上海天龍人的傲氣與地域歧視：在他們眼裡全中國都是鄉下，叫對方「蘇北佬」是最惡毒的羞辱

二十多年前，一部由中國和台灣合拍的電視劇《老房有喜》曾風靡一時。片中有一句台詞令筆者記憶猶新，作為血統純正上海人的李老師教育「鄉下妹子」吉祥，「真正的上海人是有傲氣的。」

當年這部電視劇的時代背景是浦東被中共圈定為經濟特區之後，一棟棟高樓拔地而起，整個城市也從一個工業城市轉型為往昔十里洋場的國際大都市。蘇有鵬主演的蘇家少爺奉父命從台灣來上海收回祖宅，然而祖宅裡已經生活了幾戶上海人和外地人。故事的情節也像《七十二家房客》一樣，充滿了市井小人物的柴米油鹽與愛恨情仇。

今天再去回看這部電視劇，筆者發現它除了要表現上海人的傲氣，還將中國的地域歧視淋漓盡致地呈現出來。比如廚房炒菜的橋段，「炒五下是上海人，炒六下是蘇北人。」上海人結婚要找血統純正的上海人，知青的子女即使有上海戶口且會說上海話，回滬後仍是不受待見的「鄉下人」。當雙方感情破裂，台灣人立馬變「台巴子」，香港人成了「香港佬」，台灣男人也躺槍，沒有一個是好的。

上海人的傲氣與海派文化

上海人的傲氣似乎不是那種暴發戶式的好勇逞強。明清之際，上海就是「錦繡文章地，溫柔富貴鄉」的江南成員，物資充裕，吃穿不愁，生活上自然優雅精緻一些，文化藝術上也向陽春白雪靠攏。

近代以來，上海作為遠東第一大都市，上海人比內陸人更強烈地受到新科技、新文化的衝擊，他們習慣上稱呼自己所受的文化薰陶是海派文化。著名脫口秀演員曾經舉過一個很生動的例子，來將北方中原文化和海派文化作區隔，他揶揄相聲演員郭德綱，「一個喝咖啡的，一個吃大蒜的，怎麼可能在一起呢？」

大海不擇細流，故能成其寬廣與深遠。海派文化的最大特點也應該是兼容並蓄，就像烏克蘭的一種濃湯經過上海人的改良，變成了今天家喻戶曉的羅宋湯。然而，真實的海派文化並不是多元與包容的，上海人對蘇北人的歧視讓外國人都點看不下去，耶魯大學歷史學者韓起瀾，研究了上海開埠到1980年代百多年間上海蘇北移民社會文化境遇，出版了《蘇北人在上海，1850－1980》一書。

書中的蘇北人主要指江蘇北部地方移民上海的蘇北人及其後裔，他們中多半是由於水災、饑荒或是戰爭逃離家鄉的難民。加上從事的多是碼頭扛沙包、拉黃包車、「三把刀」等「不體面」職業，在上海的社會經濟地位十分低下。當時有錢有勢的大亨住在靜安區淮海路上的洋樓公館，蘇北人則擠在閘北區的由泥巴和稻草簡單堆砌的滾地龍。

身居如此劣勢的社會地位，上海蘇北人「順理成章」地成為了被公開歧視的對象。

政治上，上海蘇北人占比雖然一度達到13.7％，但是話語權很低，沒有幾個是當官的實權人物；經濟上，上海蘇北人很難向上流動，即使同工也不同酬，韓起瀾在書中舉例，上海本地的紗廠女工工資高出蘇北女工一大截；社會文化上，上海江南裔家庭和蘇北裔家庭長期不通婚，上海人之間吵架，叫對方「蘇北佬」、「江北佬」被認為是最惡毒的羞辱。

此外，在評談、滑稽戲、相聲、電影等大眾藝術傳播媒介中，蘇北人常常是被醜化的物件，至今上海的脫口秀和滑稽戲依然沿襲這一傳統。

今天，上海對蘇北人的歧視依然隨處可見，還有全球化的趨勢。筆者曾經在上海待過一段時間，一次面試，遇到一個自稱上海蘇北裔的男子，他聽說我是從蘇北來的，自然而然地嘲笑起我的口音。還有一次在電梯裡，遇到兩位女士用普通話聊起各自的穿著，其中一人說，「你今天紅配綠，真像蘇北人！」

在全球化的今天，上海人已經將其對蘇北人的歧視帶向全國乃至全世界。90年代，一位上海女孩的徵婚廣告裡有一條「不要蘇北人」曾引起外地人的轟動。千禧年後，網路普及，壞事傳得也很快，尤其是在上海發生了什麼殺人越貨的壞事，蘇北人經常背黑鍋，全國人民也漸漸開始知道上海人原來這麼歧視蘇北人。筆者還曾經聽說一個故事，一位移民美國多年的上海老太，在紐約地鐵遇到黑人搶其座位，不會說英語的她竟咬牙切齒地咒駡對方，「儂個蘇北哩！」

傲氣有時可以詮釋為一個人的精神高尚，鐵骨錚錚，嫉惡如仇，潔身自好，不同流合污；也可以解讀成一個人靈魂的醜陋，頤指氣使，裝腔作勢，欺軟怕硬，唯利是圖。

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上海疫情下的「山川異域，風月迥異」

筆者相信大部分上海人，不管是蘇北裔，還是其他裔，精神是高尚的，行為是文明的。但是也有一些上海人的行為，只會讓你聯繫到後者，尤其是在這次上海遇到的嚴峻疫情中。

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）最早在武漢爆發的時候，日本贈送的物資箱上寫的「山川異域，風月同天」八個字，把一些中國人感動得翻出了四書五經。而這次的上海疫情，本地人和外地人的遭遇完全相反，山川異域，風月迥異。

網路爆出，上海多處外地人沒有資格領取政府的救濟糧，一位得了新冠的山東大媽不能進入自己的出租屋，無奈露宿街頭，還有外地援滬的醫療隊抱怨工作十幾個小時沒有衣服更換，沒有地方休息。最戲劇性的一幕是，一位上海居民因為家中無口糧向社區工作人員求助，沒想到一位婦聯主任指責這位居民無理取鬧，後來雙方發生口角，婦聯主任脫口而出，「我有6套房，你算什麼東西。」

如果說改革開放前作為一個大型工業城市的落寞上海，歧視還停留在觀察對方有沒有蘇北口音，那麼改革開放後湧入大量外地移工並且頭頂多個國際中心光環的大上海，歧視早已不侷限於你是不是蘇北人，有沒有蘇北口音，蘇北人作為一個特殊的負面名詞也從狹義變成了廣義。在大眾的觀感中，上海是一個對外鄉人不太友好的城市，也許她對於金髮碧眼的洋人並非如此。中國網路曾流行一個段子，「北京人看全國都是基層，上海人看全國都是鄉下。」