「巴掌事件」掩蓋演藝人員功苦，美演藝學院宣布：威爾史密斯10年內不得參加奧斯卡典禮

美國演員威爾史密斯（Will Smith）日前在奧斯卡頒獎典禮上賞了主持人克里斯洛克（Chris Rock）一巴掌後，美國演藝學院週五（8日）做出懲處決定，威爾史密斯將被禁止參加奧斯卡頒獎典禮和其他奧斯卡活動10年，但並不會收回他手上的小金人獎座。

「董事會已決定，自2022年4月8日起算的10年內，史密斯先生不得親自或以視訊方式參加任何演藝學院的活動，包含且不限於奧斯卡頒獎典禮。」美國演藝學院院長魯賓（David Rubin）和執行長哈德遜（Dawn Hudson）周五發表聯合聲明，說明8日在洛杉磯舉行的理事會會議上做出的決定。

聲明中表示，奧斯卡頒獎典禮旨在歡慶過去1年內演藝從業人員的功苦，但那些時刻「被威爾史密斯在台上展示不可接受的有害行為所掩蓋了」。

演藝學院表示，在發生打耳光事件的時候，它沒有充分解決當時的情況，對此學院深表歉意。學院表示，這是他們為來賓、觀眾和學院在世界各地的大家庭做好榜樣的機會，但「我們沒有做好準備，對這前所未有的情況毫無預備。」

我們今天針對威爾史密斯的行為採取的行動，是朝保護我們的表演者和來賓的安全，以及恢復對學院的信任的目標邁出的一步。 我們希望這可以為所有參與和受影響的人開啟一段康復和恢復的時期。

演藝學院也在信中對 克里斯洛克「 在特殊情況下保持鎮定」深表感謝。

第94屆奧斯卡頒獎典禮上，頒獎人克里斯洛克在台上暖場時，大開威爾斯密斯的妻子潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett-Smith）掉髮玩笑，克里斯洛克當時說，迫不及待看到潔達蘋姬史密斯演出電影《魔鬼女大兵2》，暗指潔達蘋姬史密斯的光頭造型能夠從軍。

威爾史密斯當場情緒失控，上台打了克里斯洛克一巴掌，回到座位後還繼續向台上的克里斯洛克大喊怒噴：「不准用你他媽的臭嘴講我老婆的名字。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

不到1小時後，威爾史密斯憑藉著《王者理查》這部電影獲得了本屆奧斯卡最佳男主角獎。威爾史密斯致詞時也向演藝學院致歉，也希望影藝學院未來還能邀請他回來。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

針對演藝學院的處分，威爾史密斯給《CNN》的簡短回應表示，「我接受並尊重學院的決定」。威爾史密斯已於本月1日已經辭去演藝學院的成員資格，他的聲明指出，將接受董事會認為適當的任何進一步懲處。

《綜藝報》指出，這份懲處並不影響威爾史密斯已經贏得的奧斯卡獎座，雖然 業內人士和影迷一直呼籲收回威爾史密斯的獎座，但奧斯卡沒有法律授權可以這麼做。 甚至連遭控性侵且被定罪的好萊塢監製哈維．溫斯坦（Harvey Weinstein）與導演 羅曼波蘭斯基 （Roman Polanski），雖然都被演藝學院除名，但仍持有 奧斯卡獎。

歷年 只有一個奧斯卡獎座被收回；一部關於美國青少年合唱團的紀錄片《Young Americans》在1969年獲得了奧斯卡最佳紀錄片獎，但 後來因為這部電影是於1967年上映、不符資格而被取消已經獲得的奧斯卡獎。

不過，除了演藝學院的處分，至少已經有Sony與Netflix兩家公司暫停與威爾史密斯合作的計畫。

Netflix Backs Away from Will Smith Film ‘Fast and Loose’ (Exclusive) https://t.co/IFoYjrXQcZ — The Hollywood Reporter (@THR) April 2, 2022

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元