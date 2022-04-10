看市場深淺擬定建軍策略，玩「MLB夢幻聯賽」也能學習投資思維

文：洪哲茗（理財規劃顧問／定方股份有限公司總經理）

有別於一般常見的S型選秀，Fantasy League夢幻聯賽的「拍賣盟」玩法，是在選秀時給每個玩家一定的預算，讓玩家能夠依照自己制定的策略，建構自己夢想中的球隊。

大約是六年前，第一次接觸了這樣的選秀方式，雖然往往要花上四到五小時（一般標準選秀大概一小時內可搞定），事前還要做更多的準備功課、擬定建軍策略等等，但對我來說，這樣的方式，真是像極了 愛情 投資，讓我深深地著迷。例如：

因為選秀時間長，不只考驗體力，還有耐心。

當A選手受到玩家追捧時，我們會不會迷失自己，跟著追價？

如果我看好B選手，理論上他越晚被提名拍賣，價格會越便宜（因為大家錢花得差不多了），但我們能否耐心等待？

如果一時鬼迷心竅，胡亂追價，是否有及時調整的B計畫，免得打壞了後面的選秀策略？

因為每個聯盟的規則、比項不同，可能會讓同一位選手的評價天差地遠，是否能看出不同的差異並且從中獲利？

一位選手今年選秀時的價格，絕大部分決定於該選手去年打得好不好。但如同投資常說的「過去的績效不等於未來的報酬」，如果我們沒有一套自己評斷選手「價值」的方式，是否比較容易被市場的「價格」所迷惑？

更殘酷的是，好公司的股票人人可買，可是好選手只能屬於一支球隊（這有點像，如果我看好一家公司，就把它收購，然後下市）。所以，如果有其他玩家跟我一樣看好C選手，那我們是不是要出高價競標呢？

這個遊戲有太多有趣的地方，此次先就我過去幾年的選秀心得分享，未來也會寫些基本規則說明、季中球隊調整交易等等，歡迎更多同好一起加入！

聯盟的深度：深盟與淺盟

總人數的深度

Yahoo的標準聯盟，設定是有12隊、每隊選27人（通常以12x27表示），代表一共有324位選手會被玩家選入球隊，其他落選的球員則是會在自由球員市場流動。

一個聯盟越「深」，指的是有比較多的選手會被玩家選入球隊（例如18x26），這樣的情況下，未來自由球員市場就相對貧脊，要找到能更替的球員難度較高，此時選秀相對重要，再來就是剛開季時的「手速」要快，搶入打出亮眼成績的自由球員。同時，因為可替代性較低，相對越好的球員就越有價值，但是漲幅較高的反而是中段的選手。

位置的深度

一個位置（例如捕手C、一壘手2B、先發投手SP等）越「深」，代表的是該位置算是堪用的選手較多，替代性較高。因為守備的數據實在難以量化，所以傳統上看中守備的位置，例如捕手、二游等等，在只看打擊數據的Fantasy遊戲中通常比較「淺」。

最明顯的例子就是捕手，因為打擊好的捕手例如去年並列聯盟全壘打王的Salvador Perez， 就像日本製的壓縮機 非常稀少，所以通常價格也都會較高，至於玩家是否願意花大錢買入，考驗著大家的策略與智慧。

相反的例子，則是後援投手RP，尤其是在有比中繼成功H的聯盟，因為後援投手的替代性高，所以通常我都會用最低的$1價格建構我的後援投手陣容。

Photo Credit: AP / 達志影像 MLB球星Salvador Perez

局數

通常Head to Head的玩法，每週會設定最低投手局數，一般來說，局數越低，需要的投手就越少，相對也較「淺」。

除了考慮上述的深淺外，另外一個會重大影響球員價值的，就是比項了。

比項

Yahoo標準盟的比項如下：

打者比項：得分R、全壘打HR、打點RBI、盜壘成功SB、打擊率AVG； 投手比項：勝場W、救援成功SV、三振K、自責分率ERA、每局被上壘率WHIP

Yahoo所預估的球員價格與順位，都是以此做為評估依據。但是隨著評估球員的方式越來越先進，像是打者項的上壘率OBP、長打率OPS，投手項的中繼成功H、優質先發QS等，也都常常出現在各自創聯盟的比項裡，此時可能就會影響球員在聯盟中的價值。

例如：一位打擊率低、但是擅於選四壞保送上壘的球員，在標準的比項下，就相當吃虧，但是在比上壘率的聯盟中，價值就會大大提升。

另外，如果比的項目越多，甚至有些負向比項，像是打者的被三振數K、投手的敗投L等，那麼一位選手要全部比項都很好的機會就會大幅降低，此時球員價值就有M型化的可能：也就是菁英球員更值錢、而中段的球員可能因為某個負向比項特別差，而減損了價值。

這邊提供一個小小撇步，就是如何讓Yahoo幫我們評估在不同比項下的選手價值，做為參考。

操作方式如下圖，進入Player List頁籤，STATS選擇「Remaining Games(proj)」（紅框處），點選Filter後，此時Rankings欄位會有兩欄（綠框處），Pre-Season就是在標準盟的比項下Yahoo的評估，另一欄Current則是在該聯盟比項下的評估。

作者截圖提供

以圖中的聯盟作為例子，因為投手比項比了HR、L、BB等三個負面比項，所以反而後援投手Current會優於Pre-Season，代表會比較吃香。而在此比項下，雖然頂級的先發投手不受太大影響，但是中後段的先發投手就非常吃虧。

擬定建軍策略

建軍策略並不僅僅是選秀時需要，而是一整季的調度基礎。例如：

球隊名單中，要維持幾位投手、幾位打者。

打者群中，需要幾個板凳？需要多守位的工具人，增加調度彈性嗎？

投手群中，先發與後援的配置如何？

打者與投手的組成，是要由一兩個菁英選手+雜魚組成，還是由一群中段選手組成？前者又稱為巨頭建軍策略，後者又稱中產建軍策略。

建軍策略以實際例子說明較為清楚，所以未來會以我有在操作的兩個球隊為例，記錄我擬定的選秀策略與結果，還有整個球季中的調度過程，不僅僅是分享給各位同好們，也是做為檢視自己建軍策略的方式，祝褔大家都能有一個愉快又刺激的MLB球季！

Facebook專頁：定方財務顧問

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航