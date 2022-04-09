【東南亞週報】菲大選倒數臉書移除400個違規帳號、印尼將對加密貨幣課稅、星加坡擬允許女性凍卵

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第165期，為讀者挑選2022年4月2日至4月8日期間，有關菲律賓、馬來西亞、新加坡、印尼、緬甸與泰國的六則東協區域大事。

菲律賓｜菲大選倒數 Meta移除400個違規帳號

菲律賓總統大選倒數一個月，為避免仇恨言論和假訊息持續散布，社群媒體臉書（Facebook）的母公司Meta本週表示，已在菲律賓 關閉400多個違反規定的帳號、社團及粉絲專頁 。

菲律賓將於5月9日舉行總統選舉，受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響，許多選舉宣傳與造勢活動轉為線上，在社群媒體上的仇恨言論乃至於假訊息數量也大幅增加。Meta表示，目前已移除了400多個違反社群規範的帳號及頁面，其中也包括與菲律賓新人民軍（Philippines’ New People’s Army）有關的頁面。新人民軍為菲律賓共產黨的武裝游擊隊，已被政府列為非法組織與恐怖組織。

Meta更指出，會持續與菲律賓政府單位、事實查核組織、公民團體等合作，並成立 選舉營運中心 （Election Operations Center），以提升對選舉訊息的偵測和回應的速度，加強平台上訊息的正確性與廣告贊助的透明度。

選戰倒數一個月，根據菲國民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）本週公布之 民調結果 ，其在3月17到21日期間針對 2400位選民 調查總統人選支持度，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）以56%支持率位居第一；但相較於2月進行的民調，他的支持率下降4個百分比。而現任副總統羅貝多（Leni Robredo）以24%次之，支持率則上升了9個百分比。

Photo Credit：中央社 菲律賓總統大選逼近，民調顯示，總統候選人小馬可仕支持率高達6成，邁向總統大位聲勢看好。圖為小馬可仕（左前）和副手薩拉．杜特蒂（右2）在造勢大會揮舞菲律賓國旗。

馬來西亞＆新加坡｜馬星擴大開放邊境 陸路邊界再現車潮

因COVID-19疫情而在2020年3月18日封鎖的馬來西亞－新加坡邊境，於2021年4月1日午夜擴大開放。闊別逾700多日，新柔長堤和馬新第二通道再現車潮，大批民眾在開放前一小時就開始等待。從新加坡回到大馬的民眾甚至高唱國歌，亦有民眾在柔佛放起煙火迎接遊子歸來。

兩年以來，受國境封鎖的政策影響，長堤和第二通道一改過去車水馬龍的景象，僅剩運送必需品的貨車來往，場面異常冷清。2021年11月29日，馬新啟動「疫苗接種者旅遊走廊」（VTL）計畫，才出現往來兩地的客運。

大馬自4月1日起，完成疫苗接種者在入境前兩天完成核酸檢測（PCR）為陰性，入境後可免隔離，並在馬新陸路邊界開放私人交通工具通關。柔佛政府為迎接入境人潮，動員了2700名官員在長堤和第二通道的關卡24小時值班，通關櫃台也100%全面運作。

此次人潮大部分為大馬國民，其中包含許多「越堤族」。在疫情爆發前，越堤族大部分會每天往返馬新工作，也有人平日居住在新加坡，週末才回到大馬。儘管馬新去年已啟動VTL計畫，因其程序複雜及每日跨境名額有限，許多歸心似箭的大馬國民只能在兩國鬆綁防疫後才能踏上返鄉之路。

Photo Credit： Lionel Lim CC BY 2.0 新柔長堤的夜景

新加坡｜星國會通過首份女性發展白皮書 21歲至35歲女性將可凍卵

新加坡國會4月5日拍板通過該國首份「女性發展白皮書」。該白皮書於3月28日公布，內容涵蓋職場平等、對看護者的認可與支持、防止暴力與傷害、扶持女性的其他支持措施，以及觀念上的轉變5大面向，預計在未來10年透過25個行動計畫提升女性地位。其中，白皮書提出未來讓21歲至35歲的健康女性、無論是否已婚都能選擇凍卵，但只有合法夫妻能使用冷凍的卵子生育。

星國衛生部長王乙康在國會辯論時表示，父權結構和男主外、女主內等舊有觀念無法在一代人的時間內消除，但教育和科技是促進男女平等的主要驅動力，只要人們改變思維，認為男女平等對社會更有利，那麼舊有的父權結構觀念將會消失。他也指出，有平等的自由選擇正是這份白皮書的核心。

新加坡內政兼律政部長尚穆根也表示，白皮書闡述了若干行動計畫，但最根本的，需要社會多數人把尊重女性和女性平等的概念內化，視它們為值得珍惜的基本價值觀。通訊及新聞部長兼內政部第二部長楊莉明則強調女性發展須貫穿平等、協作與相互尊重的核心價值觀，「女性獲得更多，不代表男性獲得更少。職場公平、靈活的工作安排，以及對看護人員的支援，同時惠及女性和男性」。



總理李顯龍在臉書上感謝所有為白皮書及性別平等做出貢獻的人，他表示：「這是一個充滿希望的開端，有助於建立一個更公平及包容的社會，讓所有新加坡人都能自由且充分地追求自己的願望。」

印尼｜印尼5月起擬對加密貨幣交易課稅

有鑑於加密貨幣的投資熱潮日益興盛，印尼政府宣布，擬 自5月1日起 針對加密貨幣的交易課徵0.1%的增值稅及0.1%的資本利得稅。

COVID-19疫情期間，印尼民眾對加密貨幣投資與交易的熱潮加劇。根據印尼期貨管理局（英文縮寫CoFTRA）統計，2021年5月時，印尼約有 445萬 個加密貨幣持有人；至2021年底，人數已增長至 1100萬 。而根據加密貨幣交易平台Gemini近日調查指出，印尼有約 41%的受訪者 持有加密貨幣，比例為亞太地區最高。