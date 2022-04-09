烏克蘭火車站遭火箭擊中至少50人死亡，歐盟主席承諾加快處理烏克蘭入歐申請

烏東城市克拉莫托斯克（Kramatorsk）用來撤離平民的車站週五（8日）疑遭到俄軍火箭襲擊，至少有50人喪生、近百人受傷住院。這是俄羅斯繼基輔近郊小鎮布查的屠殺行動後，再一次針對平民的攻擊。

烏克蘭國家鐵路公司8日表示，俄軍發射兩枚火箭，攻擊烏東城市克拉莫托斯克被用來撤離平民的鐵路車站，烏克蘭頓內次克州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）表示，克拉莫托斯克火車站的死亡人數已上升至50人，包括5名兒童，有98人住院。

當地警方表示，火箭擊中了一個臨時候車室，在那裡有數百人正在等候疏散列車。克拉莫托斯克市長洪契連科（Oleksander Honcharenko）說，在過去兩週，每天約有8000人前往車站撤離，週五當火箭襲擊時，約有4000人在車站。

倖存者說， 看到滿身是血的人湧入車站，地上到處都是屍體， 不知道是受傷還是已經死亡。

烏克蘭外交部長 庫列巴（Dmytro Kuleba）痛批，俄軍知道克拉莫托斯克火車站「擠滿了平民」，然而，他們卻發動了致命的火箭襲擊，這樣的行為是「蓄意屠殺」。

Russians knew that the train station in Kramatorsk was full of civilians waiting to be evacuated. Yet they stroke it with a ballistic missile, killing at least 30 and injuring at least a hundred people. This was a deliberate slaughter. We will bring each war criminal to justice. pic.twitter.com/cq0CX9wovV — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 8, 2022

頓內次克州長基里蘭科也說，這場空擊是針對一般百姓的：

「現在不僅是鐵軌，還發射了含有成捆彈藥的導彈，這些導彈是準備給人類的。這絕對證實了這次（空襲）是針對平民。」 「他們想播下恐慌和恐懼，他們想儘可能的殺死越多平民。」

克拉莫托斯克車站的襲擊引來國際撻伐，美國白宮譴責車站襲擊的可怕和毀滅性； 英國外交大臣表示， 以平民為目標是戰爭罪，將追究俄羅斯和普亭的責任。 法國總統馬克宏更痛批，這次空襲行動「 令人憎惡」：

烏克蘭平民正在逃離最糟糕的情況。 他們的武器？ 嬰兒車、絨毛玩具、行李箱。 今天早上在 克拉莫托斯克 火車站，等待離開的家庭遭受了難以想像的痛苦。數十人死亡，數百人受傷。太可惡了。

不過 俄羅斯國防部週五發表聲明，稱 克拉莫托斯克火車站空襲的指控是烏克蘭的「挑釁」：

來自基輔政權、關於俄羅斯4月8日在 克拉莫托斯克 車站的「火箭襲擊」的所有言論都是挑釁，絕對不符合現實。



4月8日，俄羅斯武裝部隊沒有在 克拉莫托斯克 市進行或計劃任何砲擊。 在克拉莫托斯克火車站附近發現並由目擊者公佈的托卡奇（ Tochka-U）戰術導彈的殘骸，僅有烏克蘭武裝部隊在使用。

這份聲明與俄方否認在基輔郊區布查屠殺平民的說法雷同，儘管越來越多證據顯示，布查慘案是俄羅斯發動的軍事行動。《CNN》也指出， 烏克蘭軍隊的庫存中有蘇聯設計的托卡奇導彈，過去也曾被 俄羅斯和分離主義份子使用過。

Photo Credit: AP / 達志影像 在布查鎮發現的亂葬岡。

俄軍最近的襲擊顯示什麼？

烏克蘭當局表示，此次襲擊發生之際，俄羅斯軍隊正準備在烏克蘭東部展開大規模行動，以佔領烏東頓巴斯（Donbas）地區，頓巴斯地區內的 頓內次克州與盧甘斯克州目前由親俄分離主義份子掌握。英國情報部門也表示，俄羅斯軍隊已經從烏克蘭北部完全撤退到白羅斯和俄羅斯，許多人可能會被轉移到烏克蘭東部，在頓巴斯作戰。

在克拉莫托斯克遭到襲擊之前，基輔近郊的小鎮布查、博羅江卡、切爾尼西夫等地都遭到俄軍攻擊。其中布查據悉有超過320人死亡且多為平民，讓聯合國大會於緊急召開特別會議，表決通過暫停俄羅斯在聯合國人權理事會中的成員資格，後俄羅斯主動退出聯合國人權理事會。

《CNN》首席 國際主播阿曼普爾（ Christiane Amanpour）指出 ，這次襲擊讓人想起波赫戰爭期間，在 塞拉耶佛一個市集發生的襲擊事件，「普通百姓在戰事開始時遭到屠殺」。不過 阿曼普爾表示，這 類針對平民的襲擊往往會強化西方的決心，並可能促使歐盟對俄羅斯實施更多製裁。

歐盟主席訪視布查亂葬岡，承諾加快處理烏克蘭入歐程序

歐盟執委會主席 范德賴恩（Ursula von der Leyen）今日也抵達烏克蘭。她先去布查訪視亂葬岡。范德賴恩 表示，布查的平民屠殺 顯示了俄羅斯總統普亭軍隊的殘酷面孔，歐盟承諾支持烏克蘭保衛歐洲邊界。

范德賴恩稍後也和烏克蘭總統澤倫斯基會面，為表示對烏克蘭的支持，歐盟交給澤倫斯基一份關於加入歐盟的調查問卷，范德賴恩表示，歐盟會支持烏克蘭，確保申請入歐程序不會需時數年，而是數週內完成。

澤倫斯基收到裝在信封裡的問卷後保證，一週內就可以準備好。

👍 The EU has handed President Zelensky a questionnaire which will lead #Ukraine a step further in being granted EU candidate status. European Commission chief Ursula von der Leyen said EU will support 🇺🇦 to ensure its completion takes "weeks, not years." https://t.co/wOAoMkVSub pic.twitter.com/NXSk3EzDF8 — Glasnost Gone (@GlasnostGone) April 8, 2022

歐盟已經對俄羅斯實施第五輪制裁，禁止向歐盟購買、進口或轉讓來自俄羅斯或從俄羅斯出口的煤炭，將自2022年8月起生效。不過澤倫斯基呼籲歐盟採取更多措施懲罰俄羅斯，包括禁止從該國購買石油和天然氣，並呼籲歐盟接受烏克蘭為正式成員。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元