品牌「發幣」和紅利點數或天堂幣有何不同？對企業端有哪些機會和風險？

文：Sam Kuo

如果有一天我們使用的貨幣，發行者是來自品牌而不是政府，消費者能夠完全地享受匿名購物的體驗，不會再因為買了某一個產品同時就會收到大量同類別的廣告，也不會再被政府課稅，這會是未來的方向嗎？

2022年3月17日全世界最值錢的NFT項目之一BAYC（Bored Ape Yacht Club，也稱無聊猿）發布了驚人的公告，那就是它的母公司YUGA LABS要發行屬於自己品牌的代幣APECOIN！引起一波討論，大家紛紛預測哪些大品牌也要發幣？但在那之前，我們真的懂發幣嗎？品牌創建自己的虛擬貨幣是為了什麼？需要了解多少虛擬貨幣運作原理、具備區塊鏈專業知識的人才等技術資源？

擷取自OpenSea 「無聊猿」的系列NFT

發幣可不是寫幾行Code、做個智能合約就好了，還需要更全面的規劃與專業的技術知識。

為什麼要發幣？

對於品牌來說，發幣的最大目的就是利用代幣去建立、擴張現有社區的影響力與忠誠度，最終的目標便是讓品牌能突破原有的圈子，讓更多圈外的消費者、其他品牌以及KOL注意到，增加品牌知名度。

而成功的例子其實就在你我的身邊，全家便利超商。

剛開始肯定很意外，全家跟發幣有什麼關係？其實所謂的代幣，不一定名字就是什麼什麼幣，每次在全家消費後得到的「紅利點數」就是他們的「代幣」。

相信許多人都不清楚點數可以換什麼、有時還會懶得報電話去累積點數，又或者累積了點數，卻沒有下載App去使用那些點數。對消費者可能沒什麼，但對項目方來說卻是大問題。發行了點數卻不被重視，累積了也沒被使用，就等於項目方發了幣，但卻遲遲不見交易量，但是發行點數對品牌而言是一筆成本，所以這種點數不活躍使用的情況對品牌來說等同於負債。

為了讓點數被活躍的使用，全家在去年4月就更新了點數的使用方向，不僅可以透過App直接將300點數換為1元台幣的折扣，點數也可以應用於多方合作平台上，像是LINE Store、屈臣氏、KKBOX等等。此外，全家也是全台第一間與台灣的虛擬貨幣交易所幣託合作利用紅利點數換取比特幣的便利商店。

根據遠見雜誌的記載，全家比711更早達成APP破千萬用戶的里程碑，股價也在2020年的8月21日反超統一，成為全台超商類的第一名。關於超商APP實用討論度中，全家的調查有30.24%的用戶著重於「紅利點數」。消費累積紅利、兌換、轉贈、跨通路交換的會員生態，讓點數回饋穩穩抓住了消費者的心態。

以虛擬品牌為例，當時YUGA LABS官方發布了APECOIN的白皮書，從公布的內容以及對未來願景的描述中也可以分析為什麼一個品牌會想要發幣。

YUGA LABS表示發幣只是一個開始、是完善整個宇宙的前置作業，團隊接下來會逐漸拓展元宇宙，預計會打造新的應用程式以方便兼容其他NFT項目、打破NFT項目之間的邊界，並最終嘗試整合新的垂直產業鏈（將遊戲、街頭品牌、活動等等進行整合）幫助所有的NFT都可以在平台中運作，而YUGA LABS將成為一個如同App Store一般的存在。

很顯然YUGA LABS想要擴展BAYC宇宙，而這代表什麼呢？

那就是已經意識到要讓整個品牌的價值變得更高、吸引更多的潛在客戶的方法，就是發展成更完善、規模更大的平台。也就是說YUGA LABS正準備利用目前在NFT業界中領頭羊的身分，轉型打造一個未來所有NFT項目都想登入的App Store。而打造這樣大型的平台，就會需要許多的資源，包含更多的資金、更多的新用戶、以及足夠讓用戶成為忠實擁護者的誘因，而發幣正能夠一次滿足這些需求。

發幣就是利用吸引人的誘因以及執行上的細節，打造一個可循環的經濟貨幣體系，保證用戶會適度地持有貨幣，增進客戶黏著度的同時讓幣值上升，但同時又有足夠的誘因讓用戶支出貨幣，以達成健康的流動循環。

從遊戲幣到虛擬貨幣

發幣就是品牌打造固定數量的代幣，並開放用戶自行用主流虛擬貨幣（以太幣、比特幣）進行兌換，讓用戶持有、使用代幣。

用最簡單的例子講解，「天堂」是一個曾在台灣超火熱的線上遊戲，遊戲中有著獨特的貨幣「天幣」，透過天幣玩家才可以在遊戲中進行交易，或是購買寶箱、升級卷軸等等，玩家不斷追求升級的原因除了追求成就感之外，還有一個原因就是透過販售虛寶、高等帳號獲取更多的利益，因為既然玩家需要花費台幣購買天幣，就代表玩家可以透過販賣遊戲中得到的天幣、虛寶賺錢，當然在當時都是私下交易。

在我印象中，那時候在遊戲中打到一個稀有的虛寶，真的可以在市場上賣到可以兌現成真實貨幣的高價......這大概就是最早的P2E吧。

那所以天幣就等於虛擬貨幣嗎？並不是！最大的差異就在於天幣是完全中心化管理的，遊戲官方可以隨意的調動玩家的資料，而且伺服器如果關了，那玩家辛苦累積的一切就都沒了。此外，官方可以不受限制的決定是否要增發天幣，像是為了吸引玩家所以短期舉辦賺天幣活動，讓玩家可以在短時間內賺取大量天幣去買想要的道具，而這種行為最終就會導致玩家對於天幣的幣值不信任，最終導致用戶大量流失。

而虛擬貨幣就正好相反，一來虛擬貨幣是去中心化，官方無法更動用戶帳戶內的資產，二來所有品牌在發幣前，就會在白皮書上規劃好總共要發多少幣，並且在未來不可增發，用戶才不會擔心止未來品牌會隨意加幣造成通膨，像這次APECOIN就只會發10億個。