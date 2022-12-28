「台版柬埔寨」詐騙集團虐囚61人致3死，29名嫌犯遭起訴最重求處無期徒刑

日前震驚社會的求職詐騙虐囚案，也被稱為「台版柬埔寨」，士林地檢署昨（27）日發出新聞稿，指出偵查終結將起訴29名被告，其中27名被告羈押中，當中的主嫌「茶董」陳樺韋、「傅姐」傅榆藺等29人等人，涉犯私行拘禁致死等罪嫌，依法向法院提起公訴。此案被害人共有307人，包含因求職被騙遭拘禁者61人，及誤信假投資等詐騙手法而匯款者246人，詐騙金額高達3億9667萬7969元。

起訴書說了什麼？

士林地檢署說明，傅榆藺、陳樺韋等被告自今年9月起陸續加入暱稱為「藍道」之人發起的犯罪組織，與境外詐欺機房合作，透過「車商」於網路社群刊登以數萬元代價承租金融帳戶的訊息，誘使民眾提供帳戶。被害人在犯罪集團綁定匯款約定帳號期間，被帶往汽車旅館等候，待綁定生效後，即被以到公司領錢為由，帶往桃園中壢區或新北市淡水預先租好的據點囚禁。

接著傅榆藺、陳樺韋等人，再以蒙眼、嘴塞毛巾、上手銬、腳以束帶綑綁之方式強取其等財物，把被害人囚禁在狹小空間內；稍有不從就以鎮暴槍、電擊棒、棍棒或以拳腳暴力對待， 並不時在食物中摻入毒品，藉以囚禁、凌虐被害人，期間造成3名被害人死亡，為了掩飾拘禁致死犯行，任意遺棄被害人屍體。

士林地檢署表示，被告正值青壯，不思循正當途徑賺取財物，為貪圖一己之私， 指揮、參與詐欺集團犯罪組織犯行，所侵害之財產法益、金融秩序甚鉅， 又囚禁、凌虐被害人，行為惡劣、泯滅人性，嚴重戕害人性尊嚴，且視 公權力如無物，危害社會治安至深且鉅，造成民心動盪不安，更影響我國國際形象，且迄今均未賠償被害人所受損害。

士林地檢署表示，考量每位被告的犯罪情節、惡性，檢察官認為，傅榆藺、陳樺韋位處犯罪組織核心，惡性重大，求處無期徒刑；部分被告分別向法院具體求處無期徒刑20至30年不等的有期徒刑，其餘被告亦請法院從重量刑以資懲罰。

詐騙集團囚禁、凌虐60多名求職者，釀成3死悲劇

根據日前《鏡週刊》取得的現場影片，該詐騙集團採「集中營式」管理，一天只讓肉票吃一餐、喝一瓶水，並且在食物中加入安眠藥，讓肉票吃完倒頭就睡。被抓到「集中營」就會遭虐待囚禁，嫌犯會聽從上級指揮，會用電擊棒、棍棒毆打遭囚禁的受害者，讓他們皮開肉綻，甚至有人差點死掉；有的肉票長期戴著手銬，手腕幾乎潰爛，差點截肢。

Photo Credit: 中央社 新北淡水警方2日表示，有求職民眾誤入陷阱，遭詐 騙集團限制行動，要求申辦網銀人頭帳戶；警方破門 攻堅救出遭囚26人，並逮捕鄭姓主嫌等8人。圖為被 害人遭手銬、腳鐐緊緊銬住有明顯外傷。 （警方提供） 中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月2日

現場被囚人數相當多，7坪空間擠滿人，甚至連旁邊廁所也有人躺臥。為了掌控現場，嚴禁肉票們講話或有肢體接觸，若有人違反，即採連坐式懲罰，例如一個房間有15人，只要一人說話出聲，其他14個人都會被打。

警方最後救出58名肉票，但之前已有3人不幸喪命。根據起訴書指出，一名黃姓男子遭拘禁桃園期間被迫唱歌娛樂工作人員，遭囚禁12天後趁隙攀爬浴室窗戶欲逃亡，從11樓摔至2樓平台身亡，被棄屍在南投縣水里鄉山區。

另外一名患有肝硬化的黃姓女子腹腔積水，因壓力導致急性消化道出血，關押桃園32天後，於10月27日吐血身亡；同樣囚禁在桃園的林姓男子患有心臟病，因小腿皮膚壞死要求就醫不成，反遭強餵FM2，囚禁16天後於10月28日死亡，與黃女一同遭棄屍於桃園龜山。

接下來將全案移由士林地方法院審理。

Photo Credit: 中央社 新北市警察局刑事警察大隊前往南投搜尋，在一處公路邊坡下方深處，發現第3名死者，疑為黃男遺體及裝運的手提箱。 （翻攝畫面） 中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月6日

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核稿編輯：翁世航