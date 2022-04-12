延宕多次的中歐峰會成為「聾子對話」，習近平意在分化歐盟與美國的關係

中歐峰會延宕數次後終登場

4月1日，中歐峰會（EU-China Summit）正式登場，這場論壇已再三延遲。原本在2021年12月，《南華早報》（South China Morning Post）就披露由於中歐雙方在貿易、人權議題內容未能談妥，已讓原先2021年12月底舉行的論壇延期至2022年1月。

之後，曾有消息傳出此會談在3月舉行，但最後也因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情而再度延遲。會議多次延後除顯現出中歐關係的緊張，也顯示雙方在敏感議題和議程的分歧。再者，2022年2月底爆發的俄烏衝突，更讓中、歐不得不再延後峰會日程，除重新擬定會談的議程和內容外，也暫時避開俄烏衝突下的「敏感時機」。

這場以視訊方式舉進行的中歐論壇，中方由中國國家主席習近平、國務院總理李克強出席，而歐方則由歐盟高峰會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）參與。雙方就中歐關係、俄烏問題等進行討論。

習近平籲歐盟「戰略自主」，歐盟盼中國在俄烏問題上更積極

《新華社》會後報導指出，習近平在會中提到：「中歐要做維護世界和平的兩大力量，以中歐關係的穩定性應對國際形勢的不確定性。要帶頭維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，共同抵制陣營對抗思維復活、反對製造『新冷戰』，維護世界和平和穩定。」

報導還提到，米歇爾與馮德萊恩在會中表示，中國是世界上的重要一極力量，歐方高度重視中國的國際地位和作用，重視發展歐盟對中關係。長期以來歐中關係都是互利共贏，雙方都致力於捍衛和平，維護多邊主義。報導又指出，歐洲於會中重申堅持「一個中國」原則，並期待與中方坦誠交流。

而歐盟高峰會主席米歇爾強調：「作為國際強權，歐盟和中國必須攜手合作盡快終結俄烏戰事。歐盟和中國有維持和平、穩定和永續世界的共同責任。」此外，歐盟也強調，對俄國的國際制裁旨在停止俄國對烏入侵，若使俄國規避制裁和提供援助，將使俄烏戰爭時間拉長，並導致更嚴重的人命傷亡和經濟損失。

此外，在人權和外交事務上，歐盟重申對中國人權情況的擔憂，包含對少數民族和人權辯護者的待遇，以及破壞於香港實施的「一國兩制」。歐盟盼上述相關議題的人權對話能重新展開。

貿易上，歐盟表示解決長久以來對中國市場准入和投資環境的憂慮。歐、中雙方已計畫在2022年夏季前安排高層級貿易和經濟對話，以尋求在這些問題上取得進展的具體方法。歐盟也對中國「不合理」的制裁感到失望，包含針對歐洲議會成員的制裁，以及對歐盟單一市場和成員國脅迫手段。

歐盟高層評歐中峰會：雞同鴨講

峰會結束後幾天，《彭博社》（Bloomberg）4月6日報導說，共同與會的歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾，形容中歐峰會為「聾子對話」（deaf dialogue）。

《彭博社》引波瑞爾發言說：「中國想將雙方在烏克蘭的分歧置於一旁，他們不想討論烏克蘭、人權議題等議題，中國只想專注在『正面』的事情上。」波瑞爾日前在歐洲議會曾說：「歐方已向中方表示，這樣的『切割』是不可行也無法接受的。對歐盟來說，烏克蘭戰爭決定我們，是否生活在受規則或受武力支配世界的『決定性時刻』。」

中國外交部發言人趙立堅在4月6日例行記者會回應：「日前，中國和歐盟領導人舉行非常成功的會晤。剛剛記者提到歐方有關官員的表態不符合事實。歐方有關官員應該做的，是按照中歐領導人會晤達成的共識和精神，推進中國和歐盟的雙邊關係，而不是作出不負責任的表態。」

另外，馮德萊恩在歐洲議會說：「歐盟希望世界其他國家對普亭（Vladimir Putin）選擇戰爭採取明確的立場。」她補充說：「歐盟已向中國發出訊息，呼籲中國尊重歐盟對俄國實施的制裁，或至少不要迴避和破壞。 」馮德萊恩對歐盟議員表示：「作為聯合國安理會常任理事國，中國有維護國際和平與安全的特殊責任。」

疫情陰影漸退，中、歐貿易連兩年增加

全球逐漸走出疫情陰霾後，貿易關係也逐漸回溫。中、歐雖在政治、外交上依舊緊張，但雙邊經濟實質互動並未因此停滯或減少。2021年，中歐雙邊貿易額以8281億美元創下歷史新高，與2020年相比成長高達27.5％。此外，中國商務部2022年3月中曾公布，若看2022年前兩月的貿易額來看，歐盟超越東協成為中國的最大貿易夥伴，雙邊貿易額比去年同期增長14.8％，達1372億美元，比中國和東協雙邊貿易額多5.7億美元。

另外，《路透社》（Reuters）報導，歐盟統計局（Eurostat）公布數據顯示，2021年中國是歐盟最大的進口貿易夥伴和第三大出口國，僅次於美國和英國。從數據來看，2021年歐盟對中貿易逆差增加約三分之一，原因是歐盟自中國的進口大幅增加。歐盟統計局數據指出，跟2020年相比，2021年歐盟從中國的進口增長約20％，達到4720億歐元（約5149億美元），使歐盟與中國的貿易逆差擴大至2490億歐元（約2718億美元）。