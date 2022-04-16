《一輩子受用的腳部健護指南》：「老化從腰腿開始」，但光靠「健走」是沒辦法充分鍛鍊雙腳的

文：中野．詹姆士．修一（Nakano James Shuichi）

老化從腰腿開始。

什麼都不做，肌肉量只會越來越少

常言道「老化從腰腿開始」。或許有些人已經感受到上下樓梯比年輕時還要吃力了。

過了二十歲左右的巔峰期後，隨著年齡漸長，沒有運動習慣的人每年大約會減少1％的肌肉量。而肌肉量減少最明顯的部位就是腳。研究資料指出，從二十歲到八十歲為止，腳的肌肉量會減少30％以上。在這個逐漸便利的現代社會，若是繼續過著缺乏運動的生活，腳的肌肉一下子就會變少了。

雖然手臂和軀幹的肌肉也會隨著年齡增長而消退，卻不像腳那麼嚴重。必須優先練腳的理由很單純，其實就是腳的衰退速度很快。

肌肉不用會減少

若沒有運動習慣，肌肉量將隨著年齡增長而逐漸消減，不過，年齡絕對不是肌肉量減退的原因。肌肉是因為不用才會減少。

擔任體能訓練師指導學員時，我深刻體悟到缺乏運動對於肌肉衰退的影響更甚於年齡。某位十多歲的女性模特兒沒有運動習慣，為了保持纖細的體態，平常總是限制熱量攝取，而她卻連一下伏地挺身都做不起來。另一方面，許多定期訓練的六十多歲女性，卻能面不改色地連做好幾下伏地挺身。要避免肌肉衰退，使用肌肉至關重要。

在全身各種組織當中，肌肉是新陳代謝最活躍的組織。肌肉不斷進行分解合成，大約每兩個月就會完全更新。如果缺乏運動，一直不使用肌肉，分解的速度將大於合成的速度，導致身體越來越消瘦。

比方說一隻腳骨折了，必須暫時過著打石膏的日子。打過石膏的人應該很清楚，骨折痊癒拆下石膏後，原先動彈不得的腳會明顯變得比健康的腳要細。缺乏運動造成肌肉量減少就是這個道理。

二○二○年春天，受新冠病毒影響，日本政府發布緊急事態宣言，要求民眾減少外出。我們私人訓練健身房的會員也請了數個月到半年不等的假。

請假期間，不少人在家都沒運動。由於這段時間很長，等到重新開始訓練時，我們又做了一次體能檢測。當然，每個人的情況各有不同，不過平均而言肌肉量減少了二公斤，體重則增加了一公斤。有訓練經驗的人應該都很清楚，要增加兩公斤肌肉是非常辛苦的，必須以年為單位從事訓練。然而一段時間沒運動，肌肉量很快就掉了。

為什麼腳會衰退？

為什麼腳的肌肉比起手臂軀幹等部位更容易減少呢？原因在於下半身匯集了強而有力的必要大肌群，以便在移動時支撐自己的體重。「既然是強而有力的大肌群，應該不容易衰退吧？」讀者們一定會有這樣的疑問。接下來就為各位進一步說明。

為了使肌肉變強壯，必須施加一定以上的負荷。這在專業上稱作超負荷原則，也就是需要相應的大負荷才能鍛鍊出強壯的大肌肉。肌力基本上與肌肉的截面積成正比，不過大腿顯然比手臂強壯，要維持肌肉量勢必得施加大負荷。

讓我們回顧一下自己的日常生活。你平常對腳施加了多少負荷呢？

首先是通勤。想必不少居住在外縣市的人都是開車通勤吧。當然，開車對腳幾乎造成不了任何負荷。住在車站附近搭電車通勤，卻在車廂內盡可能找位子坐，這種人的腳也不會承受多少負荷。最近公司企業紛紛鼓勵居家上班，想必有些人只在特定的日子才外出通勤。居家上班當然無法為腳帶來什麼負荷。

那麼工作又如何呢？以居家上班為主，或是以開車為業的人，工作時雙腳不太可能承受必要的負荷。

前言也提過，當今社會十分便利，不僅可以在網路上購物，家事也能交給掃地機器人處理。以前的人看了或許會覺得這簡直是夢幻般的生活，不過相對來說，為腳帶來負荷的機會也減少了。

光靠健走是沒辦法練腳的

健走是對身體十分有益的運動。二○二○年外出自肅期間，政府也是普遍鼓勵到屋外健走或跑步，由此可見健走的好處。

以略喘的速度健走，還有燃燒脂肪的效果。起初只有五分鐘、十分鐘也無所謂。只要開始健走，便能實際體驗活動身體的暢快感。不僅身體變得越來越靈活，體力也會隨之提升。

那麼健走能否充分鍛鍊雙腳呢？很遺憾，答案是否定的。

如同前述，屁股大腿等下半身肌肉十分強壯，需要高強度的負荷，才能達到鍛鍊的目的。肌肉量嚴重衰退的人，剛開始是有可能長些肌肉，然而健走的負荷並不足以有效增加下半身的肌肉量。

要增加某個部位的肌肉，最少得施加讓該部位感到稍微吃力的負荷。可以輕鬆完成的運動是不夠的。例如有人每天帶著裝了兩公斤物品的手提包通勤，這種人拿著五百克的啞鈴訓練，就幾乎不會有效果。

若您已經養成健走習慣，請務必繼續保持下去；同時也要記得，光靠健走並不能增加腳的肌肉量。

如果想讓健走達成鍛鍊的效果，最好在健走路線中加入天橋等有階梯的地方。

今後將有越來越多人罹患運動障礙症候群?!

運動障礙症候群（簡稱LOCOMO）意指肌肉、關節、骨骼等運動器官衰退後無法順利執行日常動作，導致需照護的風險升高。目前，日本七十五歲以上年齡層每三人約有一人被判定為需要看護（援助），不過年輕的世代也不能置身事外。

你聽過肌少症（Sarcopenia）嗎？肌少症是指肌肉量因年齡增長或疾病因素而減少，導致身體機能低下，例如握力、下肢軀幹等部位肌力衰退，以及走路速度變慢，需要仰賴拐杖和扶手等等。

肌少症的原因有身體性活動不足、缺乏運動、慢性發炎、壓力增加、障礙、荷爾蒙分泌量變化、DNA損傷等等，但多半都可以自行預防。