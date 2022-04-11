俄烏戰爭拖得越久，俄羅斯與中共就越能利用「外交、能源戰」削弱民主陣營

文：趙君朔

進行到第39天，俄羅斯侵略烏克蘭戰事進入一個轉折點。久攻基輔、切爾尼可夫和蘇梅等北方戰區城市卻遲遲沒有進展的俄軍已經先撤退，在基輔近郊的Bucha留下各種殘忍殺害平民的證據。但是黑海沿岸的港口城市敖得薩依然被俄軍空襲，同時烏東的馬里烏波爾一樣遭到持續猛攻。這表示普亭完全沒有打算認輸，只是做了進攻優先順序的調整，北約秘書長也表示這不是真正的撤退。

和談、撤兵沒那麼容易

的確如前倫敦國王學院戰爭研究教授Lawrence Freedman在《金融時報》評論中所言，普亭需要打下他一直在國內宣傳受到烏克蘭新納粹勢力迫害的烏東，才有戰果足以向人民展示，並當成停火或是和談籌碼。

但對烏克蘭而言，為了守護烏東國土，從2014年以來已經付出上萬人命的代價，沒有道理在戰事比想像中有利之下，還同意割讓領土。而且這樣做很可能只是換來暫時的和平，之後隨時會遭受休養生息完畢的俄軍從佔領的區域再度進攻。因此在沒有一方取得戰場上決定性優勢前，很難期望戰爭會透過和談趕快結束。

所以現在的關鍵變成美國和北約國家願不願意提供烏克蘭足以反攻的重型武器，如坦克、戰鬥機和長程飛彈以求迅速徹底清除境內的俄軍。若澤倫斯基總統無法說服美國和北約，戰事朝長期化的方向走的話，其實恐怕並不如許多分析認為的拜登政府是打算拖垮普亭政權來結束這場侵略，反而會讓全世界陷入動盪。目前美國和其他西方大國展現出來的團結也會不斷遭到各種考驗，現在已經同步開打的外交戰和能源戰就是明證。

外交戰更形膠著

在外交戰場上，根據歐盟官方事後的說明，4月1日歐盟和中共的線上峰會就出現了對峙的場面。歐盟罕見的以嚴厲語氣提醒中共不要支持俄羅斯的侵略，不然以歐盟和中共間比中俄間大很多的貿易量，如果歐盟的公司因為同樣企業形象的考量而選擇撤出中共那麼影響會更嚴重。

但中共反而強硬地還擊，要歐盟拿出獨立於美國之外的自主外交政策。因此歐盟執委會主席馮德萊恩會後承認所謂雙方坦率開放的對話其實就是想法根本對立，也表示中共堅持表面上強調外交解決對目前的人道災難感到遺憾、但暗挺俄羅斯還把戰爭責任推給美國和北約的立場毫不鬆動。

同時俄羅斯自己也在全力突破美國和歐洲的經濟封鎖。俄羅斯外長拉夫羅夫剛剛結束赴印度的訪問，在訪問中他明白表示無論印度要和俄羅斯購買什麼商品都很歡迎，也會以有折扣的價格銷售印度原油，而且雙方會建立盧比－盧布直接交易清算的機制。

雖然這種繞過美歐制裁的安排能否順利運行還是問題，但印度今年前3個月從俄羅斯進口的原油桶數已經達到去年全年進口量的一半。表示印度的確在利用這個機會減緩能源價格大漲引發的全球性通膨的衝擊，同時印度如此的表態，也讓美國力推的印太四方安全對話前景蒙上陰影。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 馬里烏波爾的親俄羅斯民兵

俄、中想由能源戰反攻

當然戰爭失利的普亭不光是拉攏印度這個老朋友來抵擋西方的空前經濟制裁而已，他直接在經濟戰場上發動反攻，上週高調宣布對於不友好國家4月1日之後和俄羅斯購買能源需要以盧布交易。雖然執行這個方案的細節未定而尚未正式實行，但這樣一來能讓買家交出俄羅斯現在急需的美金或歐元換取盧布，還有逼迫各國讓步的象徵性意義，進而製造歐盟對俄羅斯能源依賴程度不一的國家彼此或是內部的分裂。

所以已經看到斯洛伐尼亞的經濟部長表示因為該國對俄羅斯能源的依賴高達85%，如果俄羅斯堅持要收盧布，他們只能照辦。雖然他還是強調支持歐盟對此問題採取一致的立場。

在德國內部也引發一場很大的爭論，德國用電量最大的企業巴斯化工直接警告如果天然氣進口剩下目前的一半，該公司最大的4萬人化工廠會被迫停工。其他企業或工會的工商協會和智庫也強調，禁止俄羅斯天然氣進口會引發嚴重失業、許多人陷入貧窮和經濟衰退；但有一些立場獨立的經濟學家反駁認為雖然這會帶來不小的衝擊，但還是有辦法加以應對。

除了俄羅斯本身在突圍，中共自己也趁亂發動外交攻勢，已經利用沙烏地阿拉伯對於美國可能恢復伊朗核協議的不滿和沙國再度協商，以人民幣支付兩國間石油交易的可能性。如果這個方案能在7年的延宕後正式試行，那麼也會讓美元的霸權地位出現裂縫。

戰局拖愈久，對西方國家愈不利

當然在戰爭開打，並出現眾人事先都意料不到的僵局和西方陣營的強力反擊後，不論是在工商界或是政策分析界，都出現聲音預告這可能會是冷戰後全球化終結的開始。

全球最大的資產管理公司貝萊德執行長Larry Fink上週給投資人的公開信，便憂心忡忡的指出，各國會因此這次的衝擊開始檢討對他國的依賴狀況，尋求建立較為安全可靠的供應鏈。美國名經濟智庫Peterson Institute of Economics的總裁Adam Posen，三周前在《外交事務》上發表的文章也認為，之後世界經濟會分成以美國為首和以中共為首的兩大集團。

不過這些政經菁英預言的經濟活動重整，比較可能是在戰爭結果塵埃落定後才會逐步發生，現在最迫切的問題，就是一開始提到的如果戰事因為烏克蘭缺乏足夠攻擊性武器支援而拖長，會馬上帶來很多政經風險並削弱美國為首的自由民主陣營。

首先是糧食和能源價格的持續高檔，會讓戰爭爆發前已經屢創紀錄的通膨繼續肆虐。的確在整個歐元區或是歐盟主要國家如法國、西班牙和德國已經公布的通膨3月數據都是創下多年新高，一般的民眾是否願意長時間承受高物價的痛苦，堅持力挺烏克蘭抗俄其實是個大問號。