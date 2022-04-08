5個QA一次看懂「輕症個案居家照護指引」：確診者須符合什麼條件？在家隔離期間要注意什麼？

為針對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診者進行「重症清零，輕症有效控管」之策略，中央流行疫情指揮中心今（8）日公布「COVID-19確診個案居家照護管理指引」草案。

指揮官陳時中今日在記者會上表示，後續會再與地方政府進一步討論，以增加可行性並兼顧安全防疫，照護指引預計在下週定案。

Q：確診者符合什麼樣的條件適用居家照護？

確診者須符合年齡小於65歲之無症狀或輕症，且無懷孕或洗腎。同住未確診者年齡小於65歲，且無懷孕或洗腎。

除因必要之照護或被照護需求，確診者不得與65歲以上、懷孕或洗腎之未確診者同戶隔離。

Q：確診者的居家環境需具備什麼條件，才能居家照護？

分為境外移入個案與本土個案兩種情形：

「境外移入」：個案需符合1人1戶條件在宅檢疫期間或期滿前確診者，繼續在宅隔離（同住有多名確診者或有必要之照護或被照護需求時，得多人1戶，餘同戶內不得有未確診者）。

完成居家檢疫返家後確診者，得適用本土個案之居家環境條件。其餘境外移入確診個案，原則不適用居家照護。

「本土個案」：以符合1人1室（單獨房間含衛浴）為原則，同為確診者得多人1室。每次浴廁使用後均適當清消，可於無獨立衛浴房間隔離。解隔後進行7天自主健康管理。

同住的未確診者需於同戶其他房間居家隔離，同戶隔離之未確診者原則不超過4人。隔離至同戶最後確診個案之確診日後10天，隔離期間原則第5、10天（如有新增確診個案則改為每3天）進行家用快篩。解隔後進行7天加強版自主健康管理，期間第3、7天進行家用快篩。

Q：居家照護期間，地方政府的管理方式為何？

符合上述條件確診者，由地方政府開立電子化嚴重特殊傳染性肺炎指定處所隔離通知書，通知個案在家隔離，並以電子圍籬進行管制，輔以雙向簡訊進行追蹤關懷。

地方政府將整合各單位成立「COVID-19個案關懷服務中心」進行評估關懷及發送快篩試劑，必要時提供血氧機或安排遠距醫療、後送就醫等事宜。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今日在記者會上補充說明，根據外國研究，Omicron疫情流行期間，確診個案發生「快樂缺氧」（即隱形缺氧）的情形減少很多。近期研究也發現，提供血氧機給確診者，以及由確診者自我監測警訊症狀的效果差不多。

羅一鈞表示，關懷服務中心會視需要提供，並非每一位居家照護個案都會拿到血氧機。

Q：確診者以及同住的未確診者，居家照護期間要留意什麼？

確診者填寫「COVID-19確診個案自填版疫調單」，自主回報症狀、風險因子、密切接觸者；並聯繫密切接觸者，請其自我篩檢、自我健康監測10天。

另外，確診者務必觀察自身症狀變化，若出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青等症狀，立即撥打119、衛生局或1922。

有其他症狀或醫療諮詢需求，請以手機APP或電話專線聯繫遠距醫療或居家照護醫療團隊評估。

同住的未確診者，隔離期間需注意以下4件事項：

注意自身健康狀況，監測是否出現發燒、咳嗽、呼吸急促等相關症狀。 在家中請單獨一人一室，儘量和家人使用不同的衛浴設備，不要離開房間。如需共用衛浴設備，請於浴厠備妥稀釋後的漂白水或酒精，於確診者及同住者每次使用後進行消毒。 家中共用空間儘量對戶外開窗確保空氣流通。每天使用稀釋後的漂白水或酒精清潔所有經常觸摸的物體表面。 確診病患若離開個人房間使用浴廁須佩戴口罩。同住者因必要之照顧需求須進入確診者房間或接觸確診者時，雙方均須佩戴口罩，並於照顧確診者前後均需執行手部衛生（使用肥皂和水洗手，或使用酒精）。

Q：確診者與同住的未確診者，解除隔離的條件是什麼？

確診者同時符合以下2項條件，得解除隔離，並進行7天自主健康管理：

有症狀者，退燒至少1天，且症狀緩解。 距發病日或採檢日第10天以上之家用快篩陰性，或前述快篩持續陽性但PCR檢驗結果為陰性或Ct≥30。

同住之未確診者：距同戶最後確診個案之確診日滿10天，且所有同戶隔離者（含尚未解隔之確診者）快篩均陰性時，同戶隔離之未確診者全數解除隔離，並進行7天加強版自主健康管理，期間第3、7天進行家用快篩。

前述快篩持續陽性但PCR檢驗結果為陰性或Ct值≥30者，視為陰性符合解隔條件。

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核稿編輯：楊士範