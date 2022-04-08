香港晚報：立法會討論「公務員反政府」，聶德權稱嚴肅跟進個案

1）李梓敬質疑仍有公務員對抗政府

立法會議員李梓敬，今日在特別財會中向當局提問，會否懲處2019年反修例運動期間「公然反政府」的公務員。他舉例稱有公務員辦集會中傷警察、百名AO就721事件聯署與政府打對台、使用假「安心出行」等。

李梓敬質疑，去年港府要求公務員宣誓，官方數據僅紀錄100多名公務員拒絕，「你信唔信成個公務員體制18萬人入面，得百幾人係唔效忠我哋中央？」

公務員事務局局長聶德權表示，收到違規投訴一定會認真處理。他確認指，過去5個財政年度，有1,080名公務員受正式懲處，另有1,854人受簡易紀律程序懲處。

聶德權續指，公務員隊伍在抗疫期間帶頭實施「安心出行」和疫苗接種規定。他認為大部份公務員盡忠職守，希望社會不要因個別案件，對整體公務員抱不好觀感。

2）李家超或明日宣佈參選

李家超前（6）日辭任政務司司長，並表示若獲中央同意將參選特首。今《新華社》報導國務院已批准該決定。李家超下午在中環廣場見傳媒，表示明（9）天將召記者會交代下一步工作。

他說，過去45年做過不同崗位，多謝市民給他機會為港服務，未來將帶著熱誠「行我將要行嘅道路」。在場記者問李家超組班情況、為何參選、是否受祝福等題，他指明白大家關心事件，稱會在明天記招「一一交代」。

《商台》引消息指，今天李家超競選辦會向選委徵求提名。有港媒報導，全國人大常委譚耀宗、前政制及內地事務局局長譚志源，或分別擔任李家超競選辦正、副主任；立法會議員黃元山則或協助寫政綱。

譚耀宗出席《商台》節目時未確認會否出任李家超競選辦主任，但承認在提供協助，並表示相信很快會公佈消息。他續指，由於目前政務司司長職位懸空，競選活動或未能獲豁免社交措施限制，因此可能會轉為網上形式。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

3）漁護署格殺令至今殺73野豬

漁護署去年11月以「格殺令」替代過往「捕捉及避孕／搬遷先導計劃」，在捕捉野豬後，注射藥物作人道處理。署方資料顯示，自去年11月12日公布捕殺野豬措施，至今年3月18日，總共「人道處理」73隻野豬。

此外，2021／22年度（截至今年2月），署方共收到逾1,200宗涉野豬的投訴或求助個案，比上一年度多約1百宗；以及29宗傷人個案，比上年度多25宗。截至3月18日，署方共行動37次，其中3次行動撲空，沒有捕捉任何野豬。

漁護署推算，香港目前有1,800至3,300隻野豬。署方本年度曾就餵飼野豬檢控89人。港府擬年內修訂《野生動物保護條例》，擴大野生動物禁餵區及提高罰則，增加阻嚇力和減低吸引野豬出沒市區誘因。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

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責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin