外資安聯集團也有意進軍台灣「純網保」，與京東集團的關係成外界疑慮

全球知名綜合性金融集團——安聯（Allianz）今（8）日是首家外資透露將進攻台灣「純網路產險」市場，而外界揣測安聯將循「中國市場模式」，尋找電商平台或FinTech業者進行合作。不過安聯近年和中國京東集團的密切合作卻成為另一個矚目焦點。

安聯集團進攻台灣純網路產險

安聯集團成立在1890年，總部設於德國慕尼黑集團是全球最大綜合性金融集團，同時也是世界首屈一指的保險和資產管理集團，並掌握西門子、大眾汽車還有德意志銀行等知名企業股份。

目前，安聯旗下雇用14萬名員工，於全球70多國設有子公司，擁有接近1億名客戶。疫情前的2018年全球總營收達到1306億歐元（新台幣4.1兆元），也是富比世（Forbes）排名第22位。

為了跟上數位化潮流，金管會表示消費者透過網路取得金融服務已形成趨勢，台灣保險產業數位轉型，會讓國人享有更多快速便利和自主普惠的服務體驗。

金管會告訴《關鍵評論網》，國內仍有31%國人未投保人壽保險，以致保險保障不足，若能加速傳統保險業轉型，可以營造更具金融包容性的友善環境。而安聯集團是繼台灣中金及富邦金兩大集團後，首次有「外資集團」對外界表示，對台灣純網保有興趣。

安聯集團在台灣的子公司安聯人壽保險總經理林順才接受《經濟日報》採訪證實：「我們有做評估，我們對產險比較有興趣」。他還強調希望和台灣有意申設純網路產險公司的FinTech科技業者，或是擁有龐大客群與通路的企業攜手合作。

報導也指出，安聯集團在台灣方面，已有安聯人壽保險公司；資產管理部分有安聯投信，其總代理的PIMCO系列基金也做得很大，獨缺產險版圖。

安聯集團與京東集團的關係成外界疑慮

傳統保險業和科技業者合作發展各類FinTech已經不是新鮮事，2018年安聯集團獲得中國銀保監會批准增資，引入京東集團等4家新股東，同年10月，公司名稱獲批變更為「京東安聯財產保險有限公司」。

根據《經濟日報》報導指出，安聯集團想要複製2018年在中國的經驗，希望也能在台灣找到類似京東集團的夥伴，一起進攻純網路產險市場。

京東集團於2004年正式涉足電商領域，2014年京東集團在美國正式掛牌上市，是中國第一個成功赴美上市的綜合型電商平台。

另外，2020年京東集團在香港聯交所2次上市，募集資金約345.5億港元（新台幣1243億元），用於投資以供應鍊為基礎的關鍵技術創新。安聯集團成功利用京東的科技基礎，搶下中國產險市占率。

若以台灣電商平台而言，根據Similarweb統計，前5名分別是蝦皮、露天拍賣、momo購物網、PChome 24h購物與博客來。意味著未來均有可能成為安聯集團合作的對象。

不過，近年來台灣對於中資背景審查趨於嚴格，2020年經濟部已經著手推動修法禁止任何台灣商業活動代理、經銷中國OTT，為禁止台灣公司作為中資「代理白手套」開先例，讓禁止中資法規體系更為完善。

未來安聯集團若要在台灣金融保險等業務上插旗，勢必將受到更多有關單位的審視。經濟部長王美花當時表示，近年地緣政治影響，過去港資比照外資認定，但在港版國安法施行後，在中資疑慮上也會更加嚴格。

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核稿編輯：翁世航