2022/04/09,
音樂

美國跨世代明星攜手聲援烏克蘭，傳奇樂團「Pink Floyd」睽違28年推出反戰新單曲

美國跨世代明星攜手聲援烏克蘭，傳奇樂團「Pink Floyd」睽違28年推出反戰新單曲
Photo Credit: Pink Floyd 睽違28年推出反戰新單曲（圖片來源：Pink Floyd - Hey Hey Rise Up）

我們想讓你知道的是

英國傳奇搖滾樂團Pink Floyd近期再度推出新單曲，這首睽違28年的新歌，是為了抗議目前正在烏克蘭發生的戰爭。此外，國際各界名人也使用自己的社群媒體帳號，以「為烏克蘭挺身而出」（#StandUpForUkraine）話題標籤來宣傳反戰。

俄烏戰爭到目前仍未看見平息的跡象，英國傳奇搖滾樂團Pink Floyd為了反戰，睽違28年再度推出新單曲，抗議目前正在烏克蘭發生的戰爭。而美國影視圈、體壇和音樂界跨世代明星，也攜手在社群媒體上響應支持烏克蘭的活動，參與者包括瑪丹娜（Madonna）、凱蒂佩芮（Katy Perry）、「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）、U2等等。

為聲援烏克蘭，英傳奇搖滾樂團Pink Floyd睽違28年出新單曲

《BBC》報導，英國傳奇搖滾樂團Pink Floyd近期再度推出新單曲，這首睽違28年的新歌，是為了抗議目前正在烏克蘭發生的戰爭。

Pink Floyd主唱兼吉他手大衛吉爾摩（David Gilmour）表示，這首歌展現了「對於強大勢力入侵一個和平國家的憤怒。」

Pink Floyd和烏克蘭歌手Andriy Khlyvnyuk合作的這首歌，緣起於Andriy Khlyvnyuk在2月27日於Instagram上放了一段自己演唱〈The Red Viburnum In The Meadow〉的影片，這首抗議歌曲創作於第一次世界大戰期間，於過去一個多月內已成為烏克蘭的痛訴口號。

大衛吉爾摩告訴《BBC》記者：「這讓我感到震驚，因為它是無伴奏演唱，有機會可以把它變成一首美妙的歌曲。」

大衛吉爾摩隨後聯繫上當時已經於前線受傷，而後送至醫院的Andriy Khlyvnyuk，「藉由電話，我演奏了一小段給他聽，於是他便給了我他的歌曲改編的許可祝福。」

為烏克蘭挺身而出，美跨世代明星網路攜手聲援難民

（中央社）影視圈、體壇和音樂界跨世代明星為支持遭俄軍入侵的烏克蘭，攜手在社群媒體上響應活動，參與的包括演員休傑克曼（Hugh Jackman）和歌手怪奇比莉（Billie Eilish）等人。

演員休傑克曼為反戰發聲：

《美聯社》報導，這場由「全球公民」（Global Citizen）組織發起的社群媒體活動昨（8）日呼籲各國政府機關、企業和個人替烏克蘭和世界上其他地區的人道工作募款，請各界名人使用自己的社群媒體帳號，以「為烏克蘭挺身而出」（#StandUpForUkraine）話題標籤來宣傳。

美國搖滾歌手布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）今天在社群媒體上傳影片表達支持：「烏克蘭和全球各地的難民現在需要我們的幫助。每個人都值得擁有安全且人道的生活條件。」

布魯斯史普林斯汀表達支持烏克蘭：

女星芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）在推特（Twitter）張貼「全球公民」的連結，並寫道：「我支持了，希望你們也會這麼做。」

響應這場行動的名人還包括威肯（The Weeknd）、艾拉妮絲莫莉塞特（Alanis Morissette）、比利喬（Billy Joel）、克里斯洛克（Chris Rock）、瑪丹娜、凱蒂佩芮、麥莉希拉（Miley Cyrus）、「俠客」歐尼爾、史提夫汪達（Stevie Wonder）和菲瑞威廉斯（Pharrell Williams），以及樂團「年輕歲月」（Green Day）、「嗆辣紅椒」（Red Hot Chili Peppers）、「電台司令」（Radiohead）、U2等。

U2為烏克蘭獻唱：

美國職籃NBA球隊沙加緬度國王、多倫多暴龍、曼菲斯灰熊球員也加入聲援行列。

加拿大歌手席琳狄翁（Celine Dion）上傳一段表達支持的影片，以英文和法文寫道：「我籲請全球領袖協助所有被迫離開家園的人。」名電視主持人艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）也在自己的影片中呼籲各國領袖「做對的事，貢獻他們所需的數十億美元」。

席琳狄翁上傳的影片：

美國搖滾歌手藍尼克羅維茲（Lenny Kravitz）在推特張貼自己手拿標語的照片，上面寫著「讓愛統治，而非戰爭」。

去（2021）年奪下歐洲歌唱大賽冠軍的義大利搖滾樂團「天際月光」（Maneskin）特別寫歌〈Dance on Gasoline〉力挺烏克蘭，並說：「烏克蘭和全球各地的難民迫切需要人道援助。我們利用我們的聲音來要求採取行動，你也可以。」

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：羅元祺


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