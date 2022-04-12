韓國準總統尹錫悅真有性別歧視？他只是想廢除加深男女矛盾的「女性家族部」

以「廢除」一說打政見，並非沒有選舉策略考量

尹錫悅自1月7日於臉書貼出廢除韓國女性家族部（以下稱女家部）的政見後至今，面對記者多次提問，廢除態度都相當堅定。3月24日再次被記者問及是否履行政見時，回應道：「這是政見啊當然……難不成以為我是為了選舉說謊的嗎？」顯示轉圜空間不大。

由於性別議題，尹錫悅一開始是表示要將女家部「改組」為兩性平等家族部，日後卻改口說要「廢除」，但不管是改組還是廢除，尹錫悅與其團隊對外說明的理由與目的皆無太大不同，才會招致他黨批評，是為選舉而刻意使用激化情緒的字眼，筆者也認為當初改用這樣的字眼，並非沒有選舉策略上的考量。

尹對性別歧視的認知，引發爭議

尹錫悅與其團隊，不論在競選期間還是當選後，都曾公開回應欲廢除的原因。就他的立場來看，不論改組還是廢除，所強調的一樣都是性別相關部會不應再只偏重單一性別。不過他對外表達對性別歧視的認知，則引發一些爭議。

他在2月4日接受《韓國日報》採訪時說道：「已經沒有結構性的性別歧視了。性別歧視是個人的問題。」此段訪問隨即被許多韓國媒體引用，不僅引發共同民主黨李在明和正義黨沈相奵的批評，女性團體和政界人士也批判他漠視女性在職場仍有薪資不平等之結構性歧視問題。

同月8日他出席活動時，就《OhmyNews》報導，被記者問及過去擔任檢察總長期間，曾多次表達女性是弱勢，現在卻說沒有結構性性別歧視，立場是否改變時，他表示那句話是被問及是否廢除女家部而說的，同時補充道：「社會為了性別平等持續在努力，但比起那些，應該更加集中在個人所遭遇的不平等與歧視」、「女家部已完成時代性的使命，應該以新的方式來因應不平等與歧視了。」

沒有結構性性別歧視一說，成為他選前選後不斷被反對廢除女家部人士論戰的標的，然筆者認為這不免有被斷章取義之虞。

「在中間和保守派裡，認為女家部完全已經發揮了歷史性的功能，沒有存在的理由。年輕人不再將女性視為弱者，已經沒有結構性的性別歧視了，歧視是個人的問題。男性也有可能是弱者，女性也有可能是弱者。女性受到不平等的對待，而男性得到優越的待遇已經是過去的事情了。由國家來實質性的保護社會上的弱者就可以了。」——尹錫悅於2月14日接受《韓國日報》採訪時所述完整內容。

就筆者對於韓國目前兩性雙邊論戰的了解，認為尹錫悅想要表達的，應是過去女性在社會上相較於現代，明顯受到許多歧視與不公，且當時為改善這樣的情形，才以「女性」家族部命名，並執行過多項促進女性在社會上得到平等對待的政策。

然而時空背景不同，現今社會的男女從小不論在教育或其他方面，和過去時代相比，可以說都處在同一個起跑點上，導致現在的年輕男性打從一開始就不會像過去的男性一樣，把女性看作是比自己劣勢、需要被照顧的弱者。因此年輕男性在這樣的思維下，何來集體的進行結構性歧視？

但這不代表現在的時空背景，女性就再也不可能為弱者，不會受到不公，只是給予特定性別不公平對待應該視為某些個人的問題，不應總是在性別歧視、性別問題上將問題全歸咎於集體男性，特別是這對於當前的年輕男性也有失公平；再者，男性在當前社會，也不是不可能因為性別而遭受不公平對待。

以「集體」劃分男女看待性別議題，對男性有失公允

尹錫悅多次強調女家部已經完成歷史性任務、面對性別問題不應直接把女性和男性直接分成兩個集體，會難以真正解決性別問題。

「雖可以說完全不存在（結構性性別歧視），但重要的是，不應該用集體這樣的方式來區分女性和男性，並把它作為性別平等的概念來處理，而是不論女性還是男性，在遭到任何犯罪、傷害，抑或是不公的待遇時，我們社會共同體都必須強硬地應對以糾正它。」——尹錫悅在3月2日總統大選討論會，面對李在明提問是否還認為結構性性別歧視不存在時答道。

「（女家部）不已經完成了部門的歷史性使命了嗎？」、「若以集體的女性、男性要得到平等待遇的方式，會很難解決女性或男性在具體情況下所遇到犯罪或不公正問題。」——尹錫悅3月13日於國民力量黨部公布交接委員名單時，被記者問及女家部廢除問題時說道。

言下之意，應是在說明韓國近年男女矛盾加深，男女兩方的激進人士，常會就單一女性或男性的犯罪或歧視行為，無限上綱至集體女性或集體男性都有問題、都是潛在犯罪者的情況，導致連原本無意捲入性別紛爭的男女，最後也都難以倖免性別紛爭，致使男女間的矛盾不斷加深。

女家部近年的一些措舉也被認為加深了男女矛盾。該部的兩性平等教育振興院曾透過YouTube上傳教育影片，內容提及女性在生長過程，因種種經驗而不得不對男性懷有警惕，男性與其不滿被性認知教育裡視為潛在性加害者，不如真誠地去證明自己和加害者男性有何不同，並表示「證明不同」是一種「公民義務」的展現。

該影片引發許多男性不滿，甚有殺害嬰兒的加害者多數是女性，是否也要將女性視為殺害嬰兒的潛在加害者的偏激討論，在網路上蔓延。

當前韓國社會男女兩方的激進人士面對性別議題時，經常以集體男性或女性來作為論述標的，女家部的措舉無法促進兩性和平外，還時而為男女矛盾火上澆油，筆者認為這也是為什麼，尹錫悅一直多次強調不要再用「集體」來看待性別問題的原因。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

尹的性別政策被誤解與民眾間溝通不足

尹在競選期間，延攬被認為有女性主義傾向的著名法醫心理學家李秀晶來負責女性政策，當時一度引起男權團體強烈抗議與反對。

然3月14日李秀晶在YTN電台接受訪問時，表示廢除女家部不代表目前為止在該部進行的女性相關政策會消失，當中有很大的誤會。並強調尹的政見集中，有許多女性相關政策，反而是比女家部目前的版本更加強化的。包括延長女性育嬰假至一年半、提高相關補助津貼等。

交接委的企劃委員長元喜龍也表示，目前如單親家庭補助等並不會隨著女家部廢除而消失，表示外界有許多不實謠言。

但就選舉期間女權團體上街抗議，到近期高陽地方婦女團體反對廢除女家部、江西區約會暴力受害者青瓦臺請願的主要訴求來看，共同點都是擔心女家部廢除後，該部目前負責的針對被害人的保護或托嬰、數位性犯罪的相關措施會隨之消失。

可見尹錫悅政見集上所載明的眾多細部內容，如加強育嬰措施、預計提高對數位性犯罪被害人的人身保護措施，都沒有完整達給民眾，導致許多人對廢除女家部的想像和政府想要執行的方向，有認知上的落差。

女家部存廢呼聲主要出自對該部施政不滿

是否廢除女家部已是發酵好一段時間的議題。雖有部分人士投以激進的眼光看待該部，因而堅決主張保留或廢除，但事實上，爭論該部的存廢不單單只是流於男女權的互相抗衡。更多數的人希望廢除或改組，是出於對於該部近年來的施政有所不解與不滿所致。