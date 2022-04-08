美國取消協助外國抗疫資金：多國疫苗接種活動恐停止，專家憂疫情恐持續

美國參議院於本週通過國內100億美元的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）應對經費，卻取消了近乎所有幫助外國抵抗新冠肺炎的援助資金，此舉被公衛專家打臉根本短視近利。

此次的法案將使美國官員能夠購買更多疫苗及治療、檢測用品，以回應白宮想要投入更多資金於此的要求。該法案還呼籲聯邦官員至少投入50億美元於開發和採購治療方法，並至少投資7.5億美元來對抗未來的變種病毒以及提升疫苗生產能力。原本，法案也包含幫助全球對抗疫情的經費50億美元，但最終因兩黨議員未達成共識而取消資助。

專家則警告暫停援助貧窮國家，可能導致下一波變種病毒出現時情況失去控制，讓到迄今得到的大部分進展陷入僵局。

疫情期間，美國一直是抗疫的最大貢獻者，該國提供了數目高達5億劑的疫苗，此次切斷對國外的金援導致抗疫資金短缺，勢必成為全球防疫的重大挫折。

此前，美國對外國的資金援助被用在許多防疫措施上，例如：喀麥隆首都展開的大規模疫苗接種活動，使數十萬人能夠施打第一劑的疫苗、在南非設立新冠肺炎照護設施並捐贈1000台呼吸器等。

包括烏干達、尚比亞、象牙海岸以及馬利在內的十幾個國家都可能因為美國斷援，導致疫苗接種活動必須停止。

《華盛頓郵報》報導，拜登才在上週談話中表示，幫助全世界接種疫苗，對美國抵禦變種病毒的能力至關重要。

烏干達官員韋恩吉拉（Misaki Wayengera）向《美聯社》說道：「任何資金的中斷都會影響到我們。」他指出，烏干達極度依賴捐助者的幫助，目前接收了美國約1100多萬支疫苗，任何縮減都會使國家入不敷出。

「這對貧窮國家來說是一個打擊，去年G7、G20峰會才承諾要提供他們數十億的疫苗及資源。」英國南安普頓大學全球衛生研究員黑德（Michael Head）說道。

他表示，鑑於全球疫苗分配嚴重失衡，很明顯的這些承諾現在都被打破，如果未來幾個月都沒有共同努力並提供資金來打擊病毒，這場疫情將可能持續數年。

不過目前也有一些國家已經拒絕了疫苗的捐贈，因為他們的施打速度跟不上疫苗到貨進度，數以萬劑的疫苗不是過期、被退回，就是半閒置。

為了解決上述問題，美國提供的資金對非洲各國扮演關鍵角色，包含能夠確保疫苗運送安全、培訓衛生工作者和抵抗疫苗不實資訊。

其他專家則是擔心美國一旦暫停全球援助計畫，資金將會隨之消失，一些政府有可能會放棄目前的疫苗接種目標。

世界衛生組織（World Health Organization）認為到了今年年中，所有國家的疫苗覆蓋率至少可以達到70%。然而根據《AXIOS》，現在卻還有將近44個國家的疫苗覆蓋率不到20%。

不過也有持不同意見者，奈及利亞認為美國的援助主要是在「實物」上，例如：能力建設、研究協助、實驗室設備、疫苗捐贈等。

該國總統辦公室向《美聯社》提到，該國有信心這次的資金中斷並不會對目前的任何進程造成影響。

對此白宮發言人莎琪（Jen Psaki）則是表示，除了敦促國會迅速行動，敲定對內的100億美元經費，也誓言官員們將繼續努力爭取全球援金。

美國凱瑟家庭基金會（Kaiser Family Foundation）全球衛生政策主任凱特思（Jen Kates）則是向《華盛頓郵報》批評，參議院的決議傳達了一個關鍵訊息、一個全球現象，也就是防疫並未高於政治，他認為此舉將會讓病毒獲得勝利。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：楊士範