美國跨世代明星攜手聲援烏克蘭，傳奇樂團「Pink Floyd」睽違28年推出反戰新單曲

俄烏戰爭到目前仍未看見平息的跡象，英國傳奇搖滾樂團Pink Floyd為了反戰，睽違28年再度推出新單曲，抗議目前正在烏克蘭發生的戰爭。而美國影視圈、體壇和音樂界跨世代明星，也攜手在社群媒體上響應支持烏克蘭的活動，參與者包括瑪丹娜（Madonna）、凱蒂佩芮（Katy Perry）、「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）、U2等等。

為聲援烏克蘭，英傳奇搖滾樂團Pink Floyd睽違28年出新單曲

《BBC》報導，英國傳奇搖滾樂團Pink Floyd近期再度推出新單曲，這首睽違28年的新歌，是為了抗議目前正在烏克蘭發生的戰爭。

Pink Floyd主唱兼吉他手大衛吉爾摩（David Gilmour）表示，這首歌展現了「對於強大勢力入侵一個和平國家的憤怒。」

Pink Floyd和烏克蘭歌手Andriy Khlyvnyuk合作的這首歌，緣起於Andriy Khlyvnyuk在2月27日於Instagram上放了一段自己演唱〈The Red Viburnum In The Meadow〉的影片，這首抗議歌曲創作於第一次世界大戰期間，於過去一個多月內已成為烏克蘭的痛訴口號。

大衛吉爾摩告訴《BBC》記者：「這讓我感到震驚，因為它是無伴奏演唱，有機會可以把它變成一首美妙的歌曲。」

大衛吉爾摩隨後聯繫上當時已經於前線受傷，而後送至醫院的Andriy Khlyvnyuk，「藉由電話，我演奏了一小段給他聽，於是他便給了我他的歌曲改編的許可祝福。」

為烏克蘭挺身而出，美跨世代明星網路攜手聲援難民

（中央社）影視圈、體壇和音樂界跨世代明星為支持遭俄軍入侵的烏克蘭，攜手在社群媒體上響應活動，參與的包括演員休傑克曼（Hugh Jackman）和歌手怪奇比莉（Billie Eilish）等人。

演員休傑克曼為反戰發聲：

《美聯社》報導，這場由「全球公民」（Global Citizen）組織發起的社群媒體活動昨（8）日呼籲各國政府機關、企業和個人替烏克蘭和世界上其他地區的人道工作募款，請各界名人使用自己的社群媒體帳號，以「為烏克蘭挺身而出」（#StandUpForUkraine）話題標籤來宣傳。

美國搖滾歌手布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）今天在社群媒體上傳影片表達支持：「烏克蘭和全球各地的難民現在需要我們的幫助。每個人都值得擁有安全且人道的生活條件。」

布魯斯史普林斯汀表達支持烏克蘭：

Refugees in Ukraine and around the world need our help now. Join all of us on E Street and @glblctzn as we #StandUpForUkraine, and stand up for those displaced globally because everyone deserves safe and humane living conditions. https://t.co/yzBeGVXDEJ pic.twitter.com/NnBTYCzeKy — Bruce Springsteen (@springsteen) April 8, 2022

女星芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）在推特（Twitter）張貼「全球公民」的連結，並寫道：「我支持了，希望你們也會這麼做。」

響應這場行動的名人還包括威肯（The Weeknd）、艾拉妮絲莫莉塞特（Alanis Morissette）、比利喬（Billy Joel）、克里斯洛克（Chris Rock）、瑪丹娜、凱蒂佩芮、麥莉希拉（Miley Cyrus）、「俠客」歐尼爾、史提夫汪達（Stevie Wonder）和菲瑞威廉斯（Pharrell Williams），以及樂團「年輕歲月」（Green Day）、「嗆辣紅椒」（Red Hot Chili Peppers）、「電台司令」（Radiohead）、U2等。

U2為烏克蘭獻唱：

The brave people of Ukraine are fighting for their freedom -- and for ours -- in the face of unspeakable violence and an unjust invasion. More than 4 million people, mostly women and children, have had to flee for their lives -- a population nearly the size of Ireland. pic.twitter.com/wsxoO14Mmp — U2 (@U2) April 8, 2022

美國職籃NBA球隊沙加緬度國王、多倫多暴龍、曼菲斯灰熊球員也加入聲援行列。

加拿大歌手席琳狄翁（Celine Dion）上傳一段表達支持的影片，以英文和法文寫道：「我籲請全球領袖協助所有被迫離開家園的人。」名電視主持人艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）也在自己的影片中呼籲各國領袖「做對的事，貢獻他們所需的數十億美元」。

席琳狄翁上傳的影片：

I #StandUpForUkraine and for refugees around the world. I’m calling on world leaders to help all those who are forced to leave their homes. Please make sure that they get the support that they desperately need now: https://t.co/wDKhuLbFAV - Celine xx... pic.twitter.com/oWhlbiZplG — Celine Dion (@celinedion) April 8, 2022

美國搖滾歌手藍尼克羅維茲（Lenny Kravitz）在推特張貼自己手拿標語的照片，上面寫著「讓愛統治，而非戰爭」。

去（2021）年奪下歐洲歌唱大賽冠軍的義大利搖滾樂團「天際月光」（Maneskin）特別寫歌〈Dance on Gasoline〉力挺烏克蘭，並說：「烏克蘭和全球各地的難民迫切需要人道援助。我們利用我們的聲音來要求採取行動，你也可以。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺