Meta一次移除400多假帳號，菲律賓總統大選前嚴厲打擊假新聞

為迎接即將在5月9日舉行的菲律賓全國大選，社交媒體公司臉書的母公司Meta於6日移除400多個帳戶、官方帳戶及群組，嚴厲打擊蓄意散播的仇恨言論及假消息。

Meta Platforms Inc., the parent company of Facebook, said it had identified and removed networks of more than 400 accounts, pages and groups in the Philippines as part of efforts to crack down against disinformation ahead of the May 9 elections.



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隨著疫情爆發改變傳統選舉拜票活動，菲律賓總統候選人將競選形式轉移至線上，透過社群媒體接觸選民。上個月，菲律賓總統候選人在辯論會上達成共識，他們皆贊同社群媒體平台應該對假消息負責。當天出席者有副總統羅貝多 (Leni Robredo)、杜馬戈索（Francisco Domagoso）、巴喬（Manny Pacquaio），但支持者最多的候選人小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）沒有參加該場總統辯論。

羅貝多透過菲律賓媒體《詢問者》表示，她一直是假新聞的受害者，而她的對手小馬可仕則是假新聞的最大贏家。菲律賓大學新聞學副教授伊馮娜·蔡（Yvonne Chua）承認網路上確實有不利於羅貝多的風向，「你會發現小馬可仕的支持者來自各個領域，甚至包括紐西蘭總理，當然這不是真實的。」

Meta列多項措施打擊假消息

Meta在官方網站上分享該公司如何為2022年菲律賓大選作準備，他們將在菲律賓設立選舉行動中心，聚集一群語言及文化相通的當地專家在第一時間內處理有關假消息、安全、人權、網路安全等問題。

為了消除社交媒體上仇恨言論及有害內容，Meta將運用經過受訓的人工智慧技術來協助檢測語刪除仇恨、欺凌及騷擾言論，移除任何違反暴力與煽動政策的內容。檢測團隊除了菲律賓人，也有懂得菲律賓語（Filipino）及宿霧語（Cebuano）的審查員。

Meta剖析臉書上出現有害內容的型態，稱宣揚錯誤內容的幕後黑手多為駭客，主要進行「阻斷服務攻擊（DDoS）」（註）、帳戶恢復及破壞新聞網站等。Meta也注意到選舉前一些頻繁出現的冒充行為，如內容與標題不符的群組、偽裝成真實新聞網的內容農場網站、虛假的網站互動等等。

（註：DDoS是通過大規模網路流量淹沒目標服務器或其周邊基礎設施，以破壞目標服務器、服務或網絡正常流量的惡意行為。）

文中也提到，菲律賓廣告商必須完成其廣告授權程序，並在有關選舉、政治及特定社會問題的廣告中加入「付費方」免責聲明，「這樣每個人就可以看到有哪些廣告被投放、誰看到了這些廣告及這些廣告商花費多少。」

菲律賓，臉書重度使用者

根據統計資料庫「Statista」，截至2021年，臉書是菲律賓人最常使用的社群媒體平台。統計顯示，大約有96.2%網路使用者有用臉書的習慣。該網站也稱，臉書是菲律賓人主要新聞來源及電子商務公司接觸消費者的平台，而每日平均一個菲律賓人在社交媒體上花費的時間超過4小時。

1月22日，推特以違反「平台操控及垃圾訊息政策」的名義，移除菲律賓社交平台上超過300個帳戶，而被移除的帳戶據說是菲律賓總統候選人小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的支持者。菲律賓國會也於2月通過法案，規定所有手機用戶在註冊社群媒體帳號時需提供合法的身分證明與手機號碼。

這並非Meta公司首席移除臉書帳戶，在2019年，臉書已經移除前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）策略師設立的200多個虛假帳號。2020年，臉書也關閉冒充菲律賓用戶的中國帳戶，這些帳戶一直宣傳有關總統候選人的競選內容。

儘管社群媒體平台積極打壓虛假網站及帳戶，菲律賓大學教授艾莉絲．阿魯蓋（Aries Arugay）發表論文中提到，「假新聞的氾濫已經從臉書、推特轉移到Whatsapp、Viber、Messenger等即時通訊的應用程式，這些應用程式的貼文及消息不公開，是社交媒體監管的漏洞。」

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒