尹錫悅當選與打「反中牌」無關，韓國人對文在寅失望才是政權輪替的關鍵

韓國民眾認為「史上最反感」的2022總統大選，由最大在野黨國民力量的尹錫悅以0.7％的得票差距，險勝現執政黨推出的候選人李在明，順利當選韓國第20屆總統。

會被稱作史上最反感，不外乎是主要候選人的進步派李在明與尹錫悅接連爆出醜聞，讓比起候選人的私生活，更想了解政見的韓國民眾感到疲憊，產生反感。

事實上，這次的總統大選候選人多達14位，不只有外媒所認識的李在明、尹錫悅、國民之黨安哲秀，以及更左傾的正義黨候選人沈相奵，還包括總是發表離奇言論，為自己建造宗教設施「天宮」，把自己神格化的許京寧等。

對文在寅政府失望，民眾力求政黨輪替

由於兩位主候選人的支持率一直處於不相上下的狀態，也被韓媒看作是有史以來最緊繃膠著的選戰。然而，筆者認為加入保守派政黨國民力量不到一年的尹錫悅能夠勝選，最關鍵的原因還是來自於韓國民眾對共同民主黨的文在寅政府失望所致。

這當中包括文政府自家人醜聞不斷、民眾對住房政策不滿、以及疫情長期化下，相關政策對民生的影響等。而所謂的「反中」，多少影響了選情，但就筆者來看，並非韓國民眾轉投給「非共同民主黨」的決定性因素。

文在寅當年之所以能坐上總統大位，是由於韓國民眾不滿朴槿惠閨密干政、世越號等事件憤而走上光化門進行燭光集會示威後，民眾在厭惡政治與社會長期不公的氛圍下，將扭轉這些弊端的希望寄託在打出「積弊清算」政見的文在寅身上，希望能透過他來實現公平正義。

然而被視為象徵燭光集會之民意的文在寅政府，卻接連爆出政府官員性騷擾、時任法務部長的文在寅親信曹國妻子涉嫌造假備審資料，成功讓女兒入學名校高麗大學。

此外，在多次打防政策下，房價不減反升，還變相讓市場上願意提供「全稅」（傳貰）的房屋，不是調高租金就是乾脆不租，而不利房客存錢的月租房反而增加，讓原本還能利用全稅租房來加速存錢買房速度的年輕人難上加難，導致近兩年許多民眾對於住房制度越趨不安，認為首都圈房價仍會持續飆漲，以後買房只會更困難，出現「就算是獻出靈魂」（영끌）也要咬牙買房的亂象，讓市場需求與熱度更加居高不下。

就在民眾在被打房政策搞得慌亂之際，又爆出公務員利用職務之便，集體炒地皮，讓民眾倍感諷刺，覺得昔日主張要積弊清算的文政府與共同民主黨，宛如韓文流行語中的「我做的話是羅曼史，別人做的話叫不倫」，認為當初批評舊政府的，文在寅與共同民主黨好似也沒多大差別。

原本期待文在寅能帶來改變的民眾「背叛感」與「相對剝奪感」油然而生，決心想要「換黨做做看」，這也是為什麼選前KBS公布的10次民調，每次都有過半的民眾都認為要政權交替。

疫情長期化，影響自營業者對當局的支持

而COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情長期化下，當局在控制疫情同時，為了穩定民生與振興經濟，導入了緊急災難救援金等機制，但許多自營業者的生意仍不敵政府限縮營業時間，遭受衝擊。

據《中央日報》報導，忠南大學亞洲輿論研究所做的調查中，民眾對於疫情下政府在醫療方面的應對滿意度為70％，經濟方面只有39％。疫情長期化，讓越來越多自營業者承受不住，進而上街抗議，可以說這有一定程度影響到他們對於文在寅所屬政黨的支持度。

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新冠疫情加劇了韓國民眾對中國的負面觀感

韓國近年來反中情緒的確增加，但就筆者觀察，討厭中國或中國人是從過去幾十年間，因就業等原因不斷移入韓國的中國人，與當地民眾在生活文化上不斷有摩擦而慢慢衍生的，只是近年來，因為薩德、霧霾、東北工程爭議等事件，才又加深了他們對中國的負面觀感；而新冠疫情得爆發，讓韓國民眾在多方面都受到影響的情況下，致使他們對流行新冠病毒的「中國」的負面情緒直接外顯。

「反中牌」在民調顯示上並無太大效果

然而尹錫悅在選舉期間打的「反中牌」，似乎沒有特別突出的表現。尹錫悅曾於1月30日在自己的臉書發文將會增設薩德的同時，還比喻外國人在韓國使用健保的情況，就像是只負責在韓國人備好一桌的飯菜上，擺上湯匙而已。文中指出10個外國人裡有8個都是中國人，且半數以上都是被扶養者，來意指韓國健保赤字是中國人造成的。

然而就KBS的民調來看，從1月30日的37.8％到2月10日的37.7％，幾乎沒有變化。2月17號尹錫悅到東廟、束草等地掃街拜票時，除了表述要增設薩德外，也說道：「疫情在武漢流行時，大韓醫學會的專家六次向政府要求限制中國入境」、「但政府不總是屈服北韓和中國嗎？所以害怕而不敢阻擋。」然而民調從2月17日的39.2％到2月27日的39.8％，仍舊沒有太大改變。

因此就數據上來看，「反中牌」並沒有在支持率上有太大的加成效果，筆者也實際訪問周遭韓國人，即便多數人對於中國抱持不喜歡的態度，但政府的對中外交態度和他們是否決定投給尹錫悅並無絕對關係，訪問的人當中也僅有職業軍人對進步派的親中作法較不滿意。

國內民生議題為牽動選情的主要因素

1月初尹錫悅喊出廢除女性家族部後民調走升，1月18日各黨針對青年、居住、性別等問題進行答辯的第二次政策討論會結束後，尹錫悅在KBS公布的第七次民調中，持續上揚至33.0％，逼近李在明的34.5％，民眾表示選擇支持哪位候選人的原因，主要取決於政見（32.7％）和電視討論（24.6％）的結果。