美國取消協助外國抗疫資金：多國疫苗接種活動恐停止，專家憂疫情恐持續
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美國參議院於本週的新防疫資金法案中取消了近乎所有幫助外國抵抗新冠肺炎的援助資金，此舉被公衛專家打臉根本短視近利。此前，美國對外國的資金援助被用在許多防疫措施上，例如：喀麥隆首都展開的大規模疫苗接種活動，使數十萬人能夠施打第一劑的疫苗、在南非設立新冠肺炎照護設施並捐贈1000台呼吸器等。包括烏干達、尚比亞、象牙海岸以及馬利在內的十幾個國家都可能因為美國資金斷援，導致疫苗接種活動必須停止。
美國參議院於本週通過國內100億美元的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）應對經費，卻取消了近乎所有幫助外國抵抗新冠肺炎的援助資金，此舉被公衛專家打臉根本短視近利。
此次的法案將使美國官員能夠購買更多疫苗及治療、檢測用品，以回應白宮想要投入更多資金於此的要求。該法案還呼籲聯邦官員至少投入50億美元於開發和採購治療方法，並至少投資7.5億美元來對抗未來的變種病毒以及提升疫苗生產能力。原本，法案也包含幫助全球對抗疫情的經費50億美元，但最終因兩黨議員未達成共識而取消資助。
專家則警告暫停援助貧窮國家，可能導致下一波變種病毒出現時情況失去控制，讓到迄今得到的大部分進展陷入僵局。
疫情期間，美國一直是抗疫的最大貢獻者，該國提供了數目高達5億劑的疫苗，此次切斷對國外的金援導致抗疫資金短缺，勢必成為全球防疫的重大挫折。
此前，美國對外國的資金援助被用在許多防疫措施上，例如：喀麥隆首都展開的大規模疫苗接種活動，使數十萬人能夠施打第一劑的疫苗、在南非設立新冠肺炎照護設施並捐贈1000台呼吸器等。
包括烏干達、尚比亞、象牙海岸以及馬利在內的十幾個國家都可能因為美國斷援，導致疫苗接種活動必須停止。
《華盛頓郵報》報導，拜登才在上週談話中表示，幫助全世界接種疫苗，對美國抵禦變種病毒的能力至關重要。
烏干達官員韋恩吉拉（Misaki Wayengera）向《美聯社》說道：「任何資金的中斷都會影響到我們。」他指出，烏干達極度依賴捐助者的幫助，目前接收了美國約1100多萬支疫苗，任何縮減都會使國家入不敷出。
「這對貧窮國家來說是一個打擊，去年G7、G20峰會才承諾要提供他們數十億的疫苗及資源。」英國南安普頓大學全球衛生研究員黑德（Michael Head）說道。
他表示，鑑於全球疫苗分配嚴重失衡，很明顯的這些承諾現在都被打破，如果未來幾個月都沒有共同努力並提供資金來打擊病毒，這場疫情將可能持續數年。
不過目前也有一些國家已經拒絕了疫苗的捐贈，因為他們的施打速度跟不上疫苗到貨進度，數以萬劑的疫苗不是過期、被退回，就是半閒置。
為了解決上述問題，美國提供的資金對非洲各國扮演關鍵角色，包含能夠確保疫苗運送安全、培訓衛生工作者和抵抗疫苗不實資訊。
其他專家則是擔心美國一旦暫停全球援助計畫，資金將會隨之消失，一些政府有可能會放棄目前的疫苗接種目標。
世界衛生組織（World Health Organization）認為到了今年年中，所有國家的疫苗覆蓋率至少可以達到70%。然而根據《AXIOS》，現在卻還有將近44個國家的疫苗覆蓋率不到20%。
不過也有持不同意見者，奈及利亞認為美國的援助主要是在「實物」上，例如：能力建設、研究協助、實驗室設備、疫苗捐贈等。
該國總統辦公室向《美聯社》提到，該國有信心這次的資金中斷並不會對目前的任何進程造成影響。
對此白宮發言人莎琪（Jen Psaki）則是表示，除了敦促國會迅速行動，敲定對內的100億美元經費，也誓言官員們將繼續努力爭取全球援金。
美國凱瑟家庭基金會（Kaiser Family Foundation）全球衛生政策主任凱特思（Jen Kates）則是向《華盛頓郵報》批評，參議院的決議傳達了一個關鍵訊息、一個全球現象，也就是防疫並未高於政治，他認為此舉將會讓病毒獲得勝利。
新聞來源
- Experts say US suspension of COVID aid will prolong pandemic（AP）
- ‘Victory for the virus’: Senators cut global aid from $10B covid deal（The Washington Post）
- 44 countries have COVID vaccination rates under 20% despite supply increase（AXIOS）
- Achieving 70% COVID-19 Immunization Coverage by Mid-2022（WHO）
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：楊士範