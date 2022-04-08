法國總統大選兩輪投票制，規則、優缺點解析一次看

（中央社）法國總統大選首輪投票10日登場，若無人獲得過半選票，則將於24日舉行第二輪投票。制度優點在於贏者有更多正當性且有利於小黨生存；缺點是會出現策略性投票，與真實民意有落差。

法國5年一度的總統大選將於10日與24日登場。本文介紹法國總統選舉制度的特別之處，並簡述投票制度對政黨體系及候選人走向的影響，透過分析了解法國政黨政治面對總統大選時的基本運作。

● 第一門檻：蒐集500位民選代表公開背書

在法國，參選總統的年齡門檻為18歲，也就是公民皆可參選，與中華民國40歲限制的概念不同。

根據1958年大選法，除法國籍、不得被判褫奪公權、履行國民義務等基本條件外，參選者的第一門檻是在期限內獲得500份來自至少30個地區民選代表的公開「背書」（parrainage），也就是獲得500位省議員、大區議員、市長等各層民意代表簽名，並送交憲法委員會審查，1位民代僅能支持1位候選人。

正式名稱為「提名」（présentation），背書則為政界與媒體通稱。主要目的是希望限制偏鋒、地方型參與者的人數，透過第一階段的司法篩選剔除缺乏民意基礎的參選人。

若參選人未能在一定期限內達標（本屆為3月4日），則將自動喪失參選資格。以今年大選為例，超過50名候選人中最終僅12人符合資格，被迫退出的包括僅獲181份提名的前司法部長陶比拉（Christiane Taubira）。

「提名」不一定等同於政治支持，小黨候選人也可能因及早啟動而獲得充足背書；相反地，高民調的勒龐（Marine Le Pen）提名書數量也一度拉警報。有趣的是，遲至3月3日才宣布參選的馬克宏（Emmanuel Macron），早在2月中就已獲得超過1000份提名，一度引發熱議。

● 一場選舉，兩次投票

法國總統選舉採取頗為特別的「單一選區多數決兩輪投票制」，這也是為何一場選舉選民需投兩次票的原因。

根據法國憲法第7條，若首輪有人能囊括過半數，也就是超過50%的有效票，則當選；若無，則將於15天後舉辦第二輪投票。只有在第一輪投票中領先的兩位候選人能進入第二輪，進行「雙人對決」。

巴黎第一大學政治學教師杜龍（Delphine Dulong）向「法蘭西西部報」（Ouest France）解釋，這樣的投票方式目的在「放大與加強當選者的勝利」。他說，前總統戴高樂（Charles de Gaulle）1962年修憲改革總統選制時，就是希望勝者能擁有穩固正當性。

然而至今為止，仍未有候選人能在首輪勝出，最高紀錄，也是戴高樂總統本人於1965年創下的44.6%得票率。

若法國採取如中華民國的單輪投票相對多數決，則以2017年總統大選為例，馬克宏就能以當時24.01%的得票率坐上大位。

雖然絕大多數首輪領先者是最終當選者，但仍有少數「翻盤」的狀況發生。

如1995年左派的喬斯班（Lionel Jospin）在第一輪中以23.3%比20.8%贏過右派席哈克（Jacques Chirac），第二輪卻以47.4%比52.6%敗下陣來，原因在於得票率第三的候選人是席哈克同黨同志，第一輪被分散的選票最終逆轉了局勢。

● 兩輪投票制優點

首先，兩輪投票的優點在於勝選者經過兩輪決選，能獲得較高比率的民意基礎，組成具穩固正當性的政府。

第二，選民第一輪時可依照偏好投票，候選者人人有希望，小黨生存與競爭機會較大，有助形成多黨制。

第三，候選人最好同時擁有其他政黨選民的支持，因此溫和路線勝率較高，減少偏激政黨候選人當選可能性。

再者，第二輪投票前，領先的候選人需拉跨黨的選票，不僅間接敦促形成廣泛訴求，也推動大小黨之間的協商，避免單輪多數投票制會出現的兩黨獨大。

根據法國知名政治學者杜瓦傑（Maurice Duverger）提出的杜瓦傑法則（Duverger's law），投票制是形成政黨體系的重要因素，而兩輪投票制傾向打造「多黨兩聯盟」的政黨體系。

● 兩輪投票制缺點

完美的投票制度不存在，兩輪投票制也有缺點。

第一，兩次全國性投票帶給國家選舉單位非常大的行政壓力與財政負荷，這也是兩輪投票制並非民主國家主流投票方式的原因之一；第二，對選民而言，兩次投票容易耗損耐心與關注度，降低第二輪的參與率。

此外，跨黨協商也是雙面刃，既可避免分化，也可能造成「分贓政治」。之前有記者詢問民調第5的右派候選人波克瑞斯（Valérie Pécresse）是否會在第二輪時表態支持馬克宏，以換取部長職務。雖被嚴正拒絕，卻也可看出在第二輪策略性投票時，有不少政治聯盟的操作空間。

最後，選民可能採取「策略性投票」，投給並非最支持，但比較可能出線的候選人，以避免第二輪競爭者都是自己討厭的。激進左翼梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）稱自己是「有用票」，並呼籲所有左派票投自己時，便是利用這策略。

這將導致最終投票結果為「製造出來的多數」，即當選者並非多數選民的第一人選。數學家裴爾（Rémi Peyre）向法蘭西西部報表示，「這會傷害選舉的代表性」，也未能完全反映真實民意。