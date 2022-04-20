余杰《美國左禍與自由危機》：鄧小平的「投名狀」讓美國引鴆止渴，再用「韜光養晦」騙過天真左派

文：余杰

鄧小平的「投名狀」讓美國引鴆止渴

毛死後，鄧小平在權力鬥爭中勝出，結束文革，將治國重心從意識形態轉向經濟建設。但經歷十年浩劫，中國已然民不聊生、民怨沸騰。鄧小平是聰明人，知道孫子兵法中「圍魏救趙」的道理，他需要發動一場小規模的、收發自如的對外戰爭，來轉移民眾不滿並凝聚民心，打擊的對象自然是近年來在南方邊境屢屢與中國發生衝突的越南。

鄧小平也將打越南視為一份給美國的「投名狀」——他的改革開放「新政」，離不開美國和西方的技術與金融支持。而且，打越南可切斷蘇聯在東南亞的黑手，遏制蘇聯在亞洲的擴張，讓中國避免受到南北夾擊。

近代以來，中越關係千絲萬縷，剪不斷、理還亂。一九四九年，中共奪取政權之後，即派出軍事顧問團幫助越共對抗法軍。美國出兵越南後，中國是北越最堅定和最慷慨的盟友，提供的實質性幫助比蘇聯更大。一九六二年，毛澤東答應向北越提供九萬枝槍炮，毛說：「凡是越南需要的，我們就優先供應。」

解放軍幫助北越訓練軍隊、傳授遊擊戰知識、援建工業設施和鐵路。前後累計共有三十二萬解放軍官兵被派往北越，巔峰時的一九六七年有十七萬人在北越，在越南傷亡的中國軍人和工程技術人員近六千人。在整個越南抗美戰爭期間，中國對越南總援助加上中國援越部隊和技術人員開支，超過兩百億美元。中越兩個政權的關係，正如中國與北韓，堪稱「血盟」。

然而，越戰後期，因中美關係解凍，越南感到被中國背叛，遂倒向蘇聯。越戰剛結束，越南開始做「印度支那聯邦」（東南亞的「小中華」）大夢，出兵推翻中國支持的赤柬政權，驅逐在越南的數十萬華僑。中國認為越南恩將仇報、成了蘇聯在南方包圍中國的打手。中越交惡，邊境衝突不斷。

一九七九年一月，鄧小平訪美，這是他一生中最重要的一次出訪。他是中共建政之後訪美的最高級別官員。他的官方身分只是副總理，但他已掌握最高權力，美方給予他國家元首的超規格接待。這次出訪以後，鄧小平再也沒有離開過中國。

這次出訪，是鄧小平贏得美國信任的一次大考，也是一出演給蘇聯看的大戲，更是對越南作戰提前進行的心理戰。打越南是他為美國送上的一份大禮，其實是一份裹了蜂蜜的毒藥。

在抵美國的第一天夜裡，鄧小平應邀到時任國家安全顧問的布里辛斯基（Zbigniew Brzezinski）位於維吉尼亞麥克林的家中做客。在這次非正式交談中，鄧小平對主人提出，他希望與卡特總統有一個小規模的會晤，談一談越南問題。

次日上午和下午，鄧小平一直在白宮與卡特展開正式會談。上午的會談較為正式。鄧小平指出，中國現在認為蘇聯是頭號敵人，願意與美國密切合作對抗蘇聯的擴張，「我們不是建議成立正式聯盟，而是各自根據自己的立場行事，協調行動，採取必要措施」。已離開權力中樞的季辛吉評論說：「不組成聯盟卻作為盟國一起行動，這把現實主義發揮到極致。」同為現實主義者的季辛吉對鄧小平惺惺相惜，他讀出了鄧小平的心裡話：「在鄧小平看來，中美關係共同利益反映在建立非正式的全球安排，在亞洲通過政治和軍事合作遏制蘇聯。」

在白宮的會談中，鄧小平將越南稱為東方的古巴，是蘇聯從南部威脅中國的基地，為他拋出打越南的計畫做好了鋪墊。

下午的正式會談結束後，應鄧小平要求，雙方轉到橢圓形辦公室舉行一場參與人數更少的祕密會議。除了總統卡特、副總統孟岱爾（Mondale）、國家安全顧問布里辛斯基和國務卿范錫（Cyrus Vance）之外，美方其他人員全部退席。

鄧小平以嚴肅而又果決的作風，說出了對越南發動懲罰性打擊的計畫。他告訴卡特，如果中國對越南發動懲戒戰爭，他考慮到蘇聯入侵的可能性，北京將安排從北方邊境撤退三十萬平民。不過，若只是打一場有限戰爭，能速戰速決，莫斯科就來不及做「大反應」；而且時值寒冬，蘇聯對中國北方發動攻擊也比較困難。鄧又說，中國「不害怕」，但需要華盛頓「道義上的支持」。

卡特此前從情報中得知，中越關係已惡化，但聽聞此言仍大吃一驚。平庸而缺乏魄力的卡特，被鄧小平嚇破了膽，一時不敢接過這張投名狀。他企圖勸說鄧放棄懲越計畫，他告訴鄧，此舉可能造成極大的反效果，世界輿論可能同情越南。但他沒有譴責或直接反對鄧的計畫，他溫和的否定暗含著含糊的默許：「這是個嚴重的問題。你們不僅會受到來自背面的軍事威脅，而且還要面對國際態度的轉變。……我們很難鼓勵暴力，我們可以給你們通報情報。據我們所知，最近沒有蘇軍向你們邊境移動的動作。我的話只能說到這個地步。我們也和世界各國一起譴責越南，但是出兵越南會造成不穩定，是非常嚴重的行為。」

支持中國對越南動武的布里辛斯基日後寫道：「我擔心總統可能被國務卿范錫說服，對中方施加最大壓力，不讓他們動武：因為這只會使中國人認為美國乃是『紙老虎』。」他對鄧表示一定的欽佩之意：「我私下希望，鄧小平重視動武這件事，能對美國某些關鍵決策者有所啟發。」其弦外之音是，他對卡特軟弱的外交政策有所不滿，認為卡特缺乏鄧小平的魄力——卡特是二十世紀下半葉最軟弱的總統。

次日早晨，卡特和鄧小平單獨會晤，只有一名翻譯在場。卡特向鄧小平讀了一封他連夜親筆寫好的信——這封信至今尚未公開。布里辛斯基後來說：「總統親筆寫了一封信給鄧小平，信的基調是溫和的，內容是嚴肅的。裡面強調要力行克制，並總結了可能發生的不利的國際後果。我覺得這麼做是合適的，因為我們不能正式和中國人聯手。」