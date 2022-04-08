本土新增384例，王必勝說明基隆愛心篩檢結果：陽性率極低，推測社區內無大量黑數

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內新增507例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為384例本土個案及123例境外移入（69例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

醫療應變組副組長王必勝說明基隆愛心篩檢情形，總計發放了13萬1863劑，快篩陽性的人數為14人，後續經PCR檢驗確診人數為11人，陽性率為0.0083％。王必勝表示從數據可推測社區目前沒有大量黑數或是潛藏案例。

新北確診數仍持續增加，高雄新增案例以娛樂場所為主

指揮中心表示，今日新增之384例本土病例，為187例男性、197例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今（2022）年3月27日至4月8日，其中包含185例為無症狀感染。個案分佈如下圖所示，相關疫情調查持續進行中：

指揮官陳時中表示，新北市的確診案例仍持續在增加。高雄市新增的案例中，有50例屬於娛樂場所感染，目前持續匡列採檢中。花蓮縣新增的24例，以Pub衍生感染的案例為多。

陳時中補充，明、後兩天雙北兩市陸續會加開加強型防疫旅館，總床數預期會再增加。醫療量能目前的情形如下圖所示：

基隆疫情控制中未大幅擴散，王必勝：推測社區內無大量黑數

醫療應變組副組長王必勝說明，基隆疫情自3月27日至今總確診數人為334人，確診個案間的關聯已釐清，先前群聚已陸續處理完成，疫情控制中並未大幅擴散。

王必勝表示，基隆社區篩檢站總計篩檢了3萬3462人次，陽性確診人數為154人，陽性率為0.46％。愛心篩檢總計發放了13萬1863劑，快篩陽性的人數為14人，後續經PCR檢驗確診人數為11人，陽性率為0.0083％。

有關愛心篩檢的結果，王必勝表示從數據可推測社區目前沒有大量黑數或是潛藏案例。否則，基隆的確診數應該會持續飆高。

王必勝也表示，基隆當地的Rt值（Effective reproductive number）已從稍早的4.67下降到1.65。換言之，1位確診者可傳染人數從4、5位，下降到1、2位。

陳時中表示，昨日疫苗施打數量為8萬7647人次，疫苗第一劑涵蓋率為83.55％、第二劑為78.6％、追加劑為51.5％。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範