音樂雖然無法抵擋俄烏戰爭的炮火，卻能凝聚時代中的惶惶人心

文：李玟靖Jin Li（現為藝術工作者，曾任美國ART NEWS雜誌編輯）

俄羅斯在今（2022）年2月24日入侵烏克蘭，隨後雙方爆發戰爭，導致烏克蘭民不聊生、斷垣殘壁，而各國音樂家則相繼制裁俄羅斯斯，日本樂團更是禁止演奏俄羅斯作曲家柴可夫斯基（Pyotr Ilyich Tchaikovsky）《1812序曲》（1812 Overture），改成演奏芬蘭作曲家西貝流士（Jean Sibelius）的《芬蘭頌》（Finlandia），相信大家都為這充滿民族主義精神的作品感動。

芬蘭因長期被外族統治，人民欲爭取民族自決、抗戰奮鬥的決心，就像烏克蘭人民共同抵抗俄羅斯入侵，不畏戰火攻擊，以自身的力量，英勇對抗俄羅斯不人道的襲擊，因此，在各國制裁及烏國人民奮勇抗戰的抵擋下，俄羅斯亦損失慘重。

音樂家西貝流士在這部作品中，藉音樂為芬蘭人搖旗吶喊，在僅只8分多鐘的作品裡，描述19世紀時芬蘭遭俄羅斯統治，俄羅斯沙皇尼古拉二世為將芬蘭俄羅斯化，限制芬蘭國會的立法權和人民的言論自由，芬蘭政府成為名存實亡的魁儡政權，人民發起保家衛國運動，以強烈的民族意識反抗俄羅斯的暴行。《芬蘭頌》深刻而直接的陳述，使民族情感更為緊密。

至於《芬蘭頌》樂曲中粗曠、強烈而沉重的主題，代表「苦難的動機」，表現芬蘭受到俄羅斯的殘暴統治，受壓迫人民的反抗力量和對自由的強烈渴望，隨後帶入充滿緊張的戰鬥場面，掀起強而有力的高潮，接著呈現充滿必勝信念、輝煌華麗的慶典動機，具有凱旋歌的特點與色彩，然後出現頌歌，表示芬蘭人對祖國的讚美和祝福，最後在管絃樂齊奏下，全曲在極其輝煌的氣氛中結束。

相較於各國音樂家對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的制裁，被稱為地球上最忙的俄羅斯指揮家葛濟夫（Valery Gergiev），曾挽救蘇聯瓦解後崩壞的馬林卡（Marinka）劇院，將其打造成現今規模驚人的一流劇院，有俄羅斯音樂沙皇之稱，同時也是普亭的好友。

但葛濟夫因至今仍未公開表態反戰立場，亦將遭到慕尼黑市長賴特爾（Dieter Reiter）拔除其在慕尼黑愛樂（Munich Philharmonic）的首席指揮職位，各國重要藝術節和樂團，也都取消與葛濟夫的合作。

緊接著看到甫落幕的第64屆葛萊美音樂獎（Grammy Awards），雖然典禮在拉斯維加斯舉行，但正處於戰火中的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），以預錄影片的形式在頒獎典禮發表演說，直接譴責普亭對人民百姓的虐待和殺戮，表示烏克蘭人民希望像大家一樣自由的在葛萊美舞台上，同時呼籲各界支持烏克蘭，敦促音樂人可以透過音樂填補沉默。

此番演說結束後，美國歌手約翰傳奇（John Legend）與烏克蘭歌手紐敦（Mika Newton）和詩人雅金楚克（Lyuba Yakimchuk）一同上台演出，並將烏俄戰爭的種種照片放映在螢幕上，訴說著烏克蘭的故事，獲得全場喝采與支持。

主辦葛萊美獎的國家錄音藝術科學學院（The Recording Academy）也表示，將與「全球公民」（Global Citizen）合作，推動「為烏克蘭挺身而出」（Stand Up For Ukraine）的社群活動，在烏克蘭飽受戰火摧殘下籌募資金，提供對烏克蘭的支援與協助。

而此前，大提琴家馬友友（Yo-Yo Ma），在美國華社頓特區的俄羅斯大使館前獨奏，做出希望和平的請願聲明；俄羅斯鋼琴家Evgeny Kissin也強烈聲明烏俄戰爭是場不義之戰，是一個罪行，表示發動戰爭者一定會受到嚴厲的譴責。

國立台北教育大學音樂系專任的俄羅斯鋼琴家尼古拉．薩拉托斯基（Nikolai Saratovsky）更表示戰爭中，沒有人可以置身事外，音樂反映社會真實的面貌，與社會關係密不可分，戰火下沒人是贏家，期望音樂的傳播能使飽受戰火摧殘的人們充滿希望。

此外，音樂從來都不曾與政治脫鉤，以台灣為例， 70年代的民歌《美麗島》，在當時被設為禁歌，在今日仍然被傳唱；80年代羅大佑以抗議歌手的姿態，在當時保守的年代直言不諱的批評政府；90年代黑名單工作室的台語歌曲《抓狂歌》和《向前走》也都是當時的抗議歌曲。

由上述種種例子，可見政治不侷限於激進的社會運動或國家的治理，政治無所不在，時時參與我們的周遭，甚至影響著我們的耳機裡傳來的歌。

音樂雖然無法抵擋殘酷的炮火攻擊，卻能呈現戰火下人民心中最真實的心情與渴望，是宣洩情緒、表達想法的形式，處理人類的歡樂、憤怒、悲傷等各種集體的情感。任何音樂類型都有關心社會的意義在內，甚至形成改變的力量，音樂的本質及特質，對於群眾的影響及時代背景，其感染與凝聚力是十分緊密的。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航