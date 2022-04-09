桃園八德外役監受刑人騎自行車129公里逃獄，遭逮後透露「疫情沒有放假，心裡不舒服」

昨（8）日中午一名曾多次在公共場所犯下放火燒毀他物及竊盜的林姓受刑人，假借上廁所的名義，自被譽為「沒有圍牆的監獄」的桃園八德外役監翻牆逃逸。

經專案小組全力查緝，已在今天凌晨0時50分許在台中市清水區中山路查獲林嫌及偷來的自行車。林嫌向警方供稱，因為坐牢碰上疫情沒有放假，心裡不舒服，才會逃走回老家散心。

多次縱火竊盜，受刑人藉故上廁所翻牆逃獄

《中時新聞網》報導，桃園八德外役監1名26歲林姓受刑人，8日中午假借上廁所名義翻牆逃逸，據了解該男子身高僅160公分，逃離時身穿黑上衣與灰褲子，曾多次在公共場所犯下放火燒毀他物及竊盜他人，遭判刑9年10月，已有9次返家探視紀錄。

《聯合新聞網》報導，外役監通常是在監所表現良好、累進處遇達一定標準的收容人才能申請轉監進入，除了採低強度管理，假日還可返家探親，由於少了一般監所的5公尺高牆，也被譽為「沒有圍牆的監獄」。由於正在重建舍房，所以受刑人都暫時收容在台北監獄（1957年由台北市遷移至桃園市龜山區現址，故又稱龜山監獄）的獨立空間「至善樓」，由於沒有高牆圍堵，脫逃機會也變得容易許多。

《聯合新聞網》報導，八德外役監指出，林嫌8日藉故上廁所，但管理員到廁所沒看到人，再調閱監視器發現有黑衣人翻出圍牆，點名又沒有看到人，才確定發生脫逃事件。

《自由時報》報導，林嫌申請移轉到八德外役監服刑，負責在內部擔任雜役工作，目前殘刑尚有4、5年，最近一次返家探視在上個月，返監後表現都很正常，他逃獄後監所人員訪查同舍房獄友及親友，對林嫌脫逃原因都不清楚。

偷來的自行車騎129公里，嫌：疫情沒有放假，心裡不舒服

《中央社》報導，龜山分局今日上午向媒體表示，經專案小組全力查緝，調閱數百支監視器後，發現林嫌騎乘偷來的自行車一路南下，已在今天凌晨0時50分許在台中市清水區中山路查獲林嫌及偷來的自行車；過程中一名員警不慎腳被割傷，但並非遭到林嫌攻擊。

《蘋果新聞網》報導，警方發現林嫌竟騎了129公里，將近11小時從桃園抵達台中，耐力驚人。林嫌向警方供稱，因為坐牢碰上疫情沒有放假，心裡不舒服，才會逃走回老家散心，全案依竊盜、脫逃罪移送法辦。

Photo Credit: 中央社（警方提供） 桃園八德外役監一名林姓受刑人8日從作業場所攀爬圍牆脫逃，9日凌晨在台中被桃園龜山警方逮補

Photo Credit: 中央社（警方提供） 林姓受刑人向警方供稱，因為坐牢碰上疫情沒有放假，心裡不舒服，才會逃走回老家散心

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺