東南水泥廠高塔倒塌，壓出了兩個一再重複的社會問題

文：李明軒（中山大學政治經濟系副教授）

4月1日下午，清明連續假期即將展開，接近4點左右，手機傳來叮叮咚咚的響聲，開始有朋友在通訊軟體上更新自己的狀態，說自己預備搭乘的高鐵北上列車延誤、一大堆人站在月台上痴痴地等，或是自己搭乘的列車靜止在月台上已經超過5分鐘，原因不明。

大家猛刷高鐵的網頁以及各大媒體新聞頁面，一直到接近5點，開始有媒體批露因左營至台南之間電力異常，高鐵列車被迫停駛。

隨著時間推進，越來越多消息傳出，才知是位於半屏山南麓、高鐵左營站附近的東南水泥廠，因包商拆除工程施工不慎，高達18層樓高的水泥塔倒塌，導致一旁的台電電塔倒塌、高鐵電車線亦被壓毀，電力停擺之下列車被迫停駛。

稍晚，施工當時的影片流出，18層樓高的水泥塔，竟在沒有清空內容物與上方機具的情況下；更甚者，在完全沒有計算與控制可能倒塌方位的情況下，直接以鏈球撞擊基底，造成水泥塔鬆動、繼而隨機倒塌，揚起漫天巨塵，擊中施工中的怪手，更壓垮附近的台電電塔與高鐵電車線。

原本造成12萬返鄉人潮行程受阻，已引起極大民怨，而既荒誕又不負責任的施工方式影片流出後，更引起全國嘩然。一時之間，東南水泥成為人人喊打的過街老鼠，包商、工安等名詞，剛好又時逢太魯閣號出軌事件一周年，更在人民心中留下極惡劣的形象。

Photo Credit: 中央社 高鐵台南站至左營站1日下午受東南水泥施工意外導 致供電異常、中斷營運，目前台電已全力搶修，至入夜尚未恢復。圖為高鐵台南站內晚間滿是受影響旅客。 中央社記者溫鴻恩攝 111年4月1日

美麗的「高鐵左營門戶計畫」

東南水泥廠區的拆除與遷離，其實是一個重建與美化高雄門戶的大計畫下的一環。2018年高雄市長參選人陳其邁的競選政見之一，就是「左營大車站計畫」。陳其邁認為旅客搭乘高鐵列車來到高雄，第一眼印象相當重要，因此計畫以左營高鐵車站為核心，引進大型百貨公司、品牌旅館，鼓勵國際企業進駐，規劃金融科技園區、科技育成中心等。要讓左營高鐵站猶如台北南港、日本新宿，成為高雄新門戶。

其後，2021年9月台積電宣布設廠高雄，預定廠址就在半屏山北麓的中油煉油廠舊場址，這讓「左營大車站計畫」進一步升級成為「高鐵左營門戶計畫」。規劃藍圖中，將台積電預定建廠廠址、往南至建台水泥及東南水泥廠廠區、再連結左營高鐵站，合計265.55公頃的範圍，規劃為科技產業園區、以及繁華便利但又優美舒適的商業與住宅區。

此區塊往南再連結至蓮池潭、果貿社區、鐵路地下化後美輪美奐的美術館帶狀公園等，將成為高雄歡迎各地遊客的最美麗廊道。遊客從高鐵站下車後，可以騎著腳踏車，一路從半屏山遊走至愛河溼地，觸目所及綠樹扶疏、繁花似錦，設計現代感的住宅與廠房座落其中，一掃對於高雄灰濛濛的工業都市的印象。

然而，東南水泥廠就位在藍圖區塊的正中央。在想像的美麗廊道中，灰濛濛的水泥廠、塵土飛揚的土石開採區、一台台呼嘯而過的水泥車，甚是不協調。因此，在高雄市政府的協調下，東南水泥廠在2021年初已另外選址，遷移他處，而舊廠區的拆除，是整個門戶計畫的第一步。

然而，這第一步，就闖了大禍。這個禍，點出了兩個我們必須正視的問題。

Photo Credit: 中央社 台電表示，下午3時39分由於東南水泥廠區施工，造成台電69KV輸電線路斷線墜落於高鐵主線正上方，進而影響高鐵主線供電中斷。（台電提供）中央社記 者曾智怡傳真 111年4月1日

工安問題

第一個問題，是台灣社會對於工業安全的認知與注重問題。

台灣人往往自認為很有彈性、不僵化，此一方面確實是產業發展的優勢，遇到問題能夠擁有靈活、迅速的反應能力，並且讓問題可以用較低的成本解決；但這樣的態度另一方面卻也往往導致嚴重的工安意外。

筆者在美國求學、工作的那些年，常常體會到美國對於工安的重視程度。小的例子，包括請水電工人來家裡修繕電器、窗戶等，都必須幫工人購買保險，以便在若不慎發生工安意外時工人的生命與生活能夠獲得保障；而屋主也必須營造安全的工作環境，包括未在工人同意之下，屋主不能要求工人進屋時脫掉鞋子，因為鞋子可以保護工人的腳不至於受到工具或利器的傷害。

大一點的例子，則包括修繕屋頂、砍樹都需要視情況向政府申請，地方政府甚至會衡量情況、派警察來封街維持交通，以保障工人與路人的安全；而砍樹更必須要有周全的計畫，以避免樹木倒向無法預測的方向造成傷害。

這些規定常常會讓身處其中者感到麻煩、不耐制度的僵化，也讓事情的金錢成本昂貴許多。但是，步步為營、步步保護的結果，則是讓意外發生的機率降低，並且在意外果真發生時，每一方都能夠得到保障。

東南水泥包商在去年11月30日施工拆除噴霧塔時，已發生過一次意外，事隔4個月，並未記取任何教訓，竟然再度發生一模一樣的意外，足見其工安意識的低落。加上時逢太魯閣號因包商工程車未停妥、滑落軌道造成火車出軌奪走49條生命滿一周年，這幾日國內湧起相當多檢討聲浪，歷歷指出國內工安問題所在。

包括資方對於營造安全工作環境的忽視與不情願，勞方的弱勢與無可奈何，以及長久以來便宜行事都沒有出事所導致的僥倖心態等。這些都有賴全民形成更強烈的共識，給予政府與資方壓力，使其更重視與正視工安問題。

Photo Credit: 中央社 東南水泥包商拆除施工不當，撞擊台電電塔造成台電69KV輸電線路斷線，墜落於高鐵主線正上方及台鐵軌道區，影響大批民眾，台電人員入夜持續搶修。 （台電提供） 中央社記者曾以寧傳真 111年4月1日

傳統產業在高雄的未來

第二個問題，則是傳統產業在高雄的未來，該何去何從。

近日以來，半導體產業所引發的產業失衡議題，在國內引起關注。所擔心者，集中在半導體產業吸走太多政府關愛的眼神，水、電、土地等資源配置傾向半導體產業，市場資金喜歡投資半導體產業，連勞動市場上人才亦以進入半導體公司工作做為第一首選，擠壓其他產業生存發展的空間。