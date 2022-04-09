【圖輯】北極寒潮席捲歐洲，法國果農點蠟燭替葡萄「取暖」減少霜凍災害

法國葡萄酒商點燃蠟燭，替果園的葡萄藤解凍。此時氣溫變化導致夜間產生的霜凍（frost），正威脅著許多國家的水果作物。

四月初，勃艮第地區（Burgundy）氣溫降至攝氏零下5度，覆蓋著冰的葡萄藤蔓延至夏布利（Chablis）周圍的山坡。果農擔心霜凍會傷害剛發的嫩芽，這些芽在三月份氣溫上升到攝氏20度以上時長出來。

夏布利的果農燃燒蠟燭替葡萄取暖｜Photo Credit: AP / 達志影像

去（2021）年，法國葡萄園遭遇了類似的霜凍現象，造成約24億美元的損失。

黎明前，一排排的蠟燭在夏布利冰冷的葡萄藤上閃爍著。當太陽升起的時候，冰晶透著亮光葡萄藤。

一些葡萄酒商試圖用電線替葡萄藤取暖，或者用水噴灑葡萄藤以防霜凍。這些水先形成一層薄冰，確保藤蔓的溫度保持在冰點附近，但不會降低太多。

灑水系統先替葡萄覆蓋一層薄冰，減少霜凍的影響｜Photo Credit: AP / 達志影像

水果生產商聯盟「Swiss Fruit」發言人比魯蒂曼（Beatrice Ruettimann）說，瑞士果農四月初爭先恐後地保護莊稼，在夜間和黎明推出暖器和小球爐，或者打開高空灌溉系統。

她說，瑞士大多數水果種植區的氣溫都降到了零度以下。瑞士西北部地區遭受了寒潮的衝擊，這些核果（如櫻桃、杏和李子）類水果正處於開花期，是影響果實數量的關鍵期。

葡萄藤先灑水結一層薄冰，避免遭受霜凍｜Photo Credit: AP / 達志影像

去年四月的霜凍，成為法國官員口中的「可能是21世紀初最大的農業災難」，而今年也出現相似的狀況：三月經歷一段很長的溫暖期，卻在四月初出現劇烈的降溫產生霜凍。

世界氣象組織的研究人員，進行2021年霜凍對香檳（Champagne）、羅亞爾河谷（Loire Valley）和勃艮第地區的影響研究，發現三月的那一波升溫是最具破壞性的變化。

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因為研究人員得出的結論是：人為排放溫室氣體導致升溫，誘使這些植物在四月份北極寒潮到達歐洲之前，提前長出新芽。

夏布利葡萄酒商丹尼爾・德法克斯（Daniel Defaix）的葡萄酒莊已經有400年歷史，經歷多次氣候災難。但他把現在發生的事情，稱為「一場非常非常嚴重的霜凍」。

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他指出，氣溫比去年下降了幾度，有些地方降到了攝氏零下7度。他在地上放置石蠟製成的蠟燭，或者用特殊的灌溉系統，來保護5公頃最有價值的特級葡萄園，剩下的25公頃果園他實在無力保護，只能任由大自然的力量去摧殘；以每根蠟燭約11美金（每公頃600根蠟燭）的成本來算，拯救其餘葡萄的成本太高了。

「你必須扣緊雙手的手指，向上帝祈禱。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航