持有美元就是沒在投資？X本位，就是我們整個人生被X圍困而不自覺

關不關心也好，我們或多或少聽過「金本位」，或者也知道，1971年美國總統尼克遜取消金本位，把「美金」的含金量逐漸降低，最後變成「美元」，也把世界推向「美元本位」。鏡頭快進四十年，美元的量化寬鬆催生了區塊鏈，讓我們首次聽到「比特幣本位」。

到底「本位」甚麼意思，對我們的生活有何影響？本文以當下依舊最主流的美元本位作假設，嘗試從幾個角度討論本位的意義。

X本位，就是把X視為永恆

且從最簡單的理解開始。

當我們投資，會把美元轉換成其他資產；一段時間之後，又會把資產轉換回美元，實現盈利或虧損。當我們沒有想法，想要停泊，想要安頓，會把資產泊在美元。

當會計師合併報表檢視集團業績，會把各種外幣和資產都轉換成美元來表達和衡量。

本位是分母，其餘都是分子。所以當我們持有7.8港元，持有的是7.8/7.8 = 1美元。

當我們外遊，會把美元兌換成當國貨幣，回國後兌換回美元。

以上，都是美元本位的體現。

X本位，就是隨X逐流

我們持有1000美元，不做任何操作，十年後我們依然持有1000美元。我們自覺沒在投資，也沒有虧損。

雖然1000美元已經買不到同等份量的食物，更不可能買回相同面積的房子，但我們認為那是物價在漲，房價被炒高。無論物價怎麼漲，房價多麼高，只要繼續以美元本位，我們就不會有虧損，感覺穩健。

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當我們純以美元本位看待事情，持有美元就是沒在投資，把美元兌換成外幣、買入股票、房地產、比特幣等，才會被視為投資行為。

順帶一提，相同的邏輯也適用於「體制本位」。當我們說自己「中立」，不管政治，代表我們接受、認可甚至鼓吹現有體制和政權；當有人說學校不該談政治，他希望學校天天唱國歌，日日教愛國。

這些都很好懂，只是多數人日常不會去想。

X本位，就是X已經內化成理所當然

我們每天在花錢，但絕少思考金錢的本質。正如我們每秒在呼吸，但不會研究空氣的成分，更不會哲學家上身，思考呼吸的意義。

我們認為錢就是錢包裡面一張張的紙幣，口袋裡面一個個的銅板；我們覺得，這世界除了金銀銅鐵錫，還有一種礦物，稱之謂「錢」。

以為錢天生就長成華盛頓頭像那樣子，是忽略掉整個演化過程的結果，與被怪獸家長寵壞的小屁孩以為西瓜就是一顆顆小正方體，不遑多讓。

稍微抽離，人人都知道美元只有二百多年歷史，港元、人民幣、台幣、歐羅更不用說；但一旦它成為本位，就會極速內化成理所當然，無可動搖，自有永有的存在。

處身本位，既讓人舒適，也讓人變笨。

X本位，就是日常談話省略掉基本假設X

當我們說杯子靜止不動，相對的是桌面，是地球表面。因為我們日常生活以地球本位。

沒有人會說「相對於地球表面，杯子靜止不動」。如果真的有，他要麼是瘋子，要麼是天才，叫愛因斯坦。

我們說買東西，賣東西；「買Y」就是指以美元換取（swap）Y，「賣Y」就是指以Y換取美元。

沒有人會說「以美元本位，買賣東西」。

雖然「以X為本位」從日常用語中被省略掉，但大家都能理解，而且基於這個假設溝通。本位沒有問題，以X為本位而不自知，卻很有問題。

可幸的是，在已發展國家，地動說是基礎教育的初階內容。受過教育的大都清楚天外有天，要是我們從太空以上帝視角往下看，所謂「靜止」的杯子，一直隨著地球轉動。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

X本位，就是我們整個人生被X重重圍困而並不自覺

然而宏觀經濟學雖然跟每個人的生活息息相關，卻遠超基礎教育，況且，宏觀經濟學即使「宏觀」，往往也是以特定貨幣本位；把主權國家貨幣視為只跟稅收與公債對應而不與商品及其他外幣掛鉤的現代貨幣理論，被視為非主流經濟學。

缺乏主權國家貨幣起源與運作的認知，使得大部分人以當地法定貨幣本位但並不自覺，甚至毫不自知。情況就如16世紀天動說還是常識，地動說被視為異端，大部分人都以為地球不動，動的是天體。

區塊鏈和密碼貨幣，提供了法定貨幣本位以外的可能性。你未必要基進得選擇使用比特幣或以太幣等作本位，但你必須意識到，本位貨幣並非物理的必然，而是社群的選擇。

很多人覺得密碼貨幣很難懂，正是因為一生人都活在法定貨幣之內，沒法想像牆外的世界。不，應該說，沒法接受牆外還有一個世界。

不，還是錯了，是根本不知道自己身處牆內。

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者網頁。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin