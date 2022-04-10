【小說】《壞姊姊》選摘：我是為了擁有安穩的人生才想殺死姊姊，所以這事絕不能穿幫

文：渡邊優

我心想，這是為了擁有安穩的生活才殺人，所以絕不能讓人知道。那是這場夢的開端。

我在自己的房間裡，手裡握著一把刀。那是又薄又小的水果刀，很像削蘋果皮的時候會用到的。窗外射進的月光在地板上延伸，整個房間染成一片青色，宛如置身海底。

姊姊在隔壁房間。她亮澤的秀髮往枕頭的兩側披散開來，柔柔地閉上她白皙的眼皮，感覺不出有任何苦悶、煩惱、疼痛，深深沉浸在安穩的睡眠中。長長的睫毛、血色的紅唇。小時候覺得姊姊就像白雪公主。現在也這麼覺得。例如她長得很美，還有，儘管一再地想殺掉她，卻怎麼也死不了。

皇后怎麼會選擇用毒蘋果這麼無趣的手段呢。用刀子明明可以很確實地收拾她的性命啊。

我一邊這樣思索，一邊躡腳走出房間，在幽暗的走廊上前進。伸手握住姊姊房門的門把。那冰涼的觸感提高了我的緊張感。我屏氣斂息緩緩推開門，月光果然從打開的門縫溢洩而出。

我覺得有可能成功。今天有可能辦到。我一定能做到，從明天起，我就能活在一個沒有姊姊存在的世界裡了。那個世界很安全、祥和、充滿無法撼動的希望。與現在這個有姊姊在的世界相比，大家一定能過得更幸福。當然了，我也會很幸福。因為讓我的未來完全籠罩在黑暗下的那道暗影，將會消失不見。

光是想像就差點流下淚來。我胸中凝聚著一股慢慢擴散開來的溫暖勇氣，朝姊姊的房間跨出一步。擺在窗邊的，是和我房間一樣的白色床鋪。雖然這只是一小步……

姊姊沒在床上。在月光照耀下的藍白色床單，微微呈現出姊姊的凹陷形體。我胸中的溫熱消失。我感覺到有人的氣息，猛然轉身。

姊姊就站在我身後。她站在走廊的幽暗中，月光只照向她嘴巴。她的嘴唇露出微笑。

「麻友。」

我大叫一聲，掄起小刀朝她臉上揮落。溫熱的鮮血四濺。這夢就此結束。

我心臟噗通噗通直跳，全身汗如雨下。窗外已完全天亮，月光早已不見蹤影。隔壁房間微微傳來聲響。是姊姊。姊姊今天一樣活著。

我在床上深深發出一聲長嘆。心中暗呼「太好了」。那是夢。好在只是夢。因鬆了口氣，全身緊繃的力氣就此洩去。心跳也慢慢恢復平穩。

真的很慶幸只是一場夢。

要是用小刀行兇，馬上就讓人知道這是兇殺案。

我是為了擁有安穩的人生才想殺死姊姊，所以這事絕不能穿幫。最好的做法，就是佯裝成一起事故。得仔細擬定計畫，謹慎小心地執行，一次就搞定。

希望在我升高三的春天，真正開始為準備大考而用功念書之前，能辦妥這件事。為了在沒有姊姊存在的世界，能自由地選擇自己的未來。我只剩一年的緩衝時間了。

我在班上有個在意的對象。所以最近上學都很開心。

早起也一點都不以為苦。為了將平時睡醒都會亂翹的左邊劉海梳理整齊，讓容易下垂的睫毛往上翹，我刻意早起，想到這裡，就覺得去年以前的我好像不曾存在過似的。現在我只要一醒來，五秒後便會起身離開床鋪。如果是做了很不舒服的噩夢，那就另當別論，不過，這種情形一週只會出現兩、三次，頂多也只有四次。

我今年第一次和他同班。他在我的世界裡登場，至今已過了一個多月。這一個多月的時間裡，一直都在意同一個人，是很不簡單的一件事。我大概是真的喜歡上他了。

我站在洗臉臺的大鏡子前。將火燙的離子夾從貼近前額的髮根處開始夾住，一路燙向劉海，把那可恨的捲翹燙平。柔順的短鮑伯頭，如果是在好的狀態下，會顯得清亮、活潑、純潔、清新、潔淨、可愛，是向人宣告「我是女高中生」的最強成品，但如果在不好的狀態下，會讓人覺得媽的、遜斃了、醜女、爆爛、我要是沒出生就好了，它就是變動如此大的髮型。

早上看鏡子的瞬間，將會決定一天的心情。今天很普通。要是劉海能燙直的話，一整天都會有好心情。至少不會因為覺得自己醜而難過，無法跟他說話。

他一點都不帥。就是這點好。我能很輕鬆地找他聊天。他的身高也沒多高，像我在女生當中算是中等身高，而他也只比我高幾分公而已。但怎麼說呢，他有點駝背，所以要是挺胸站直的話，也許會出奇地高，讓我感到心跳加速。如果是這樣當然再好不過了。

不過，他的魅力其實不在外表。他最出色的地方，在於大家都叫他阿佳。男女都這樣叫他。這點最棒了。他這個人容易親近，為人和善，每個人都會想親暱地喊著「欸欸阿佳」。他的本名是「佳希」。字面寫起來好看，念起來也好聽。但我從沒叫過他阿佳或是佳希。我都叫他小野寺同學。這是我的戰略。

我和阿佳（我在心裡這麼叫他）的邂逅，其實一點都不特別。我們就只是因為每年制式化的換班而編進同一個班級，就此成為同學的關係。我們的座位離得很近。

我們班上不會分成男女族群或小團體，大部分都是個性和善，可以輕鬆聊天的學生，所以在這種祥和的氣氛中，就像我和其他同學逐漸變熟一樣，我和阿佳之間也沒發生什麼特別印象深刻的契機，就這樣很普通的開始交談。我們聊的內容包括上課、朋友、音樂（阿佳愛聽音樂！我也愛聽！）。不過，大部分都是和其他朋友一起聊，只有我們兩人單獨閒聊的次數，五根手指數得出來。

我和阿佳之間，完全沒有什麼值得一提的小故事。也不曾發生過任何契機，讓我像觸電般墜入情網。我認為這是最棒的一件事。我們之間沒發生過任何小故事，我就這樣喜歡上阿佳。