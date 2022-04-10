「習俗政策化」作為少子化對策：結婚登記送金鏟子真能「緊（kin）產子」嗎？

文：劉又銘（余自束髮以來，粗覽群書，獨好屠龍之術，遂專治之，至今十餘載矣。從師於南北東西，耗費雖不至千金，亦百金有餘。恨未得窺堂奧，輒無所施其巧。由是轉念，吹笛玩蛇，偶有心得，與舊親故共賞，擊節而歌，適足以舉觴稱慶也）

月餘，從3月8日國際婦女節到4月4日婦幼節，我們似乎共同度過了一個充滿母嬰議題的春天。觀察婦女新知這類民間團體最近關於「有薪家庭照顧假」與「育嬰留職停薪期間，國家補助受僱者社會保險費」的倡議即可了解，整個社會都在努力塑造一個更為友善的生養環境。

但相較民間團體積極投入政策審議與建言，政府機關近年做了些甚麼重要的政策突破，來拯救所謂的「少子化」國安危機呢？答案是「登記結婚送金鏟子」。

「金鏟子」成為政府指定「少子化對策」幸運物的歷史始末

「金鏟子＝緊（kin）產子」的說法由來已久。大抵因諧音喜氣，許多民眾求子心切，向地方政府單位索取首長動土開工典禮後的鏟子，而有此習俗。但金鏟子成為某種官方指定的祝福幸運物，甚至成長為各縣市戶政事務所新人登記後的「婚禮小物」，卻只是最近幾年的神奇發展。

簡單的新聞檢索回溯告訴我們，2013年10月一則有關「金鏟子發威」的新聞，是「金鏟子傳說」首度廣傳的開端。根據該報導顯示，新北市政府長期因民間習俗，被民眾索取金鏟子，並且強調金鏟子對助孕的神效。

該報導並指稱，新北市政府為體恤民眾，還會在該年11月加碼，再送500隻新北市政府首長動土加持過的金鏟子，給結婚三年、膝下無子的夫妻。自此之後，金鏟子禮品運動遍地開花。

2014年，新竹竹蓮寺開始主動提供金鏟子給信眾；苗栗縣政府也主動提供「大官加持過的金鏟子」給三年無孕的索鏟民眾；台中市政府則是將金鏟子做為聯合婚禮禮品致贈新人，增添喜氣。這種民間宮廟與政府合力推動的金鏟子風潮開始吹向全國。2015年則是屏東縣政府開始以金鏟子作為趣味競賽禮品，高雄市政府也將金鏟子作為聯合婚禮禮品。

2016年，除了台北市政府創新與松山慈祐宮推出「聯名款金鏟子」送給需要的市民外，更特別的是，開始有新聞報導，屏東恆春、高雄鳳山與桃園八德的戶政事務所，創新的將金鏟子作為新人登記結婚的紀念小物；更有地方戶政事務所加碼，將原來的金鏟子禮品組加碼成為「驚喜大禮包」，成為具「快產子」寓意的「筷鏟子好孕餐具組」。

2017年開始，這種「產子大禮包模式」吹向各縣市政府，幾乎每年都會有各縣市政府關於「金鏟子」的新聞稿直至今日。從民眾索取，到零星地方政府提供為特定禮品，再到全國各縣市區域戶政事務所普發金鏟子給所有新人。這種「習俗政策化」的錦上添花，看似無傷大雅，但實際上卻可以觀察到一種從地方到中央都錯誤的觀念，因此導致「解決少子化問題」一直以來完全往錯誤的方向前進。

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也就是，我國政府只將生育問題限定在婚姻關係內，並且把少子化問題單純歸咎為不婚不生。而這種「婚配等於生育」或「婚配方能生育」的狹隘想像，不僅展現在各縣市戶政事務所的新人必拿金鏟子，更展現在中央政府的少子化對策上。

中央政府「少子化」對策的邏輯不通

從2017年僅存在五個月的衛福部少子化辦公室所提出之政策報告開始，再到少子化辦公室業務回歸國發會管轄後，國發會所提出的《完善生養環境方案》，兩者事實上都以國發會（前身經建會）於1969年所制定的《中華民國人口政策綱領》（最後一次修訂為2014年）為法源依據，強調「倡導適齡婚育」、「改善擇偶環境、增加結婚機會」、「強化婚姻教育、打造幸福婚姻、促進家庭功能、降低離婚率」，希望藉此「重建家庭價值」、增加生育率、維持合理人口結構，進而解決少子化危機。

觀察國發會的《政策綱領》我們可以發現，中華民國政府制定少子化對策的《完善生養環境方案》時，仍把婚生關係高度連動。在這套少子化對策制定者的想像中，「不婚」就等於「不生」。

因為所有關於生育的想像，都連結到以婚姻制度為前提而誕生的孩子，所以沒有討論「不婚而生」或「非婚而生」的空間。也就是並沒有用一種「讓所有想生小孩的人都能生小孩」的方式來增加生育率。「讓所有想生小孩的人都能生小孩」這種合乎邏輯的思維，從來沒有進入我國政府的決策中。

重建家庭價值就能解決少子化問題嗎？

更重要的是，國發會的《人口政策綱領》與《完善生養環境方案》都把「重建家庭價值」作為增加生育率的方法。這種做法，不僅是鞏固「婚生」刻板印象，更是用「重建」一種僵化的、最被當代青年排斥的「傳統家庭價值」，來反向壓迫所有進入婚姻中的夫妻都必須生育。

這種「傳統家庭價值」用父權思維將婚生關係綁死在既定的社會框架中，將婚姻等於生育，又將婚生等於家庭價值。

我國政府卻想用「重建家庭價值」這種對年輕人最壓迫的「緊密家庭關係」與「孝道文化」來「情緒勒索」年輕人。也就是「不結婚不生孩子、結婚不生孩子、不結婚生孩子，都是不孝、都是不重視家庭價值；少子化問題之所以不能解決，都是因為年輕人不孝、不願意重建這種傳統家庭價值的錯」。

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補貼政策與傳統家庭價值的極限

甚至，我們再無限上綱一點好了。我國政府面對少子化問題時，當然不只有「金鏟子」而已。但見微知著。從中央到地方政府，當所有的少子化對策，都只停留在各式補貼，也就是單純在經濟結構上，去回應低薪、高工時、高房價，但都忽略了文化面向上思考的翻轉，有時候起心動念遠比撒錢還更有效、更節省。