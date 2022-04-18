我用數據證明，「調高基本工資」就能讓台灣GDP成長率回到1997年榮光

台灣經濟之所以停滯不前，是因為它沒有恢復到1997年以前的水平。這是什麼意思？讓我們進一步探索。

在下圖中，我們可以看到1997年經濟危機之後，台灣的GDP在2001年萎縮，但並沒有恢復到1997年之前的水平——紫色線顯示2000年之後的GDP沒有回到1997年之前橙色線經濟水平。

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2008年經濟危機後，台灣經濟第二次萎縮，再次沒有回到1997年和2008年之前的經濟水平。

因此，台灣經濟從未恢復到1997年前的經濟水平。

再看韓國，雖然其經濟在1998年略有萎縮，但其經濟迅速回升並在2008年經濟危機到來時恢復到1997年之前的水平。不僅如此，在2008年危機之後，韓國經濟2010年時的增加速度更快，並超過了1997年之前的水平。

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在波蘭，其經濟在1997年和2008年危機之後放緩，但在2017年增加回升後，正在恢復到1997年之前的水平。

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捷克的趨勢與波蘭相似，捷克的經濟在兩次危機後都放緩，但在2014年回升，並正在回到1997年之前的水平。

你會注意到波蘭和捷克的軌跡與台灣相似，但它們是如何恢復的呢？而且，台灣怎麼沒能恢復？原因是因為他們更高的工資增加，我們稍後會看到。

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斯洛維尼亞相對不受1997年危機的影響，在2008年危機後出現萎縮，但在2017年增加回升後恢復到1997年之前的水平。

愛沙尼亞的經濟在兩次危機後也出現萎縮，然而在2008年危機之前，它出現了巨大的增加，這減輕了2008年後經濟放緩的影響。愛沙尼亞隨後在2011年迅速回升，然後恢復到1997年之前的水平。

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台灣經濟無法復甦，因為工資增加太慢，從而阻礙家庭消費支出和營業利潤進一步增加

與上述這些新興經濟體相比，台灣經濟落後的原因就很明顯了：台灣仍未從1997年和2008年的經濟危機中恢復過來。

為什麼會這樣？

由於台灣的工資在1997年危機後停止增加，家庭消費支出無法增加到足以幫助經濟和營業利潤復甦的程度。因此，經濟成長的驅動力相互脫鉤。

然而，在韓國，其基本工資繼續增加，家庭消費支出、營業利潤和經濟因此繼續同步增加。

大多數其他新興經濟體的情況與韓國相同，工資上漲有助於推動家庭消費支出、營業利潤和經濟的增加。

在下面的圖表中，我們可以看到波蘭的基本工資、家庭消費支出、營業利潤和經濟一直在密切同步增加。

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波蘭家庭消費支出和營業利潤的增加，通常會跟隨基本工資的增加。

在接下來的兩個國家的比較中，這個趨勢更加明顯。

在捷克，從1990年代初到2000年代中期，隨著其基本工資開始更高水平的增加，其家庭消費支出、營業利潤和經濟也開始快速增加，直到2008年經濟危機。

2008年危機後，基本工資從2007年到2012年連續六年沒有增加，導致家庭消費支出、營業利潤和經濟也停滯。

當基本工資從2013年開始再次回升後，家庭消費支出、營業利潤和經濟再次以更快的速度增加。

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愛沙尼亞也有類似的情況。2008年經濟危機之前基本工資的較高工資增加有助於擴大家庭消費支出、營業利潤和經濟的增加。

基本工資在2008年危機後四年沒有增加，但此後，基本工資再次大幅增加，並隨之拉動家庭消費支出、營業利潤和愛沙尼亞的經濟。

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台灣經濟未復甦，因為工資增加太低，不足以帶動家庭消費支出和營業利潤的增加

如上所述，波蘭和捷克的經濟成長軌跡與台灣相似，但它們的經濟已恢復到1997年以前的水平或正在恢復中。

然而，台灣並沒有恢復。

在上面的比較中，我們看到，1997年經濟危機後，台灣的基本工資連續九年沒有增加。在捷克和愛沙尼亞，他們的基本工資也分別有六年和四年沒有增加。

但他們的經濟如何能夠復甦，而台灣卻不能？

原因是他們更高的工資增加。

當我們比較捷克時，基本工資的高增加對經濟的影響是最明顯的。

與台灣一樣，捷克在2008年危機後的六年內沒有提高基本工資，經濟成長所以也經歷了類似的放緩。

然而，在捷克決定在2012年提高基本工資後，經濟成長也出現了明顯的回升。我們看到捷克的經濟在2014年突然好轉，恢復到1997年之前的水平。這個好轉也與基本工資的快速增加相吻合（如下圖的藍線所示）。

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的確，與其他與台灣經濟發展相似的新興經濟體的基本工資增加相比，我們可以看到，它們的工資增加遠遠超過台灣。

當我們觀察與台灣經濟軌跡相似的一組國家時，在愛沙尼亞、波蘭和捷克，從1998年到2022年，它們的平均基本工資增加率分別為10.8%、8.3%和8.0%。然而，台灣的增加率僅為1.9%。我們可以看到下圖的紅線，看到台灣的基本工資增加有多低。

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從1998年到2022年，拉脫維亞、立陶宛、韓國和斯洛維尼亞的平均基本工資年均增加率分別為9.7%、8.3%、7.5%和6.2%，而台灣則為1.9%。

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下圖使用條形圖更清楚地說明了這一點。在經濟發展相似的新興經濟體中，台灣的基本工資增加最慢。

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台灣的工資增加如此緩慢，是因為在1997年至2008年的危機期間，台灣的基本工資僅在其中一年，即2007年有所增加，但在其他九年中根本沒有增加。在2008年危機之後，基本工資在2008年、2009年、2011年和2016年的四年中再次零增加。基本工資在2010年、2012年、2013年、2014年和2015年僅分別增加了3%、5.03%、1.42%、1.19%和3.81%。