，才剛打電話與尹錫悅通話25分鐘，這是習近平掌權以來，首次與尚未上任的韓國領導人通話記錄。裡面除了試圖經濟利誘韓國外，兩人於軍事外交，也曾針對北韓試射飛彈事宜進行商議。