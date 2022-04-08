2022/04/08,
美加

指控工會成員「威脅員工投下同意票」，亞馬遜對選舉結果提出異議

指控工會成員「威脅員工投下同意票」，亞馬遜對選舉結果提出異議
亞馬遜員工在紐約市史塔登島物流中心的JFK8倉儲排隊等待投票|Photo Credit: Reuters / 達志影像

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亞馬遜員工才剛剛成立企業內部首個工會，公司卻針對選舉結果向美國全國勞工關係局提出異議。指控內容包含威脅員工投下贊成票、干擾員工排隊投票、對即將投票者施加壓力和緊張感、妨礙員工選擇自由等等。亞馬遜必須於今日提出正式異議，證明期限則是延至4月22日。

亞馬遜（Amazon）紐約市的倉儲員工才剛剛成立企業內部首個工會，昨（7）日亞馬遜即針對選舉結果向美國國家勞動關係委員會（National Labor Relations Board）提出異議。該公司認為組織工會的成員涉嫌威脅員工投下同意票，工會律師則反擊了這個說法，並稱其十分荒謬。

上週，亞馬遜在史泰登島（Staten Island）區的物流中心（JFK8倉儲）員工，以大約55％的贊成票比例獲得勝利，成立亞馬遜工會（Amazon Labor Union，ALU）。

此前，疫情升溫導致亞馬遜業務量大增，該公司也面臨全世界員工對其長期以來忽視員工福利的指控。

本次組織工會領導人思莫斯（Chris Smalls）的團隊將尋求更高的薪資、更長的休息時間、更多有薪假及有薪病假，以確保障員工權益。

亞馬遜對工會組織人員的指控包含威脅員工投下贊成票；干擾員工排隊投票；投票期間因員工等待時間過長，導致投票率大幅降低；亞馬遜工會成員在投票區附近徘徊，對即將投票者施加壓力和緊張感；威脅移工若不投下同意票，將會讓他們失去福利；於投票區和投票期間做出種種不當行為，妨礙員工選擇自由。

亞馬遜工會律師米爾納（Eric Milner）駁斥了亞馬遜的指控。他說道：「指控亞馬遜工會威脅員工，荒謬至極！亞馬遜工會就是亞馬遜員工。」

全國勞工關係局發言人布雷多（Kayla Blado）表示，亞馬遜尚未提交最終版的正式異議，今日將是最後期限。

此外，亞馬遜稱此次投票人數超過8300人、投票耗費逾50小時，若要在原訂時間5天內蒐集所有證據並不可行，因此申請將證明期限延後至4月22日。

不過，美國國家勞動關係委員會也對亞馬遜提起幾項告訴，指控公司解雇員工是為報復工會活動、涉嫌選舉前夕威脅、監視、訊問員工、強迫員工參與反工會的會議等。

工會運動的另一戰場，美國阿拉巴馬州倉儲的投票也正在如火如荼的進行，目前雙方票數僵持不下，反對成立工會方目前以118票的差距佔了上風，不過仍有416張仍有異議待化解的選票需被審核。

昨日，組織該州工會的零售、批發暨百貨商店聯盟（ Retail, Wholesale and Department Store Union，RWDSU）也發表一份聲明，控訴亞馬遜營造一種「混亂、脅迫和懼怕報復的氣氛」，從而影響員工加入或拒絕參與工會的選擇，非法干預選舉。

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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：楊士範


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