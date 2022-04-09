2022/04/09,
歐洲

烏克蘭火車站遭火箭擊中至少50人死亡，歐盟主席承諾加快處理烏克蘭入歐申請

烏克蘭火車站遭火箭擊中至少50人死亡，歐盟主席承諾加快處理烏克蘭入歐申請
歐盟執委會主席范德賴恩與烏克蘭總統澤倫斯基見面。Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

分析認為，這類針對平民的襲擊往往會強化西方的決心，並可能促使歐盟對俄羅斯實施更多製裁。

烏東城市克拉莫托斯克（Kramatorsk）用來撤離平民的車站週五（8日）疑遭到俄軍火箭襲擊，至少有50人喪生、近百人受傷住院。這是俄羅斯繼基輔近郊小鎮布查的屠殺行動後，再一次針對平民的攻擊。

烏克蘭國家鐵路公司8日表示，俄軍發射兩枚火箭，攻擊烏東城市克拉莫托斯克被用來撤離平民的鐵路車站，烏克蘭頓內次克州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）表示，克拉莫托斯克火車站的死亡人數已上升至50人，包括5名兒童，有98人住院。

當地警方表示，火箭擊中了一個臨時候車室，在那裡有數百人正在等候疏散列車。克拉莫托斯克市長洪契連科（Oleksander Honcharenko）說，在過去兩週，每天約有8000人前往車站撤離，週五當火箭襲擊時，約有4000人在車站。

倖存者說，看到滿身是血的人湧入車站，地上到處都是屍體，不知道是受傷還是已經死亡。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）痛批，俄軍知道克拉莫托斯克火車站「擠滿了平民」，然而，他們卻發動了致命的火箭襲擊，這樣的行為是「蓄意屠殺」。

頓內次克州長基里蘭科也說，這場空擊是針對一般百姓的：

「現在不僅是鐵軌，還發射了含有成捆彈藥的導彈，這些導彈是準備給人類的。這絕對證實了這次（空襲）是針對平民。」

「他們想播下恐慌和恐懼，他們想儘可能的殺死越多平民。」

克拉莫托斯克車站的襲擊引來國際撻伐，美國白宮譴責車站襲擊的可怕和毀滅性；英國外交大臣表示，以平民為目標是戰爭罪，將追究俄羅斯和普亭的責任。法國總統馬克宏更痛批，這次空襲行動「令人憎惡」：

烏克蘭平民正在逃離最糟糕的情況。他們的武器？嬰兒車、絨毛玩具、行李箱。今天早上在克拉莫托斯克火車站，等待離開的家庭遭受了難以想像的痛苦。數十人死亡，數百人受傷。太可惡了。

不過俄羅斯國防部週五發表聲明，稱克拉莫托斯克火車站空襲的指控是烏克蘭的「挑釁」：

來自基輔政權、關於俄羅斯4月8日在克拉莫托斯克車站的「火箭襲擊」的所有言論都是挑釁，絕對不符合現實。

4月8日，俄羅斯武裝部隊沒有在克拉莫托斯克市進行或計劃任何砲擊。在克拉莫托斯克火車站附近發現並由目擊者公佈的托卡奇（ Tochka-U）戰術導彈的殘骸，僅有烏克蘭武裝部隊在使用。

這份聲明與俄方否認在基輔郊區布查屠殺平民的說法雷同，儘管越來越多證據顯示，布查慘案是俄羅斯發動的軍事行動。《CNN》也指出，烏克蘭軍隊的庫存中有蘇聯設計的托卡奇導彈，過去也曾被俄羅斯和分離主義份子使用過。

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Photo Credit: AP / 達志影像
在布查鎮發現的亂葬岡。

俄軍最近的襲擊顯示什麼？

烏克蘭當局表示，此次襲擊發生之際，俄羅斯軍隊正準備在烏克蘭東部展開大規模行動，以佔領烏東頓巴斯（Donbas）地區，頓巴斯地區內的頓內次克州與盧甘斯克州目前由親俄分離主義份子掌握。英國情報部門也表示，俄羅斯軍隊已經從烏克蘭北部完全撤退到白羅斯和俄羅斯，許多人可能會被轉移到烏克蘭東部，在頓巴斯作戰。

在克拉莫托斯克遭到襲擊之前，基輔近郊的小鎮布查、博羅江卡、切爾尼西夫等地都遭到俄軍攻擊。其中布查據悉有超過320人死亡且多為平民，讓聯合國大會於緊急召開特別會議，表決通過暫停俄羅斯在聯合國人權理事會中的成員資格，後俄羅斯主動退出聯合國人權理事會。

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《CNN》首席國際主播阿曼普爾（Christiane Amanpour）指出，這次襲擊讓人想起波赫戰爭期間，在塞拉耶佛一個市集發生的襲擊事件，「普通百姓在戰事開始時遭到屠殺」。不過阿曼普爾表示，這類針對平民的襲擊往往會強化西方的決心，並可能促使歐盟對俄羅斯實施更多製裁。

歐盟主席訪視布查亂葬岡，承諾加快處理烏克蘭入歐程序

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今日也抵達烏克蘭。她先去布查訪視亂葬岡。范德賴恩表示，布查的平民屠殺顯示了俄羅斯總統普亭軍隊的殘酷面孔，歐盟承諾支持烏克蘭保衛歐洲邊界。

范德賴恩稍後也和烏克蘭總統澤倫斯基會面，為表示對烏克蘭的支持，歐盟交給澤倫斯基一份關於加入歐盟的調查問卷，范德賴恩表示，歐盟會支持烏克蘭，確保申請入歐程序不會需時數年，而是數週內完成。

澤倫斯基收到裝在信封裡的問卷後保證，一週內就可以準備好。

歐盟已經對俄羅斯實施第五輪制裁，禁止向歐盟購買、進口或轉讓來自俄羅斯或從俄羅斯出口的煤炭，將自2022年8月起生效。不過澤倫斯基呼籲歐盟採取更多措施懲罰俄羅斯，包括禁止從該國購買石油和天然氣，並呼籲歐盟接受烏克蘭為正式成員。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元


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