《七週遇見對的人》：性能量駐留在第二脈輪，是我們各種創造活動的燃料，無論我們創造的是人、計畫，或愛的關係

文：凱薩琳．伍沃德．湯瑪斯（Katherine Woodward Thomas）

Lesson 33 ｜性的治療

「想要獲得新戀人的欲望，必須由駐留在每個人心中的愛來解決，它必須向大地的四面八方廣播，跨越時空，達到等待著你的未知伴侶。接著，所有的可能性都開放，魔法可以用它自己神祕而不可預測的方式展開。」 ——瑪格．阿南德（Margo Anand）《神奇性愛的藝術》（The Art of Sexual Magic）

曾經有一段時間，我以為自己必須要「找」一個情人，就像買一件新外套一樣，他必須大小合適、顏色正確，並有恰當的風格。最重要的是，他與我看起來要適配。我試了不少不錯的男人，但也很快地把他們甩掉。我雖然不是故意這麼做，卻傷了很多人的心。我在選情人時太沒智慧。

我們都有自己的故事可以說，雖然許多人寧願不要談。再沒有比閨房之中更複雜的情況，我們誤判情欲為愛戀，把吸引力當成連結，實際的情況遠比我們所願意承認的更多。午夜時做的決定，到晨曦時分卻發現是錯誤。我們的判斷力不佳，因絕望而行動，結果卻讓自己更加困惑，犯下錯誤。這就是二十一世紀的現況，兩性行為的規則似乎就是隨自己創造。在這個過程中，大多數人都被自己的激情火焰嚴重灼傷。

性的能量是無可比擬的力量漩渦，在最崇高的時候，性不折不扣是我們與神一樣的證據。它肩負著創造生命的力量，擁有能力可以療癒戀人的心，為它注入活力，我們獲得這個美麗而榮耀的恩賜。我們對性結合的渴望啟發我們對愛的需要，讓我們與超越自我之外的個體結合。經由性行為，分離個體融合為一——交纏的四肢、唾液和汗液，提醒我們人生中曾有合併在一起的絕對需要，我們盡可能回歸到出生之前還在子宮中合而為一的存在。性的結合可以說是回歸能量的根源，它是對生命最深的肯定。

「很多女人都有過去，但有人告訴我她至少有十來個過去，而且他們都很合拍。」 ——王爾德

然而，正如所有力量一樣，性的能量也經常遭到濫用和誤用，我們很多人都因為它而承受嚴重的後果。在最貶抑的情況下，性成了主宰的工具，成了從獵物身上竊取力量的小偷。任何受到強暴、亂倫，或性虐待的人，都明白個人的純真和安全遭受到這種最可怕方式剝奪破壞的結果，這是進入幽冥地獄的開始，讓人積年累月地在迷宮中掙扎，試圖再次找到回家的路。

我們都希望自己破碎、扭曲之處可以重新完整、變直。我們希望性創傷的悲傷和恥辱——無論是自己或他人造成的，都能離開我們的身體，只留下學到的教訓和獲得的智慧。我們內心深知，需要重新得回性完整性，然而我們可能不知道，想這樣做的希望多麼迫切。

性能量駐留在第二脈輪（chakra，也稱氣卦，是印度瑜伽認為人的身體一共有七個脈輪，是分布於人體各部位的能量中樞），這是創造力的力量基礎。因此性能量是我們各種創造活動的燃料，無論我們創造的是人、計畫，或愛的關係。在我們因為恥辱、傷害、防禦或憤怒，而未能完全擁有性力量時，就會造成深深的不足，就像喉頭發炎，卻還試圖說話。我們的創造力量遭到封鎖，我們放下努力開創人生的能力，就好像在反抗自己。我們的心靈需要愛，腦中也知道是安定下來的時候，但生殖器官卻不肯完全投入和放下自我。我們與自我的內心格格不入，因這種內在的鴻溝而深感沮喪。

「別批評自慰。這是在與我所愛的人親熱。」 ——伍迪．艾倫（Woody Allen，美國導演）

不只是受傷最重的人和性中心如此分離隔閡，其實大多數人都有這個問題。從文化的角度來說，我們認為靈性和肉欲分屬兩個完全不同的陣營，西方宗教也把這兩者分開。一般都把靈性視為上層脈輪的活動，我們禱告和冥想，認為上帝由心經過我們的頭頂向上，彷彿祂住在天上，而我們卑微的凡人是在下，在地球上。在與上帝對話時，我們很少會把生殖器和腹部包含在內。

而另一方面，性欲通常被視為是低層脈輪的現象。性能量從聖靈的能量分裂出來，由心向下（如果我們還把心與生殖器聯想在一起）。人類狂野獸性的激情被公認為是錯綜複雜誘惑和腐化之網的一部分。神祕主義者羅傑尼希曾經說過：「性被稱為原罪，但它稱不上原創，也並沒有罪。」然而數百年來，我們卻一直抱著這樣的觀念。

在過去，一提到精神性靈，就意味著我們得離開肉體。但在性靈的進化中，我們受到召喚，要把性靈帶進肉體，藉此治療內心的鴻溝。在這種情況下，性行為就由「肉體」活動轉化成神聖的活動，只是我們還沒完全做到。我們還隔離在自己的肉體中，感到大惑不解。我們的性能量分散破碎，很少人真正信任自己在性這方面能做出良好與健全的決定。我們不明白自己的情感，「是可以逢場作戲，還是要等他承諾？」「我該先對他開誠布公（即先說清楚我們是只能和對方一人交往？上一次愛滋檢查是何時？我們對彼此感覺如何？），還是聽天由命？」

由於直覺和智慧是經由第六（「三眼輪」，third eye）和第七（「頂輪」，crown）脈輪來到我們心中，而性欲望則處於第一（「海底輪」，root）和第二（「生殖輪」，creative center）輪，我們怎麼知道如何探求自己的內心，找出回答自己問題的答案？不只是少數人不知道該用身體的哪個部分去想，我們所有的人都是如此。

「酒不醉人人自醉。」 ——魯米

大多數人對於過去在性方面的不檢點都至少有一些慚愧羞恥的心理，只希望當初能做不同的選擇。我們所犯的過錯不知何故揮之不去，玷汙我們的靈魂，就好像有些珍貴且無法挽回的事物已經喪失，或者更糟的是，從我們這裡被偷走。我們都需要原諒自己在某段時間缺乏判斷力的表現。曾有一名男學員接受了一年的治療，才敢承認自己在十歲時與他七歲的妹妹亂倫，在背負著隱祕的恥辱將近二十年後，他終於承認了自己可怕的罪（當時在他看來），他終能向妹妹道歉補償。