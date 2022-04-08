2022/04/08,
商業

外資安聯集團也有意進軍台灣「純網保」，與京東集團的關係成外界疑慮

外資安聯集團也有意進軍台灣「純網保」，與京東集團的關係成外界疑慮
Photo Credit: Shutterstock/達志影像

我們想讓你知道的是

台灣電商平台前5名分別是蝦皮、露天拍賣、momo購物網、PChome 24h購物與博客來，意味著這些電商平台未來均有可能成為安聯集團合作發展純網路產險的夥伴。

全球知名綜合性金融集團——安聯（Allianz）今（8）日是首家外資透露將進攻台灣「純網路產險」市場，而外界揣測安聯將循「中國市場模式」，尋找電商平台或FinTech業者進行合作。不過安聯近年和中國京東集團的密切合作卻成為另一個矚目焦點。

安聯集團進攻台灣純網路產險

安聯集團成立在1890年，總部設於德國慕尼黑集團是全球最大綜合性金融集團，同時也是世界首屈一指的保險和資產管理集團，並掌握西門子、大眾汽車還有德意志銀行等知名企業股份。

目前，安聯旗下雇用14萬名員工，於全球70多國設有子公司，擁有接近1億名客戶。疫情前的2018年全球總營收達到1306億歐元（新台幣4.1兆元），也是富比世（Forbes）排名第22位。

為了跟上數位化潮流，金管會表示消費者透過網路取得金融服務已形成趨勢，台灣保險產業數位轉型，會讓國人享有更多快速便利和自主普惠的服務體驗。

金管會告訴《關鍵評論網》，國內仍有31%國人未投保人壽保險，以致保險保障不足，若能加速傳統保險業轉型，可以營造更具金融包容性的友善環境。而安聯集團是繼台灣中金及富邦金兩大集團後，首次有「外資集團」對外界表示，對台灣純網保有興趣。

安聯集團在台灣的子公司安聯人壽保險總經理林順才接受《經濟日報》採訪證實：「我們有做評估，我們對產險比較有興趣」。他還強調希望和台灣有意申設純網路產險公司的FinTech科技業者，或是擁有龐大客群與通路的企業攜手合作。

報導也指出，安聯集團在台灣方面，已有安聯人壽保險公司；資產管理部分有安聯投信，其總代理的PIMCO系列基金也做得很大，獨缺產險版圖。

安聯集團與京東集團的關係成外界疑慮

傳統保險業和科技業者合作發展各類FinTech已經不是新鮮事，2018年安聯集團獲得中國銀保監會批准增資，引入京東集團等4家新股東，同年10月，公司名稱獲批變更為「京東安聯財產保險有限公司」。

根據《經濟日報》報導指出，安聯集團想要複製2018年在中國的經驗，希望也能在台灣找到類似京東集團的夥伴，一起進攻純網路產險市場。

京東集團於2004年正式涉足電商領域，2014年京東集團在美國正式掛牌上市，是中國第一個成功赴美上市的綜合型電商平台。

另外，2020年京東集團在香港聯交所2次上市，募集資金約345.5億港元（新台幣1243億元），用於投資以供應鍊為基礎的關鍵技術創新。安聯集團成功利用京東的科技基礎，搶下中國產險市占率。

若以台灣電商平台而言，根據Similarweb統計，前5名分別是蝦皮、露天拍賣、momo購物網、PChome 24h購物與博客來。意味著未來均有可能成為安聯集團合作的對象。

不過，近年來台灣對於中資背景審查趨於嚴格，2020年經濟部已經著手推動修法禁止任何台灣商業活動代理、經銷中國OTT，為禁止台灣公司作為中資「代理白手套」開先例，讓禁止中資法規體系更為完善。

未來安聯集團若要在台灣金融保險等業務上插旗，勢必將受到更多有關單位的審視。經濟部長王美花當時表示，近年地緣政治影響，過去港資比照外資認定，但在港版國安法施行後，在中資疑慮上也會更加嚴格。

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核稿編輯：翁世航


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