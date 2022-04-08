2022/04/08,
醫療

總統官邸聚餐有家人確診：蔡總統篩檢結果陰性，將在官邸隔離至14日

總統官邸聚餐有家人確診：蔡總統篩檢結果陰性，將在官邸隔離至14日
Photo Credit: 中央社

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總統府發言人張惇涵表示，總統這幾天相關工作，會以線上或視訊會議，對其工作不會產生過多影響。醫療團隊也將掌握總統的身體健康狀況。

總統府發言人張惇涵今（8）日下午表示，總統府接獲通報官邸有COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診者的足跡，醫療團隊已為蔡英文總統及親密接觸者進行快篩和PCR檢測，總統的檢測結果皆為陰性。後續，總統將於官邸進行隔離至4月14日，所有公開行程即刻起到14日都暫停。

總統府發言人張惇涵說明，蔡英文總統4月4日與11名家人在官邸午宴，其中1位家人今日中午因身體不適到醫院就醫，經採檢後確診。張惇涵表示，總統府今日接獲通報後，官邸以及總統府皆進行全面清消。

張惇涵表示，依據防疫規定，凡是進出官邸的人員皆須測量體溫、消毒，當日午宴過後，官邸也進行消毒工作。

張惇涵表示，餐敘當天彼此間設有隔板，總統與該名確診家人之間相距約3公尺。依據指揮中心規定，並考量到國安因素，蔡英文總統將於官邸進行隔離至4月14日，後續再進行7天自主健康管理。總統所有公開行程即刻起到14日都暫停。

張惇涵表示，總統醫療團隊接獲通報後，立即對總統以及親密接觸者進行快篩和PCR篩檢，所有人的快篩結果皆為陰性，總統的兩項結果都是陰性。稍早，賴清德副總統也已進行快篩，也是陰性。

張惇涵表示，總統這幾天相關工作，會以線上或視訊會議，對其工作不會產生過多影響。醫療團隊也將掌握總統的身體健康狀況。

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核稿編輯：楊士範


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