2022/04/09,
醫療

9日本土確診442例、5例中重症，今年第二例死亡個案為90多歲未接種疫苗女性

9日本土確診442例、5例中重症，今年第二例死亡個案為90多歲未接種疫苗女性
近期國內COVID-19疫情升溫，圖為台北車站疫苗接種站，6日由醫護人員依序為民眾注射疫苗（Photo Credit: 中央社）

我們想讓你知道的是

今日新增的死亡個案為90多歲的女性，住在北部，有高血壓和帕金森氏症的慢性病史，於4月2日發病，4月4日確診，未接種過任何一劑的疫苗。指揮中心特別呼籲高齡長輩還是要趕緊接種疫苗，疫苗接種後就算染疫，仍能讓死亡風險大幅降低。

國內新增442例本土確診，新北市143例最多

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增578例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為442例本土個案及136例境外移入（107例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增1例死亡。

今日新增之442例本土病例，為230例男性、212例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今（2022）年2月1日至4月9日，其中包含250例為無症狀感染。個案分佈縣市以新北市143例最多，台北市95例次之，其餘分布數字如下：

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圖片來源：疫情指揮中心

今日新增境外移入個案為65例男性、71例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自菲律賓（7例）、印尼（4例）、韓國及新加坡（各2例）、荷蘭、阿拉伯聯合大公國、尼泊爾、美國、西班牙、越南及德國（各1例）移入，另114例調查中。入境日介於今年3月20日至4月8日。

中重症患者增加5位，當中1位死亡

指揮中心指揮官陳時中表示，昨日輕症、無症狀者為3098人，中重症患者很遺憾增加了5位，當中4位重症，1位死亡。目前輕症、無症狀者比例佔99.68％。

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圖片來源：疫情指揮中心

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞補充，今日新增的死亡個案為90多歲的女性，住在北部，有高血壓和帕金森氏症的慢性病史，於4月2日發病，4月4日確診，未接種過任何一劑的疫苗。住院後發現個案有血氧濃度低於94％的情況，需使用到氧氣瓶，後來升級至氧氣面罩。經過後續檢查，發現併發細菌性肺炎及敗血性休克。雖經過瑞德西韋、抗生素等藥物治療，仍不幸於4月7日時過世。

羅一鈞表示，此案為今年來本土病例裡第二例的死亡個案。今年第一例死亡個案當時定序為Omicron BA.1，而今日新增之第二例死亡個案雖然定序結果尚未出來，不過依照地緣關係推估，很可能是Omicron BA.2。

今日新增之另外4位重症患者背景如下：

  • 90多歲，有高血壓病史，未接種過疫苗。
  • 70多歲，有糖尿病、慢性腎病、心血管疾病等慢性病史，未接種過疫苗。
  • 另2位皆為50多歲男性，初期檢查時血氧濃度偏低，2位都有接種過疫苗（2劑及3劑），當中1人有心血管疾病，1位則有肺癌病史，經過治療後目前病情穩定。
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圖片來源：疫情指揮中心

羅一鈞表示，根據目前統計資料（見下表），中重度比例出現的年齡層主要還是在70歲以上。雖然本波Omicron疫情中重度比例相當低，不過在高齡族群其風險明顯比中壯年族群提高很多，尤其是在70歲以上的族群。因此特別呼籲高齡長輩還是要趕緊接種疫苗，疫苗接種後就算染疫，仍能讓死亡風險大幅降低。

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圖片來源：疫情指揮中心

指揮中心表示，目前針對65歲以上（含55歲至64歲原住民）尚未接種COVID-19疫苗民眾，欲提供500元（含）以下衛教品的獎勵措施原本是到4月10日截止，將延長至5月31日止。

即日起所有自越南搭機來台旅客，皆須提供搭機前6小時內抗原快篩報告

中央流行疫情指揮中心今日宣布，經監測近期越南航線航班的落地採檢陽性率高，且國內疫情持續上升，為維持國內防疫量能，自4月9日起至5月6日止，所有搭乘越南定期航線航班之來台旅客，除檢附搭機前2日內COVID-19病毒核酸檢驗報告，須增加「搭機前6小時內抗原快篩報告」，並由航空公司指派專人監督旅客進行快篩。

指揮中心提醒，自越南來台旅客務必配合，於外站搭機前執行抗原快篩檢測，並遵守返台後各項檢疫、防疫措施，共同維護國內社區安全。

新聞來源

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：羅元祺


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